Ένταση στο κόκκινο χαλί: Brooklyn Beckham και Nicola Peltz στην τελευταία εμφάνισή τους

Η κοινή εμφάνιση του ζευγαριού στο Φεστιβάλ Ντοβίλ δεν κύλησε ακριβώς όπως περίμεναν, καθώς ένα στιγμιότυπο στο κόκκινο χαλί έγινε θέμα συζήτησης

Με μια ματιά Στο Φεστιβάλ Αμερικανικού Κινηματογράφου της Ντοβίλ, ο Brooklyn Beckham και η Nicola Peltz είχαν μια αμήχανη στιγμή στο κόκκινο χαλί.

Ο Brooklyn προσπάθησε να τακτοποιήσει το φόρεμα της Nicola, αλλά εκείνη τον κοίταξε «παγωμένα».

Η αντίδραση της Nicola Peltz προκάλεσε συζητήσεις στα social media για εντάσεις στη σχέση τους.

Το περιστατικό αναζωπύρωσε φήμες για την προσωπική ζωή του ζευγαριού, χωρίς επίσημη δήλωση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια αμήχανη στιγμή ανάμεσα στον Brooklyn Beckham και τη σύζυγό του, Nicola Peltz, κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Αμερικανικού Κινηματογράφου της Ντοβίλ, πυροδότησε νέα κύματα φημών για πιθανές εντάσεις στη σχέση τους. Το ζευγάρι, που παραβρέθηκε στην εκδήλωση για να τιμήσει την ηθοποιό Faye Dunaway, βρέθηκε στο επίκεντρο των καμερών για μια αλληλεπίδραση που πολλοί ερμήνευσαν ως ένδειξη δυσφορίας.

Η αμήχανη στιγμή

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, η Nicola Peltz έσπευσε να υποστηρίξει την Faye Dunaway, η οποία βραβεύτηκε με το Icon Prize. Σε μια κίνηση που έχει γίνει συνήθειά του, ο Brooklyn Beckham πλησίασε τη σύζυγό του για να τακτοποιήσει την ουρά του φορέματός της, ένα Alberta Ferretti που επέλεξε για την περίσταση. Η συγκεκριμένη χειρονομία, που είχε καταγραφεί και στο παρελθόν, όπως στο Met Gala του 2021, αυτή τη φορά δεν έλαβε την αναμενόμενη θετική ανταπόκριση.

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Αντί για ένα χαμόγελο ή μια ευγενική ανταλλαγή βλέμματος, η Nicola Peltz έριξε στον Brooklyn Beckham ένα «παγωμένο βλέμμα», το οποίο απαθανατίστηκε από τους φωτογράφους. Αυτή η στιγμιαία, αλλά έντονη, αλληλεπίδραση έγινε αμέσως αντικείμενο συζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναζωπυρώνοντας τις φήμες που κυκλοφορούν εδώ και καιρό σχετικά με την προσωπική τους ζωή και τις σχέσεις του Brooklyn με τους γονείς του, David και Victoria Beckham.

Αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα

Η σκηνή αυτή, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε «χιονοστιβάδα» σχολίων στο διαδίκτυο. Πολλοί χρήστες εξέφρασαν την άποψή τους ότι η αντίδραση της ηθοποιού υποδήλωνε δυσαρέσκεια, με κάποιους να σχολιάζουν χαρακτηριστικά: «Ω, τον μισεί», ενώ άλλοι παρατήρησαν ότι «η γλώσσα του σώματός της λέει πραγματικά πολλά». Η ορατή απογοήτευση στο πρόσωπο του νεαρού Beckham ενίσχυσε τα σενάρια για εσωτερικές εντάσεις στο ζευγάρι, αν και μέχρι στιγμής, κανείς από τους δύο δεν έχει προβεί σε επίσημη δήλωση για το περιστατικό.

Η εμφάνιση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου οι φήμες για την πορεία της σχέσης του Brooklyn Beckham και της Nicola Peltz παραμένουν στο προσκήνιο, παρά τις κατά καιρούς προσπάθειες του ζεύγους να διαψεύσουν τα σενάρια αυτά. Η συγκεκριμένη στιγμή στο κόκκινο χαλί της Ντοβίλ, ωστόσο, έδωσε νέα τροφή στην κουβέντα, αφήνοντας πολλούς να αναρωτιούνται για την πραγματική κατάσταση της σχέσης τους.

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