«Ηχογένεια Tour»: Ο APON με τη Μαριώ στο Θέατρο Βράχων στις 13 Ιουλίου

Στις 13 Ιουλίου, η «Ηχογένεια» και ο APON δίνουν για πρώτη φορά ραντεβού στο Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη», στις 21:30, για μια βραδιά που δεν θα μοιάζει με καμία άλλη. Ο APON «ντύνει» το φετινό καλοκαίρι με τις διαμαντένιες και πολυπλατινένιες επιτυχίες του, που μετρούν πάνω από μισό δισεκατομμύριο streaming points, τα hits του νέου άλμπουμ «Ηχογένεια» και τη ξεχωριστή καλλιτεχνική υπογραφή του.

Το πιο ανατρεπτικό act της βραδιάς των MAD VMA 2026 ήρθε αναμφίβολα από τον APON και τη Μαριώ, που ανέβηκαν στη σκηνή για να τραγουδήσουν μαζί το «Ρεμπέτικο». Μια αναπάντεχη μουσική συνύπαρξη που κέρδισε τις εντυπώσεις, συζητήθηκε έντονα και έγινε viral, ενώνοντας δύο διαφορετικούς κόσμους με τρόπο αυθεντικό, τολμηρό και απόλυτα συγκινητικό. Η συνεργασία που συζητήθηκε όσο καμία άλλη, αποκτά συνέχεια στο Θέατρο Βράχων, όπου ο APON και η Μαριώ θα μοιραστούν ξανά τη σκηνή σε μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση.

Ο APON και η Μαριώ έφεραν το ρεμπέτικο στη σκηνή των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ

Η Coca-Cola, μεγάλος χορηγός του Tour, στηρίζει μουσικές εμπειρίες που ενώνουν τους ανθρώπους και δημιουργούν αυθεντικές στιγμές χαράς. Αυτό το καλοκαίρι, με τον APON και το «Ηχογένεια Tour», συμβάλλει στη δημιουργία στιγμών που γεννιούνται στη σκηνή και συνεχίζουν να ζουν πέρα από αυτήν.

Κάθε συναυλία του «ΗXOΓΕΝΕΙΑ Tour» φέρνει το κοινό πιο κοντά στον APON μέσα από τραγούδια που έχουν ήδη αγαπηθεί, νέες μουσικές ιστορίες που μετατρέπονται σε κοινές αναμνήσεις. Η μεγάλη συναυλία στο Θέατρο Βράχων θα αποτελέσει μία από τις κορυφαίες στάσεις της περιοδείας, με τη συμμετοχή της Μαριώς σε μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση που γεννήθηκε απρόσμενα και αγαπήθηκε αμέσως από το κοινό.

APON | Ηχογένεια Tour

Special Guest: Μαριώ

Opening Act: Νίνα Μαζάνη

13 Ιουλίου | Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη»

Ώρα έναρξης: 21:30Προπώληση εισιτήριων: TicketServices.gr

Παραγωγή: Galaxias Live Productions