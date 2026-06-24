Η τρυφερή ανάρτηση του Brooklyn Beckham για τα 6 χρόνια της σχέσης του με τη Nicola Peltz

Με μια ματιά Ο Brooklyn Beckham και η Nicola Peltz γιόρτασαν 6 χρόνια σχέσης με τρυφερά μηνύματα στα social media.

Ο Brooklyn αποκάλεσε τη Nicola "καλύτερη φίλη του" και "όλη του την καρδιά", περιγράφοντας τη σχέση τους ως μαγική περιπέτεια.

Η Nicola εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της, περιγράφοντας τον Brooklyn ως τον πιο καλοσυνάτο άντρα που έχει συναντήσει.

Η επέτειος έρχεται σε περίοδο δημοσιευμάτων για εντάσεις στις σχέσεις του Brooklyn με τους γονείς του. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια ιδιαίτερη επέτειο γιόρτασαν ο Brooklyn Beckham και η Nicola Peltz, καθώς συμπληρώθηκαν 6 χρόνια από την ημέρα που ο 27χρονος γιος του David και της Victoria Beckham έκανε την πρόταση γάμου στην αγαπημένη του. Με αφορμή το γεγονός, το ζευγάρι επέλεξε να μοιραστεί δημόσια τρυφερά μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θυμίζοντας στο κοινό του τη δυνατή σχέση που τους ενώνει.

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Brooklyn Beckham δημοσίευσε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία, αποκαλώντας τη Nicola «την καλύτερη φίλη του» και «όλη του την καρδιά». Στην ανάρτησή του, ο ίδιος εξομολογήθηκε πως η κοινή τους πορεία μοιάζει με μια μαγική περιπέτεια, τονίζοντας πως η σύζυγός του κάνει κάθε στιγμή πιο φωτεινή και γλυκιά. Η συγκινητική του εξομολόγηση έκλεισε με μια υπόσχεση για κοινά όνειρα και μια ζωή γεμάτη γέλιο, δηλώνοντας πως την αγαπά πολύ περισσότερο από όσο μπορούν να αποδώσουν οι λέξεις.

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Αντίστοιχα, η Nicola Peltz ανάρτησε ένα τρυφερό στιγμιότυπο αγκαλιά με τον σύζυγό της, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για τη διαδρομή τους. «Νιώθω σαν να σε γνωρίζω όλη μου τη ζωή», έγραψε η ίδια, περιγράφοντας τον Brooklyn ως τον πιο καλοσυνάτο άντρα που έχει συναντήσει. Η ανταλλαγή αυτών των μηνυμάτων απέδειξε για άλλη μια φορά πως το ζευγάρι παραμένει αχώριστο, παρά τις προκλήσεις.

Το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου τον Απρίλιο του 2022, σε μια τελετή υψηλών προδιαγραφών στο Palm Beach. Η συγκεκριμένη επέτειος έρχεται σε μια φάση όπου το όνομα του Brooklyn Beckham απασχολεί έντονα τα μέσα ενημέρωσης, όχι μόνο λόγω της σχέσης του με τη Nicola, αλλά και εξαιτίας των πρόσφατων εντάσεων στις σχέσεις του με τους γονείς του. Οι φήμες και τα δημοσιεύματα περί διαφωνιών με τον David και τη Victoria Beckham σχετικά με τη διαχείριση του γάμου του, προσθέτουν μια διάσταση πολυπλοκότητας στην προσωπική του ζωή, καθιστώντας την αφοσίωση που δείχνει στη σύζυγό του ακόμα πιο έντονη στα μάτια του κοινού.