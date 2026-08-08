Celeb World 08.08.2026

Αν ψάχνεις το επόμενο βιβλίο σου, η Jennette McCurdy του Nickelodeon έχει τη νέα πρόταση

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η πρώην πρωταγωνίστρια του «iCarly», Jennette McCurdy, επιστρέφει με ένα νέο βιβλίο αυτογνωσίας που δεν πρέπει να χάσεις
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Jennette McCurdy κυκλοφορεί το νέο βιβλίο της «the examined year: A Self-Discovery Tool» στις 8 Δεκεμβρίου.
  • Το βιβλίο είναι ένας διαδραστικός οδηγός προσωπικού προβληματισμού και αυτογνωσίας.
  • Στόχος του είναι να βοηθήσει τους αναγνώστες να ανακαλύψουν τις πραγματικές τους ανάγκες και αξίες.
  • Λειτουργεί ως guided journal και σύστημα οργάνωσης στόχων, με ασκήσεις αυτοπαρατήρησης.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η πρώην star του Nickelodeon, Jennette McCurdy, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της, αυτή τη φορά μέσα από τον κόσμο της αυτογνωσίας και της προσωπικής εξέλιξης. Η συγγραφέας ανακοίνωσε το τρίτο της βιβλίο με τίτλο «the examined year: A Self-Discovery Tool», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 8 Δεκεμβρίου. Το νέο της έργο διαφοροποιείται από τις προηγούμενες κυκλοφορίες της, καθώς δεν πρόκειται για μια ακόμη αφήγηση, αλλά για έναν διαδραστικό οδηγό προσωπικού προβληματισμού. Μέσα από τις σελίδες του, η McCurdy θέλει να βοηθήσει τους αναγνώστες να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και τις πραγματικές τους ανάγκες.

https://www.instagram.com/jennettemccurdy/
https://www.instagram.com/jennettemccurdy/

Η Jennette McCurdy έγινε γνωστή στο κοινό μέσα από τη δημοφιλή σειρά του Nickelodeon «iCarly» και τα τελευταία χρόνια έχει αφήσει πίσω της την υποκριτική, ακολουθώντας μια διαφορετική δημιουργική πορεία. Με το νέο της βιβλίο, παρουσιάζει ένα εργαλείο που βασίζεται σε προσωπικές πρακτικές ενδοσκόπησης και στοχεύει στη δημιουργία μιας πιο αυθεντικής ζωής. Το «the examined year» ενθαρρύνει τους αναγνώστες να αφήσουν πίσω τους στόχους που δημιουργούνται για να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες των άλλων. Αντίθετα, τους καλεί να ανακαλύψουν ποιες αξίες έχουν πραγματικά σημασία για τους ίδιους.

Διάβασε επίσης: Jennifer Lopez: Το ταξίδι στην Ιταλία που θα σε κάνει να κλείσεις εισιτήρια

Το νέο βιβλίο της McCurdy λειτουργεί ως ένα guided journal και σύστημα οργάνωσης στόχων, με ασκήσεις που βοηθούν στην αυτοπαρατήρηση και τον επαναπροσδιορισμό προτεραιοτήτων. Η συγγραφέας μοιράζεται τεχνικές που χρησιμοποιεί η ίδια για να εξετάζει τη ζωή της με ειλικρίνεια και να παίρνει αποφάσεις που ανταποκρίνονται στις προσωπικές της αξίες.

https://www.instagram.com/jennettemccurdy/
https://www.instagram.com/jennettemccurdy/

Η νέα κυκλοφορία έρχεται μετά τη μεγάλη επιτυχία των προηγούμενων βιβλίων της. Το αυτοβιογραφικό «I’m Glad My Mom Died», που κυκλοφόρησε το 2022, αποτέλεσε εκδοτικό φαινόμενο, σημειώνοντας εκατομμύρια πωλήσεις και παραμένοντας για μεγάλο διάστημα στη λίστα των best sellers των «New York Times». Αργότερα, η McCurdy έκανε το λογοτεχνικό της ντεμπούτο στη μυθοπλασία με το «Half His Age», ένα coming-of-age μυθιστόρημα που επίσης γνώρισε σημαντική επιτυχία.

https://www.instagram.com/jennettemccurdy/
https://www.instagram.com/jennettemccurdy/

Με το «the examined year: A Self-Discovery Tool», η Jennette McCurdy συνεχίζει να εξελίσσει τη σχέση της με τη γραφή και να μιλά για θέματα που έχουν συνδεθεί έντονα με τη δική της προσωπική διαδρομή. Από παιδί που μεγάλωσε μπροστά στις κάμερες μέχρι συγγραφέας που εξερευνά την ταυτότητα και την αυθεντικότητα, η πορεία της έχει αλλάξει σημαντικά. Το νέο της βιβλίο έρχεται λίγο πριν τη νέα χρονιά, σε μια περίοδο όπου πολλοί αναζητούν νέους στόχους και ένα διαφορετικό ξεκίνημα.

https://www.instagram.com/jennettemccurdy/
https://www.instagram.com/jennettemccurdy/

Η Jennette McCurdy φαίνεται πως έχει βρει τον δικό της τρόπο να επικοινωνεί με το κοινό, όχι πλέον μέσα από έναν τηλεοπτικό ρόλο, αλλά μέσα από προσωπικές ιστορίες και εργαλεία αυτογνωσίας. Το «the examined year» υπόσχεται να γίνει ένας οδηγός για όσους θέλουν να σταματήσουν να ακολουθούν «έτοιμες» ζωές και να δημιουργήσουν μια πορεία που αντικατοπτρίζει πραγματικά τους ίδιους.

Διάβασε επίσης:

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Jennette McCurdy Nickelodeon βιβλιο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Από το «Πυρετός το Σαββατόβραδο» στη δημοπρασία: Το κοστούμι-σύμβολο του John Travolta

Από το «Πυρετός το Σαββατόβραδο» στη δημοπρασία: Το κοστούμι-σύμβολο του John Travolta

08.08.2026
Επόμενο
«It’s Alive!» στο MoMA: Αν αγαπάς τα κινούμενα σχέδια, αυτή η έκθεση είναι must-see

«It’s Alive!» στο MoMA: Αν αγαπάς τα κινούμενα σχέδια, αυτή η έκθεση είναι must-see

08.08.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Το πιο cute βίντεο της Rihanna: Η παρεξήγηση με Γάλλο fan που λατρέψαμε
Celeb News

Το πιο cute βίντεο της Rihanna: Η παρεξήγηση με Γάλλο fan που λατρέψαμε

07.08.2026
Καλομοίρα: Η μαγική απόδραση στη Σαντορίνη με την οικογένειά της
Celeb News

Καλομοίρα: Η μαγική απόδραση στη Σαντορίνη με την οικογένειά της

07.08.2026
Νατάσα Θεοδωρίδου: Η τρυφερή στιγμή με τη μητέρα της
Celeb News

Νατάσα Θεοδωρίδου: Η τρυφερή στιγμή με τη μητέρα της

07.08.2026
Η Μαρία Μενούνος «αποχαιρετά» τις διακοπές της στην Ελλάδα με τις πιο όμορφες αναμνήσεις
Celeb News

Η Μαρία Μενούνος «αποχαιρετά» τις διακοπές της στην Ελλάδα με τις πιο όμορφες αναμνήσεις

07.08.2026
Katy Perry: Συνεχίζει τις διακοπές της στη Μύκονο και ζει το απόλυτο ελληνικό καλοκαίρι
Celeb News

Katy Perry: Συνεχίζει τις διακοπές της στη Μύκονο και ζει το απόλυτο ελληνικό καλοκαίρι

07.08.2026
Αν αγαπάς την περιπέτεια, δες την Αθηνά Οικονομάκου να κολυμπά με καρχαρίες στη Γαλλική Πολυνησία
Celeb News

Αν αγαπάς την περιπέτεια, δες την Αθηνά Οικονομάκου να κολυμπά με καρχαρίες στη Γαλλική Πολυνησία

07.08.2026
Δώρα Παντέλη: Η καλοκαιρινή «καρτ ποστάλ» από το νησί των ανέμων που μάς ταξιδεύει
Celeb News

Δώρα Παντέλη: Η καλοκαιρινή «καρτ ποστάλ» από το νησί των ανέμων που μάς ταξιδεύει

07.08.2026
Zendaya και Tom Holland: Ο μυστικός γάμος των 500.000 λιρών και το πάρτι στην αγγλική εξοχή
Celeb News

Zendaya και Tom Holland: Ο μυστικός γάμος των 500.000 λιρών και το πάρτι στην αγγλική εξοχή

07.08.2026
Αν ψάχνεις νέο χόμπι, δες τον Σάκη Ρουβά να γίνεται μελισσοκόμος στην Κύθνο
Celeb News

Αν ψάχνεις νέο χόμπι, δες τον Σάκη Ρουβά να γίνεται μελισσοκόμος στην Κύθνο

07.08.2026
Μουσικός νανουρίζει λιοντάρια παίζοντας το «November rain» (βίντεο)

Μουσικός νανουρίζει λιοντάρια παίζοντας το «November rain» (βίντεο)

Χωνάκι ή κυπελλάκι; Σε αυτά τα 5 παγωτατζίδικα της Αθήνας η απάντηση είναι…και τα δύο!

Χωνάκι ή κυπελλάκι; Σε αυτά τα 5 παγωτατζίδικα της Αθήνας η απάντηση είναι…και τα δύο!

Αυτός είναι ο λόγος που οι beauty lovers αντικαθιστούν το μαύρο μολύβι με καφέ το καλοκαίρι

Αυτός είναι ο λόγος που οι beauty lovers αντικαθιστούν το μαύρο μολύβι με καφέ το καλοκαίρι

Αυτά είναι τα 4 prints στα μαγιό που θα βλέπεις σε κάθε παραλία φέτος!

Αυτά είναι τα 4 prints στα μαγιό που θα βλέπεις σε κάθε παραλία φέτος!

Πεινάς και εσύ μετά το ξενύχτι; 5 καντίνες στην Αθήνα που σώζουν τις βραδινές σου λιγούρες

Πεινάς και εσύ μετά το ξενύχτι; 5 καντίνες στην Αθήνα που σώζουν τις βραδινές σου λιγούρες

Πώς να ξεφλουδίζεις εύκολα το σκόρδο – Το kitchen trick που κάθε foodie πρέπει να ξέρει

Πώς να ξεφλουδίζεις εύκολα το σκόρδο – Το kitchen trick που κάθε foodie πρέπει να ξέρει

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

ΤΣΟΥΝΑΜΙ ψηφιακής οργής… συμπαρασύρει την κυβέρνηση

ΤΣΟΥΝΑΜΙ ψηφιακής οργής… συμπαρασύρει την κυβέρνηση

Ξορκίζουν τις διπλές εκλογές στο Μαξίμου

Ξορκίζουν τις διπλές εκλογές στο Μαξίμου

Ο καιρός των επομένων ημερών: Κανονικός Αύγουστος με δυνατούς βοριάδες και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας

Ο καιρός των επομένων ημερών: Κανονικός Αύγουστος με δυνατούς βοριάδες και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας