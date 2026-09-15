Cinema 15.09.2026

«Michael»: Πότε έρχεται στο HBO Max η ταινία για τον Michael Jackson

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Η πολυαναμενόμενη ταινία «Michael» με τον Jaafar Jackson έρχεται στο HBO Max, με την πρεμιέρα να έχει οριστεί για τις 25 Σεπτεμβρίου
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η ταινία «Michael» για τον Michael Jackson θα κυκλοφορήσει στο HBO Max σε επιλεγμένες ασιατικές αγορές στις 25 Σεπτεμβρίου 2026.
  • Η κυκλοφορία έρχεται μετά από δικαστική διαμάχη μεταξύ HBO και του estate του Michael Jackson σχετικά με το ντοκιμαντέρ «Leaving Neverland».
  • Το ντοκιμαντέρ «Leaving Neverland» αφορούσε κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών από τον Michael Jackson.
  • Η ταινία «Michael» έχει ήδη σημειώσει μεγάλη εμπορική επιτυχία στο box office, ξεπερνώντας το 1 δισεκατομμύριο δολάρια παγκοσμίως.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η ταινία «Michael» με πρωταγωνιστή τον Jaafar Jackson ετοιμάζεται να κάνει την είσοδό της στο HBO Max, φέρνοντας ξανά τον Michael Jackson στο προσκήνιο της πλατφόρμας, λίγα χρόνια μετά την έντονη δικαστική διαμάχη που είχε ξεσπάσει ανάμεσα στο HBO και το estate του βασιλιά της pop. Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στις 25 Σεπτεμβρίου 2026 σε επιλεγμένες αγορές της Νοτιοανατολικής Ασίας, στο Χονγκ Κονγκ και στην Ταϊβάν, σε μια κίνηση που αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν θυμηθείς όσα είχαν προηγηθεί με το «Leaving Neverland». Και κάπως έτσι, ο Michael Jackson επιστρέφει στην πλατφόρμα, αυτή τη φορά όχι μέσα από ένα ντοκιμαντέρ που προκάλεσε αντιδράσεις, αλλά μέσα από μια πολυαναμενόμενη κινηματογραφική παραγωγή για τη ζωή και την καριέρα του.

michael_jackson
https://www.instagram.com/michaeljackson/

Η αφορμή για τη νέα συζήτηση γύρω από τον Michael Jackson ήταν μια ανάρτηση του HBO Max Singapore στα social media. Στην εικόνα εμφανίζεται ο Jaafar Jackson, ο οποίος υποδύεται τον θείο του στην ταινία «Michael», φορώντας το χαρακτηριστικό κόκκινο δερμάτινο μπουφάν, ενώ η λεζάντα καλωσορίζει την ταινία με τη φράση «The king of pop has arrived».

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Η επιλογή της συγκεκριμένης διατύπωσης δεν πέρασε απαρατήρητη. Για όσους θυμούνται τη σχέση του HBO με την υπόθεση «Leaving Neverland», η επιστροφή μιας παραγωγής για τον Michael Jackson στην ίδια εταιρική οικογένεια έχει μια σαφή δόση ειρωνείας. Η ταινία «Michael» θα είναι διαθέσιμη από τις 25 Σεπτεμβρίου σε συγκεκριμένες αγορές της Ασίας, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες η κινηματογραφική της πορεία έχει ήδη ακολουθηθεί από διαφορετική συμφωνία streaming.

Για να καταλάβεις γιατί η συγκεκριμένη πρεμιέρα έχει ιδιαίτερο παρασκήνιο, χρειάζεται να γυρίσεις πίσω στο 2019. Τότε το HBO είχε προβάλει το «Leaving Neverland», το δίμερο ντοκιμαντέρ του Dan Reed, στο οποίο οι Wade Robson και James Safechuck υποστήριξαν ότι είχαν κακοποιηθεί σεξουαλικά από τον Michael Jackson όταν ήταν παιδιά. Ο Michael Jackson είχε αρνηθεί σε όλη του τη ζωή τις κατηγορίες περί σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, ενώ το 2005 είχε αθωωθεί σε ξεχωριστή ποινική υπόθεση για κατηγορίες κακοποίησης ανηλίκου.

Ο ηθοποιός Jaafar Jackson ως Michael Jackson στην επερχόμενη βιογραφική ταινία, με αλλαγές στο σενάριο.
https://www.instagram.com/michaeljackson/

Μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ, το estate του Michael Jackson κινήθηκε νομικά εναντίον του HBO, υποστηρίζοντας ότι είχε παραβιαστεί ρήτρα μη δυσφήμισης σε συμβόλαιο του 1992 που αφορούσε την τηλεοπτική μετάδοση της συναυλίας «Live in Bucharest» από την περιοδεία «Dangerous». Η πλευρά του HBO χαρακτήρισε την αγωγή αβάσιμη και επικαλέστηκε, μεταξύ άλλων, την προστασία της ελευθερίας του λόγου. Η υπόθεση, ωστόσο, οδηγήθηκε σε διαιτησία, με το Εφετείο των ΗΠΑ να επικυρώνει το 2020 την απόφαση που επέτρεπε να συνεχιστεί η σχετική διαδικασία. Η δικαστική διαμάχη παρέμεινε ανοιχτή για χρόνια, μέχρι να διευθετηθεί τελικά τον Οκτώβριο του 2024. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, το «Leaving Neverland» απομακρύνθηκε από το Max, αφήνοντας ουσιαστικά κενό το συγκεκριμένο κεφάλαιο του Michael Jackson στον κατάλογο της πλατφόρμας. Τώρα, όμως, το όνομα του Michael Jackson επιστρέφει.

Η ταινία έχει ήδη καταγράψει σημαντική εμπορική πορεία, ξεπερνώντας το 1 δισεκατομμύριο δολάρια στο παγκόσμιο box office και ξεπερνώντας σε ονομαστικές εισπράξεις το «Oppenheimer» ως η πιο επιτυχημένη βιογραφική ταινία όλων των εποχών. Η επιτυχία αυτή εξηγεί σε μεγάλο βαθμό και το ενδιαφέρον που υπάρχει για τη μεταφορά της ταινίας στις streaming πλατφόρμες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το «Michael» κατευθύνθηκε στο Starz τον Αύγουστο του 2026, ενώ η συμφωνία με το HBO Max αφορά συγκεκριμένες διεθνείς αγορές. Για το HBO Max Singapore, η πρεμιέρα της 25ης Σεπτεμβρίου αποτελεί επομένως μια σημαντική προσθήκη στο πρόγραμμα του μήνα.

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HBO Max MICHAEL JACKSON ΤΑΙΝΙΑ
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