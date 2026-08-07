«The Mummy»: Η αφίσα που «τρόμαξε» το Λονδίνο

Η αφίσα της νέας ταινίας «The Mummy» προκάλεσε αντιδράσεις στο Λονδίνο και απαγορεύτηκε από το σταθμό του μετρό

Με μια ματιά Αφίσα της ταινίας "The Mummy" απαγορεύτηκε στο μετρό του Λονδίνου.

Η εποπτική αρχή έκρινε την αφίσα ακατάλληλη λόγω πιθανής αναπαράστασης νεκρού παιδιού.

Η Warner Bros. υπερασπίστηκε την αφίσα, λέγοντας ότι δείχνει "ζωντανή μούμια".

Η αφίσα προκάλεσε αντιδράσεις, αλλά αύξησε το ενδιαφέρον για την ταινία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια αφίσα κινηματογραφικής ταινίας κατάφερε να γίνει viral πριν καν φτάσει η πρεμιέρα της. Η διαφημιστική καμπάνια για το νέο «The Mummy» προκάλεσε αντιδράσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, με αποτέλεσμα να απαγορευτεί η δημόσια προβολή της στους σταθμούς του μετρό του Λονδίνου. Η αρμόδια εποπτική αρχή έκρινε πως η εικόνα παραβιάζει τους κανόνες για τις διαφημίσεις λόγω του περιεχομένου της.

Η επίμαχη αφίσα δείχνει σε κοντινό πλάνο μια γυναικεία φιγούρα με μουμιοποιημένη εμφάνιση, με έντονα χαρακτηριστικά τρόμου, όπως ένα πρησμένο και κλειστό μάτι. Το μήνυμα «Κάποια πράγματα είναι προορισμένα να μείνουν θαμμένα» ενίσχυσε τη σκοτεινή ατμόσφαιρα της καμπάνιας και οδήγησε αρκετούς επιβάτες να υποβάλουν καταγγελίες.

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Σύμφωνα με την Advertising Standards Authority (ASA), η διαφήμιση περιείχε εικόνες που μπορούσαν να θεωρηθούν αναπαράσταση νεκρού παιδιού, κάτι που θεωρήθηκε ακατάλληλο για δημόσια προβολή σε χώρους όπου εκτίθενται καθημερινά άνθρωποι όλων των ηλικιών. Η απόφαση ήρθε μετά τις αντιδράσεις του κοινού, με την εποπτική αρχή να ζητά να μην εμφανιστεί ξανά η συγκεκριμένη αφίσα στους χώρους του μετρό.

Posters for Lee Cronin’s ‘THE MUMMY’ have been pulled from the London Underground after a U.K. regulator ruled that the imagery created “a realistic impression of a dead child.” pic.twitter.com/xYmENzvnrf — Brad @ Dread Central (@DreadCentral) August 5, 2026

Η Warner Bros. υπερασπίστηκε τη διαφημιστική καμπάνια, υποστηρίζοντας πως σχεδιάστηκε με υπευθυνότητα και χωρίς πρόθεση να προκαλέσει φόβο ή να προσβάλει το κοινό.

Το στούντιο εξήγησε πως ο χαρακτήρας της αφίσας δεν παρουσιάζει ένα νεκρό παιδί, αλλά μια «ζωντανή μούμια» που επιστρέφει στους γονείς της μετά από πολλά χρόνια απουσίας. Παράλληλα, ανέφερε πως η αφίσα είχε προηγουμένως εγκριθεί από τη διαφημιστική συνεργάτιδα εταιρεία της Transport for London.

Η υπόθεση του «The Mummy» δείχνει για ακόμη μία φορά πόσο λεπτή μπορεί να είναι η γραμμή ανάμεσα σε μια δυνατή καμπάνια τρόμου και σε μια εικόνα που θεωρείται υπερβολική για δημόσιο χώρο. Η αφίσα μπορεί να αποσύρθηκε από το μετρό, όμως κατάφερε ήδη να δημιουργήσει τεράστιο ενδιαφέρον γύρω από τη νέα ταινία.

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