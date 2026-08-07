Μουσική 07.08.2026

Η Zara Larsson και η Robyn γράφουν ιστορία με το νέο pop anthem «Talk to me, Zara»

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Η Robyn και η Zara Larsson συνεργάζονται στο νέο τραγούδι «Talk to me, Zara», 1 νέο dance anthem γεμάτο ρυθμό και ενέργεια
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Robyn και η Zara Larsson κυκλοφόρησαν το νέο τραγούδι «Talk to me, Zara».
  • Το κομμάτι είναι μια νέα εκδοχή του τραγουδιού της Robyn «Talk to me» από το album «Sexistential».
  • Η Zara Larsson έκανε remix, πρόσθεσε στίχους και έδωσε μια σύγχρονη pop διάσταση.
  • Οι δύο Σουηδές καλλιτέχνιδες παρουσίασαν το τραγούδι ζωντανά για πρώτη φορά στην Κοπεγχάγη.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η pop σκηνή απέκτησε μια νέα συνεργασία-έκπληξη, με δύο από τις πιο αγαπημένες Σουηδές τραγουδίστριες να μοιράζονται το ίδιο μικρόφωνο. Η Robyn και η Zara Larsson κυκλοφόρησαν το «Talk to me, Zara», μια νέα version του τραγουδιού της Robyn που συνδυάζει δυνατά beats, χορευτική ενέργεια και καθαρό pop feeling. Οι δύο καλλιτέχνιδες ένωσαν τις διαφορετικές μουσικές τους ταυτότητες και δημιούργησαν ένα κομμάτι που έχει ήδη τραβήξει την προσοχή των fans.

Zara Larsson
https://www.instagram.com/zaralarsson/

Το νέο single βασίζεται στο «Talk to me» από το τελευταίο album της Robyn, «Sexistential», που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο. Η Zara Larsson ανέλαβε το remix, πρόσθεσε το δικό της verse και έδωσε στο τραγούδι μια πιο φρέσκια, σύγχρονη pop διάσταση. Το αποτέλεσμα είναι ένα track γεμάτο ρυθμό, ιδανικό για playlists, χορό και καλοκαιρινές στιγμές.

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Η Robyn και η Zara Larsson παρουσίασαν για πρώτη φορά το «Talk to me, Zara» στη σκηνή του Royal Arena στην Copenhagen, στις 14 Ιουλίου. Η εμφάνιση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της τελευταίας ευρωπαϊκής στάσης της περιοδείας «Sexistential Tour» της Robyn, όταν η τραγουδίστρια κάλεσε τη Zara ως special guest.

zara_larsson
https://www.instagram.com/zaralarsson/

Η συνεργασία αυτή αποτελεί τη δεύτερη μουσική συνάντηση των δύο stars. Η Robyn είχε προηγουμένως δημιουργήσει νέο mix για το τραγούδι «Puss Puss» της Zara Larsson, το οποίο συμπεριλήφθηκε στο remix album της «Midnight Sun: Girls Trip».

zara_larsson
https://www.instagram.com/zaralarsson/

Η Robyn παραμένει μία από τις πιο επιδραστικές παρουσίες της pop μουσικής, με τεράστιες επιτυχίες όπως το εμβληματικό «Dancing on My Own», ενώ το νέο της album «Sexistential» σηματοδότησε τη μεγάλη επιστροφή της μετά το «Honey» του 2018.

zara_larsson
https://www.instagram.com/zaralarsson/

Την ίδια στιγμή, η Zara Larsson συνεχίζει να βρίσκεται σε ανοδική πορεία, με hits όπως τα «Never forget you», «Ruin my life» και «Lush life», αλλά και με τη φετινή της Grammy υποψηφιότητα για το «Midnight sun».

zara_larsson
https://www.instagram.com/zaralarsson/

Το «Talk to me, Zara» αποδεικνύει πως όταν δύο διαφορετικές γενιές της pop συναντιούνται, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Η Robyn και η Zara Larsson έφεραν τη σουηδική pop ξανά στο προσκήνιο και μας χάρισαν ένα νέο τραγούδι που έχει όλα τα στοιχεία για να γίνει το επόμενο αγαπημένο των fans.

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Zara Larsson
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