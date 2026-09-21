Celeb News 21.09.2026

Η Κατερίνα Καινούργιου μπήκε στην κουζίνα για την κόρη της – Η πρώτη λαχανόσουπα της Ξένιας

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Η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε τη γλυκιά στιγμή από την κουζίνα, καθώς ετοίμασε για τη μικρή Ξένια ένα από τα πρώτα της γεύματα
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Κατερίνα Καινούργιου ετοίμασε την πρώτη στερεά τροφή για την κόρη της, Ξένια.
  • Ζήτησε βοήθεια από τον σεφ Μιχάλη Μερζένη για τη δημιουργία της πρώτης λαχανόσουπας.
  • Η λαχανόσουπα περιείχε γλυκοπατάτα, καρότο, κολοκυθάκι, ελαιόλαδο και λεμόνι.
  • Η Ξένια δοκίμασε τη σούπα, αλλά δεν ενθουσιάστηκε όσο με τα φρούτα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από τη δημιουργία της πρώτης στερεάς τροφής για την κόρη της, καλώντας έναν γνωστό σεφ για βοήθεια. Η Κατερίνα Καινούργιου βιώνει τη μητρότητα με μεγάλη χαρά, παρακολουθώντας καθημερινά την μικρή της κόρη, Ξένια, να μεγαλώνει. Σε μια ξεχωριστή στιγμή, λίγο πριν την πρεμιέρα της εκπομπής της, η παρουσιάστρια αποφάσισε να ετοιμάσει την πρώτη λαχανόσουπα για την κόρη της, σηματοδοτώντας την έναρξη της εισαγωγής στερεών τροφών στη διατροφή της.

Η Κατερίνα Καινούργιου στο Παρίσι με την οικογένειά της, σε τρυφερή ανάρτηση από τις βόλτες τους.
https://www.instagram.com/katken85/

Αναγνωρίζοντας ότι οι πρώτες εμπειρίες ενός μωρού με νέες γεύσεις είναι συχνά πηγή άγχους για τους γονείς, η Κατερίνα Καινούργιου ζήτησε τη βοήθεια του Μιχάλη Μερζένη, γνωστού σεφ και συνεργάτη του συζύγου της. Μαζί, στην κουζίνα του σπιτιού τους, δημιούργησαν μια βελουτέ λαχανόσουπα, βασισμένη σε γλυκοπατάτα, καρότο και κολοκυθάκι.

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«Πρώτη λαχανόσουπα για τη μικρή μας και φυσικά καλέσαμε ενισχύσεις. First bites deserve the best team», έγραψε η παρουσιάστρια στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, συνοδεύοντας την ανάρτηση με μια φωτογραφία από την προετοιμασία.

https://www.instagram.com/katken85/
https://www.instagram.com/katken85/

Αργότερα, η Κατερίνα Καινούργιου δημοσίευσε μια εικόνα της μικρής Ξένιας να δοκιμάζει τη νέα γεύση. «Ξεκινήσαμε με γλυκοπατάτα, καρότο και κολοκύθι, μία κουταλιά του γλυκού ελαιόλαδο και λίγο λεμόνι, αλλά δεν ξετρελάθηκε όπως με τα φρούτα. Λογικό;» αναρωτήθηκε, αναζητώντας τις απόψεις των ακολούθων της.

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Η νέα αυτή εμπειρία έρχεται λίγο πριν την πρεμιέρα της εκπομπής «Super Κατερίνα», η οποία επέστρεψε στους τηλεοπτικούς δέκτες για την έκτη σεζόν της, στις 10:00 το πρωί της Δευτέρας, 21 Σεπτεμβρίου. Η παρουσιάστρια υποδέχεται τη νέα τηλεοπτική χρονιά με ανανεωμένο πάνελ, εστιάζοντας στην ενημέρωση, την ψυχαγωγία, τα αποκλειστικά ρεπορτάζ, τα κοινωνικά θέματα και το τηλεοπτικό παρασκήνιο.

Η Κατερίνα Καινούργιου κρατά στην αγκαλιά της ένα μωρό
https://www.instagram.com/katken85/

Η Κατερίνα Καινούργιου έχει μοιραστεί στο παρελθόν στιγμές από την καθημερινότητά της ως μητέρα, όπως το πρώτο ταξίδι της κόρης της στο Παρίσι, ή τις στιγμές χαλάρωσης με τη μικρή Ξένια.

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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
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