Αν ψάχνεις νέο χόμπι, δες τον Σάκη Ρουβά να γίνεται μελισσοκόμος στην Κύθνο

Ο Σάκης Ρουβάς έγινε μελισσοκόμος για μία ημέρα στην Κύθνο και μοιράστηκε το ξεχωριστό του adventure στο Instagram

Με μια ματιά Ο Σάκης Ρουβάς ασχολήθηκε με τη μελισσοκομία στις διακοπές του στην Κύθνο.

Επισκέφθηκε το μελισσοκομικό εργαστήριο «Melissenia» και έμαθε για την παραγωγή μελιού.

Μοιράστηκε την εμπειρία του με τους followers του στο Instagram, φορώντας προστατευτική στολή.

Η δραστηριότητα αυτή αποτέλεσε μια εναλλακτική καλοκαιρινή εμπειρία μακριά από τη σκηνή. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Σάκης Ρουβάς αποφάσισε να κάνει κάτι τελείως διαφορετικό στις καλοκαιρινές του διακοπές στην Κύθνο και μας έδωσε έμπνευση για το επόμενο… χόμπι που ίσως δεν είχαμε σκεφτεί ποτέ. Ο δημοφιλής τραγουδιστής άφησε για λίγο τη σκηνή και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της μελισσοκομίας. Με ειδική προστατευτική στολή πλησίασε τις κυψέλες και ανακάλυψε πώς φτάνει το μέλι από τις μέλισσες στο τραπέζι μας. Η εμπειρία του έγινε ένα από τα πιο διαφορετικά στιγμιότυπα του φετινού καλοκαιριού του.

Ο Σάκης Ρουβάς επισκέφθηκε το μελισσοκομικό εργαστήριο «Melissenia», όπου οι άνθρωποι του χώρου τού παρουσίασαν όλα τα μυστικά της παραγωγής μελιού. Ο ίδιος έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για τη διαδικασία, έκανε ερωτήσεις και μοιράστηκε την ξεχωριστή αυτή στιγμή με τους followers του στο Instagram. Από τις συναυλίες και τα φώτα της σκηνής, βρέθηκε ανάμεσα στη φύση και τις μέλισσες, δημιουργώντας ένα διαφορετικό summer story.

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Η επίσκεψή του στην Κύθνο δεν ήταν απλώς μια βόλτα, αλλά μια ευκαιρία να γνωρίσει μια παραδοσιακή τέχνη γεμάτη υπομονή και μεράκι. Ο τραγουδιστής παρακολούθησε από κοντά τη δουλειά των μελισσοκόμων και έζησε μια εμπειρία μακριά από την καθημερινότητα των εμφανίσεών του. Με το βίντεο που ανέβασε στα social media, ο Σάκης Ρουβάς μάς υπενθύμισε πως οι διακοπές μπορούν να είναι η τέλεια στιγμή για να δοκιμάσουμε κάτι καινούργιο.

Θάλασσα, καλοκαίρι και… μέλι ήταν ο συνδυασμός της ξεχωριστής αυτής εξόρμησης. Ο Σάκης Ρουβάς απέδειξε πως ακόμη και οι πιο απρόσμενες δραστηριότητες μπορούν να γίνουν οι καλύτερες αναμνήσεις.

Και ποιος ξέρει; Ίσως η επόμενη μεγάλη τάση στα καλοκαιρινά hobbies να έχει τελικά λίγο από το άρωμα των μελισσών.

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