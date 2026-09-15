Cinema 15.09.2026

Βραβεία Emmy 2026: Το «Widow’s Bay» σάρωσε με 14 βραβεία, το «The Pitt» κέρδισε στην κατηγορία δραματικής σειράς

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Ο θρίαμβος του «Widow’s Bay» με 14 βραβεία Emmy και οι μεγάλες νίκες των Matthew Rhys, Jean Smart, Steven Conrad
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η σειρά «Widow’s Bay» κέρδισε 14 βραβεία Emmy, κυριαρχώντας στην τελετή.
  • Το «The Pitt» αναδείχθηκε Καλύτερη Δραματική Σειρά, με τον Noah Wyle να κερδίζει Α' ανδρικό ρόλο.
  • Η Rhea Seehorn βραβεύτηκε για Α' γυναικείο ρόλο στο «Pluribus», ενώ το «DTF St. Louis» κέρδισε στην κατηγορία Mini Σειράς.
  • Η τελετή περιλάμβανε αφιερώματα σε ηθοποιούς που έχουν φύγει από τη ζωή.
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Η 78η τελετή απονομής των Βραβείων Emmy στέφθηκε με επιτυχία, αναδεικνύοντας τους μεγάλους νικητές της χρονιάς σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη και συγκίνηση. Μεγάλος πρωταγωνιστής της βραδιάς αναδείχθηκε η σειρά «Widow’s Bay», η οποία κατάφερε να αποσπάσει τον εντυπωσιακό αριθμό των 14 βραβείων, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της στον χώρο της τηλεοπτικής παραγωγής.

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ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η φετινή απονομή επιφύλαξε πολλές εκπλήξεις και επιβεβαιώσεις. Στην κατηγορία της Καλύτερης Δραματικής Σειράς, την πρωτιά κατέλαβε το «The Pitt», ενώ ο Noah Wyle κέρδισε το βραβείο Α’ ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στην ίδια σειρά. Η Rhea Seehorn αναδείχθηκε νικήτρια στην κατηγορία Α’ γυναικείου ρόλου για τη συμμετοχή της στο «Pluribus».

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Στην κατηγορία των βραβείων δεύτερων ρόλων, το «Task» απέσπασε το βραβείο Β’ ανδρικού ρόλου για τον Thomas Joseph Pelphrey, ενώ η Allison Janney βραβεύτηκε για τον Β’ γυναικείο ρόλο στο «The Diplomat». Η σκηνοθεσία σε δραματική σειρά αναγνωρίστηκε στο πρόσωπο του Saul Metzstein για τη δουλειά του στο «Slow Horses», και το σενάριο στην Vince Gilligan για το «Pluribus».

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ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η κυριαρχία της κωμικής σειράς «Widow’s Bay»

Όπως προαναφέρθηκε, η κωμική σειρά «Widow’s Bay» αποτέλεσε το μεγάλο αστέρι της βραδιάς, συγκεντρώνοντας συνολικά 14 βραβεία. Στην κατηγορία Α’ ανδρικού ρόλου κωμικής σειράς, νικητής αναδείχθηκε ο Matthew Rhys για την ερμηνεία του στο «Widow’s Bay». Η Jean Smart συνέχισε την παράδοση των επιτυχιών της, κερδίζοντας για πέμπτη φορά το Emmy Α’ γυναικείου ρόλου για το «Hacks».

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ΑΠΕ-ΜΠΕ

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Στην κατηγορία των δεύτερων ρόλων, ο Stephen Root βραβεύτηκε για τον Β’ ανδρικό ρόλο στο «Widow’s Bay», ενώ η Kate O’Flynn κέρδισε το αντίστοιχο γυναικείο βραβείο για την ίδια σειρά. Τη σκηνοθεσία στην κωμική σειρά τίμησε το «Widow’s Bay» με τη βράβευση του Hiro Murai, ενώ το σενάριο της σειράς αναγνωρίστηκε με το βραβείο στην Katie Dippold.

Άλλες σημαντικές διακρίσεις

Στην κατηγορία της Καλύτερης Mini Σειράς ή Σειράς Ανθολογίας, το βραβείο απονεμήθηκε στο «DTF St. Louis». Ο Matthew Rhys ξεχώρισε για άλλη μια φορά, αποσπώντας το βραβείο Α’ ανδρικού ρόλου σε mini σειρά για το «The Beast in Me». Η Sally Field βραβεύτηκε για την ερμηνεία της στο «Remarkably Bright Creatures» στην κατηγορία Α’ γυναικείου ρόλου.

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ΑΠΕ-ΜΠΕ

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Στους δεύτερους ρόλους, ο David Harbour κέρδισε για το «DTF St. Louis» (Β’ ανδρικός ρόλος), ενώ η Linda Cardellini για την ίδια σειρά (Β’ γυναικείος ρόλος). Η σκηνοθεσία και το σενάριο της mini σειράς «DTF St. Louis» αναγνωρίστηκαν με βραβεία για τον Steven Conrad.

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ΑΠΕ-ΜΠΕ

Επιπλέον, η Τηλεταινία «Remarkably Bright Creatures» κέρδισε το αντίστοιχο βραβείο, ενώ η ψυχαγωγική σειρά «The Late Show with Stephen Colbert» αναδείχθηκε καλύτερη στην κατηγορία της. Το βραβείο για το Καλύτερο Ριάλιτι Διαγωνιστικό Πρόγραμμα πήγε στο «The Traitors».

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Συγκινητικές στιγμές και αφιερώματα

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η προβολή φωτογραφιών ηθοποιών που έχουν φύγει από τη ζωή, τιμώντας τη μνήμη τους. Η βραδιά των Emmy, πέρα από την ανάδειξη των ταλέντων, υπενθύμισε τη διαχρονική αξία της προσφοράς τους στην τέχνη.

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