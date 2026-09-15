Νύχτες Πρεμιέρας 2026: Πότε ξεκινά η προπώληση – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Όλες οι πληροφορίες για τις κάρτες διαρκείας, τις τιμές των εισιτηρίων, τις ημερομηνίες προπώλησης και τις αίθουσες του Φεστιβάλ

Με μια ματιά Το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας θα διεξαχθεί από 30 Σεπτεμβρίου έως 11 Οκτωβρίου 2026.

Η προπώληση καρτών διαρκείας ξεκινά στις 15 Σεπτεμβρίου, ενώ η προπώληση μεμονωμένων εισιτηρίων στις 25 Σεπτεμβρίου.

Διατίθενται κάρτες διαρκείας 10 προβολών (80€) και ειδικές κάρτες για ΑμεΑ και ανέργους.

Οι προβολές θα γίνουν σε διάφορες κινηματογραφικές αίθουσες και χώρους στην Αθήνα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας επιστρέφει για 32η χρονιά, powered by ΕΚΚΟΜΕΔ (Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας), με Χρυσό Χορηγό τη ΔΕΗ και σε συνδιοργάνωση με τον ΟΠΑΝΔΑ (Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και Δήμου Αθηναίων).

Ο πολυαγαπημένος θεσμός προσφέρει μοναδικές κινηματογραφικές εμπειρίες, αναδεικνύει νέες φωνές του παγκόσμιου σινεμά, παρουσιάζει στο κοινό μερικές από τις καλύτερες και πιο αναμενόμενες ταινίες της χρονιάς συνοδεία εκλεκτών προσκεκλημένων ενώ διοργανώνει ειδικές προβολές, masterclass και εκδηλώσεις, δικαιώνοντας τη φανατική αγάπη των θεατών που παραμένει ζωντανή για 32 συναπτά έτη.

Το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Σεπτεμβρίου έως και τις 11 Οκτωβρίου 2026.

Οι 32ες Νύχτες Πρεμιέρας θα πραγματοποιηθούν στις κινηματογραφικές αίθουσες ΑΣΤΟΡ, ΔΑΝΑΟΣ, CINOBO ΟΠΕΡΑ 1, ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΟΛΥΜΠΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ», ΣΤΕΓΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ, ΤΡΙΑΝΟΝ, FLOYD LIVE MUSIC VENUE.

ΚΑΡΤΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Η προπώληση των καρτών διαρκείας, θα ξεκινήσει την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, στις 12.00 το μεσημέρι, μέσω more.com.

α. Είδη Καρτών

Για τους/τις θεατές διατίθενται κάρτες διαρκείας των 10 προβολών αξίας 80€ μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων καρτών.

* Οι κάτοχοι της κάρτας διαρκείας των 10 προβολών εξασφαλίζουν μία ατομική πρόσκληση για την Τελετή Έναρξης του Φεστιβάλ, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026, στο Μέγαρο Μουσικής. Όλοι/-ες οι κάτοχοι καρτών 10 προβολών θα λάβουν τις αντίστοιχες ατομικές προσκλήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που έχουν δώσει κατά την αγορά της κάρτας διαρκείας τους.

** Οι κάτοχοι καρτών διαρκείας ΔΕΝ εισέρχονται στις προβολές με επίδειξη της κάρτας. Για την είσοδο τους στην αίθουσα είναι απαραίτητη η έκδοση εισιτηρίων μηδενικής αξίας με χρήση του κωδικού της κάρτας.

Η κάρτα εξαργυρώνεται μόνο σε προβολές των 8 ευρώ.

β. Προπώληση

Η ηλεκτρονική προπώληση για τις κάρτες διαρκείας θα ξεκινήσει την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στις 12:00:

– Διαδικτυακά, στο more.com

και

– στα φυσικά σημεία πώλησης στο Δίκτυο Καταστημάτων (με κάρτα και μετρητά)

γ. Κράτηση

Τηλεφωνικές κρατήσεις καρτών διαρκείας για αγορά με μετρητά από φυσικό σημείο πώλησης μπορούν να γίνουν για 2 ώρες στο 2117700000, Δευ – Παρ 10:00 – 18:00

δ. Έκδοση εισιτηρίων από καρτούχους

Με τη χρήση μοναδικού κωδικού, οι κάτοχοι καρτών διαρκείας έχουν δικαίωμα να εξαργυρώσουν τις προβολές τους σε μηδενικά εισιτήρια από την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου στις 12:00 – μία μέρα νωρίτερα από την έναρξη της γενικής προπώλησης στο κοινό – και για όποια προβολή με εισιτήριο αξίας 8 ευρώ επιθυμούν, ανεξάρτητα από την ημέρα και ώρα.

Η κάρτα διαρκείας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξαργύρωση μέχρι και 2 εισιτηρίων για την ίδια προβολή.

– Μεταβολές / Ακυρώσεις καρτών διαρκείας ΔΕΝ επιτρέπονται.

-Τα μηδενικά εισιτήρια που έχουν εκδοθεί μέσω κωδικών (κάρτες διαρκείας) ΔΕΝ ακυρώνονται και ΔΕΝ αλλάζουν.

ΚΑΡΤΕΣ ΑμεΑ

Σε όλες τις προβολές του Φεστιβάλ η είσοδος των θεατών με αναπηρία είναι δωρεάν με τη χρήση κάρτας διαρκείας 5 προβολών (μέχρι εξάντλησης του διαθέσιμου αριθμού καρτών), ενώ και οι σινεφίλ σκύλοι οδηγοί τυφλών είναι καλοδεχούμενοι.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν από την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου την αντίστοιχη φόρμα ενδιαφέροντος, που βρίσκεται ΕΔΩ:

τα στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, e-mail) με συνημμένο ένα από τα παρακάτω:

– κάρτα πολιτισμού AμεΑ (Υπ. Πολιτισμού)

– κάρτα ελεύθερης μετακίνησης ΑμεΑ (ΟΑΣΑ)

– κάρτα ανεργίας ΑμεΑ (ΟΑΕΔ)

– κάρτα σωματείου κωφών/βαρήκοων ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο

Η κάρτα διαρκείας ΑμεΑ είναι αυστηρά προσωπική και δίνει τη δυνατότητα στον/-την κάτοχο να εξαργυρώσει με τον κωδικό της κάρτας του/της ένα μηδενικό εισιτήριο ανά προβολή για οποιεσδήποτε 5 προβολές με εισιτήριο αξίας 8 ευρώ επιθυμούν, καθ’ όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα εισιτηρίων.

Η κάρτα ενεργοποιείται από την Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Η είσοδος στις προβολές θα γίνεται με την επίδειξη της κάρτας και του μηδενικού εισιτηρίου.

Σε περίπτωση ανάγκης συνοδού θα πρέπει να γίνεται ταυτόχρονη αίτηση για 2 κάρτες διαρκείας ΑμεΑ και να διευκρινίζεται η ανάγκη.

Ο κωδικός της κάρτας ΑμεΑ αποστέλλεται ηλεκτρονικά από το [email protected] στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχουν δώσει οι αιτούμενοι/-ες.

Οι κωδικοί των καρτών διαρκείας ανοίγουν προς χρήση την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, ισχύουν μόνο για τις προβολές με τιμή εισιτηρίου 8 ευρώ, καθ’ όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα εισιτηρίων και μπορούν να εκδώσουν μηδενικά εισιτήρια για προβολές της ίδιας ή της επόμενης μέρας.

ΚΑΡΤΕΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

Μοναδικοί κωδικοί για ανέργους που θα αντιστοιχούν σε κάρτες διαρκείας των 3 προβολών για την ίδια ή την επόμενη μέρα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν από την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου την αντίστοιχη φόρμα ενδιαφέροντος, που βρίσκεται ΕΔΩ:

Τα στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, e-mail) καθώς και την επισύναψη ανανεωμένης Κάρτας Ανεργίας ΟΑΕΔ.

Κάθε κάτοχος κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ δικαιούται 1 κάρτα με 3 κωδικούς που αντιστοιχούν σε 3 δωρεάν εισιτήρια. Κάθε κωδικός μπορεί να εξαργυρώσει ένα εισιτήριο για μια προβολή της ίδιας ή της επόμενης μέρας.

Οι κωδικοί των καρτών διαρκείας ανοίγουν προς χρήση την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, ισχύουν μόνο για τις προβολές με τιμή εισιτηρίου 8 ευρώ, καθ’ όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα εισιτηρίων και μπορούν να εκδώσουν μηδενικά εισιτήρια για προβολές της ίδιας ή της επόμενης μέρας.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Γενική Είσοδος: 8 Ευρώ

* Σε περιπτώσεις ειδικών προβολών προβλέπεται διαφοροποίηση τιμής

Η προπώληση των μοναδικών εισιτηρίων θα ξεκινήσει την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2026, στις 12.00 το μεσημέρι, μέσω more.com.

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με το εισιτήριό ή την κάρτα διαρκείας σας μπορείτε να απευθύνεστε στο live chat εξυπηρέτησης πελατών της more.com ή με email στο [email protected].

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

Οι θεατές μπορούν με την πιστωτική / χρεωστική τους κάρτα να αγοράσουν τα εισιτήριά τους διαδικτυακά από την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 12:00, όταν και ξεκινάει η προπώληση για το πρόγραμμα του Φεστιβάλ:

• από την ιστοσελίδα more.com

• από την αντίστοιχη εφαρμογή (app) more.com, επιλέγοντας το θέαμα Νύχτες Πρεμιέρας και τις προβολές που επιθυμούν.

Στη συνέχεια, μπορούν να τα εκτυπώσουν ή να κάνουν χρήση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου από το κινητό τους.

Από την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου στα φυσικά σημεία πώλησης του δικτύου more.com προστίθενται και τα ταμεία των κινηματογράφων που συνεργάζονται με το Φεστιβάλ, μόνο για τις προβολές που πραγματοποιούνται στον εκάστοτε κινηματογράφο και για τις ημέρες λειτουργίας τους στο πλαίσιο του Φεστιβάλ.

• Ο κάθε κινηματογράφος εκδίδει εισιτήρια μόνο για τις προβολές που πραγματοποιούνται σε αυτόν, και όχι για τους υπόλοιπους κινηματογράφους.

• Μία ώρα πριν από κάθε προβολή και μέχρι την έναρξη αυτής, το ταμείο κάθε κινηματογράφου εκδίδει εισιτήρια μόνο για τις προβολές της ίδιας ημέρας.

• Μεταβολές / Ακυρώσεις εισιτηρίων και καρτών διαρκείας ΔΕΝ επιτρέπονται.

• Η πώληση εισιτηρίων διαδικτυακά ολοκληρώνεται 15’ πριν την έναρξη της κάθε ταινίας. Τα τελευταία 15’ πριν ξεκινήσει η εκάστοτε ταινία, εισιτήρια διατίθενται μόνο από τον κινηματογράφο προβολής.

• Τα ταμεία των κινηματογράφων ανοίγουν μία ώρα πριν την πρώτη τους προβολή.

• Online chat στις επίσημες σελίδες social media του Φεστιβάλ:

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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ

Οι αίθουσες που θα συνεργαστούν φέτος με το Φεστιβάλ για τις προβολές του προγράμματός του είναι οι παρακάτω:

ΔΑΝΑΟΣ 1

(ΜΕΤΡΟ Πανόρμου)

Λεωφ. Κηφισίας 109, Αθήνα

T: (+30) 2106922655

ΑΣΤΟΡ

Σταδίου 28 (είσοδος από στοά Κοραή), Αθήνα

(ΜΕΤΡΟ Πανεπιστήμιο)

T: (+30) 210 3211 950

CINOBO ΟΠΕΡΑ 1

Ακαδημίας 57, Αθήνα 106 79

(ΜΕΤΡΟ Πανεπιστήμιο)

T: (+30) 210 3638909

ΟΛΥΜΠΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ “ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ”

Ακαδημίας 59, Αθήνα

[ΜΕΤΡΟ σταθμός Πανεπιστήμιο] τηλ. 2103642540

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΡΙΑΝΤΗ

Βασ. Σοφίας 85 & Κόκκαλη 1, Αθήνα

(ΜΕΤΡΟ Μέγαρο Μουσικής)

T: (+30) 2107282000

ΤΡΙΑΝΟΝ

Κοδριγκτώνος 21 & Πατησίων 101, Αθήνα

[ΜΕΤΡΟ σταθμός Βικτώρια] τηλ. 2108215469

ΣΤΕΓΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ

Λεωφόρος Συγγρού 107, 11745 Αθήνα

[ΜΕΤΡΟ σταθμός Συγγρού – Φιξ] τηλ. 2192191000

FLOYD – LIVE MUSIC VENUE

Πειραιώς 117, 118 54 Αθήνα

[ΜΕΤΡΟ σταθμός Κεραμεικός] τηλ. 210341 6706

Χορηγοί επικοινωνίας:

Mad.gr, Mad TV, Mad Radio 106,2