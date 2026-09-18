Cinema 18.09.2026

Η Meryl Streep μεταμορφώνεται στον θρυλικό Aslan για τη νέα εποχή της «Narnia»

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Η ανακοίνωση της συνεργασίας για τον ρόλο του μαγικού λιονταριού πυροδότησε ένα τεράστιο κύμα συζητήσεων ανάμεσα στους φαν της επικής σειράς
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Η Meryl Streep θα δανείσει τη φωνή της στον Aslan στη νέα ταινία «Narnia: The Magician’s Nephew».
  • Η ταινία, σε σκηνοθεσία Greta Gerwig, βασίζεται στο prequel της σειράς, «The Magician’s Nephew».
  • Η πλοκή ακολουθεί δύο παιδιά που ανακαλύπτουν τη δημιουργία της Νάρνια.
  • Η ταινία διαδραματίζεται στην Αγγλία της δεκαετίας του 1950, με μουσική έμπνευση από τη βρετανική ροκ.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Πόσες φορές έχεις νιώσει ότι μια κινηματογραφική είδηση καταφέρνει να σε αφήσει εντελώς άφωνη και να ανατρέψει όλα όσα περίμενες; Η Greta Gerwig ετοιμάζεται να μας μεταφέρει ξανά στον μαγικό κόσμο του C.S. Lewis με τη νέα της ταινία «Narnia: The Magician’s Nephew» και η αποκάλυψη που έκανε σε νέα της συνέντευξη στο περιοδικό Empire ήταν η απόλυτη βόμβα. Η 77χρονη θρύλος της υποκριτικής Meryl Streep αναλαμβάνει να δανείσει τη φωνή της στον Aslan, το σοφό και επιβλητικό λιοντάρι που αποτελεί την καρδιά ολόκληρου του franchise.

ΑΠΕ ΜΠΕ
ΑΠΕ ΜΠΕ

Η 43χρονη σκηνοθέτρια, η οποία είχε συνεργαστεί ξανά με την ηθοποιό στις «Little Women», εξήγησε πως αναζητούσε μια φωνή με βάθος, σοφία και κύρος, χωρίς όμως ίχνος επιτηδευμένης σοβαροφάνειας. Δίπλα στη Streep συναντάμε ένα λαμπερό καστ που περιλαμβάνει τους Daniel Craig, Carey Mulligan, Emma Mackey και Denise Gough, αλλά και τους νεαρούς Beatrice Campbellκαι David McKenna, σε μια παραγωγή του Netflix που θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 12 Φεβρουαρίου 2027 και στην πλατφόρμα στις 2 Απριλίου 2027.

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ΑΠΕ ΜΠΕ
ΑΠΕ ΜΠΕ

Η σκηνοθετική οπτική της Greta Gerwig και το σκεπτικό της επιλογής

Η Greta Gerwig ξεκαθάρισε πως για τον ρόλο του Aslan χρειαζόταν μια προσωπικότητα άνω των 70 ετών που να κουβαλά τη σοφία της εμπειρίας, διατηρώντας παράλληλα την παιδική ικανότητα για θαυμασμό. Η Meryl Streep αποδείχθηκε η απόλυτη επιλογή, προσφέροντας το συναισθηματικό βάθος αλλά και τη ζεστασιά που απαιτεί ο εμβληματικός χαρακτήρας.

ΑΠΕ ΜΠΕ
ΑΠΕ ΜΠΕ

Η επιστροφή στις ρίζες της Νάρνια με το «The Magician’s Nephew»

Αντί για μια απλή ανακύκλωση των γνωστών ιστοριών, η νέα ταινία βασίζεται στο έκτο βιβλίο της σειράς, το οποίο λειτουργεί ως prequel του «The Lion, the Witch and the Wardrobe». Η πλοκή παρακολουθεί δύο παιδιά στο Λονδίνο που ανακαλύπτουν ένα πολυσύμπαν και γίνονται αυτόπτες μάρτυρες της ίδιας της δημιουργίας της Νάρνια.

ΑΠΕ ΜΠΕ
ΑΠΕ ΜΠΕ

Οι αισθητικές αλλαγές και η μουσική έμπνευση

Η νέα μεταφορά υπόσχεται μια ολόφρεσκη οπτική ταυτότητα. Η σκηνοθέτρια επέλεξε να μεταφέρει χρονικά την ιστορία στην Αγγλία της δεκαετίας του 1950, ενώ αποκάλυψε ότι άντλησε έμπνευση από τη βρετανική ροκ μουσική των δεκαετιών του ’60 και του ’70, χαρίζοντας έναν μοναδικό, ρυθμικό παλμό στην επική αυτή περιπέτεια.

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Aslan Meryl Streep Narnia
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