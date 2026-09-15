Celeb News 15.09.2026

Πέτρος Πολυχρονίδης: Όσα αποκάλυψε για τα παιδικά χρόνια του Γιώργου Μαζωνάκη στη Νίκαια

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Ο Πέτρος Πολυχρονίδης αποκαλύπτει μια άγνωστη ιστορία για τα παιδικά χρόνια του Γιώργου Μαζωνάκη στη Νίκαια
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Πέτρος Πολυχρονίδης θυμάται τον Γιώργο Μαζωνάκη ως γείτονα στη Νίκαια.
  • Το 1984, ο 12χρονος Μαζωνάκης διοργάνωσε κουκλοθέατρο με αντίτιμο δύο δραχμές.
  • Ο Μαζωνάκης είπε στον Πολυχρονίδη: «Εδώ θα κάνουμε τέχνη, Πετράκο. Αυτό οι μεγάλοι το πληρώνουν».
  • Ο Πολυχρονίδης πιστεύει ότι ο Μαζωνάκης «γεννήθηκε καλλιτέχνης», όχι ότι έγινε.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο παρουσιαστής μοιράστηκε μια συγκινητική ανάμνηση από τα παιδικά τους χρόνια, αποκαλύπτοντας την έμφυτη καλλιτεχνική φύση του αείμνηστου τραγουδιστή. Ο Πέτρος Πολυχρονίδης έφερε στο φως μια άγνωστη πτυχή του Γιώργου Μαζωνάκη, ανατρέχοντας σε κοινές αναμνήσεις από την εποχή που μεγάλωναν ως γείτονες στη Νίκαια. Λίγο πριν ο αείμνηστος τραγουδιστής γνωρίσει την κορυφή της επιτυχίας και γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της ελληνικής μουσικής σκηνής, για τα παιδιά της γειτονιάς ήταν απλώς «ο Γιώργος από τον τέταρτο όροφο».

Ο Γιώργος Μαζωνάκης στη σκηνή, λίγο πριν τα συγκινητικά «αντίο» των επωνύμων στην κηδεία του.
https://www.instagram.com/georgemazonakis/

Η γέννηση ενός καλλιτέχνη: Το κουκλοθέατρο του 1984

Ο Πολυχρονίδης μοιράστηκε μια ιδιαίτερη ιστορία από το καλοκαίρι του 1984. Τότε, ο 12χρονος τότε Γιώργος Μαζωνάκης και οι φίλοι του στην ίδια πολυκατοικία αποφάσισαν να δημιουργήσουν το δικό τους κουκλοθέατρο. Όταν έφτασε η ώρα της παράστασης, ο νεαρός Μαζωνάκης χρησιμοποίησε μια χάρτινη ντουντούκα για να καλέσει τα παιδιά της γειτονιάς στην αυλή. Ωστόσο, υπήρχε ένα μικρό αντίτιμο: δύο δραχμές για κάθε θεατή.

Ο τότε εξάχρονος Πέτρος Πολυχρονίδης εξέφρασε την απορία του για την ανάγκη πληρωμής, με τον Γιώργο να του δίνει μια απάντηση που θα έμενε χαραγμένη στη μνήμη του: «Εδώ θα κάνουμε τέχνη, Πετράκο. Αυτό οι μεγάλοι το πληρώνουν».

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Η συνειδητοποίηση: «Γεννήθηκε καλλιτέχνης»

Ο παρουσιαστής παραδέχεται πως εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσε να συλλάβει πλήρως το νόημα των λόγων του νεαρού γείτονά του. Χρόνια αργότερα, όμως, η φράση αυτή απέκτησε μια βαθύτερη σημασία. «Δεν κατάλαβα τίποτα τότε. Αργότερα συνειδητοποίησα το αυτονόητο. Ο Γιώργος δεν έγινε μετά καλλιτέχνης. Γεννήθηκε», σημείωσε ο Πέτρος Πολυχρονίδης, τονίζοντας την έμφυτη κλίση του Μαζωνάκη στη μουσική και την τέχνη από πολύ μικρή ηλικία.

giorgos_mazwnakis
https://www.instagram.com/georgemazonakis/

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης αναφέρθηκε και σε άλλες παιδικές του αναμνήσεις από τη Νίκαια, μαζί με τον Γιώργο, τη Βάσω και κυρίως τη Μαρία, με την οποία μοιράζονταν κοινές παιδικές στιγμές. Η ανάρτησή του ολοκληρώθηκε με ένα λιτό και συγκινητικό «Αντίο..» προς τον αγαπημένο καλλιτέχνη.

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης χαμογελά σε νυχτερινό τοπίο με φωτισμένο κτήριο στο βάθος
https://www.instagram.com/petrospolychronidis/

Η πρωτοβουλία του Πέτρου Πολυχρονίδη να μοιραστεί αυτή την προσωπική ιστορία, λίγες ημέρες μετά την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, φωτίζει μια άλλη πλευρά του καλλιτέχνη, υπενθυμίζοντας σε όλους πως ορισμένοι άνθρωποι γεννιούνται με ένα ξεχωριστό χάρισμα.

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ Πέτρος Πολυχρονίδης
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