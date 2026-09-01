Κατερίνα Καινούργιου: Το cute διαβατήριο της κόρης της πριν το πρώτο τους ταξίδι

Η Κατερίνα Καινούργιου έδειξε στα Instagram Stories το διαβατήριο της μικρής Ξένιας, το οποίο έχει στολίσει με χαριτωμένα αυτοκόλλητα

Με μια ματιά Η Κατερίνα Καινούργιου ετοιμάζεται για το πρώτο ταξίδι της κόρης της, Ξένιας.

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε στα social media το διαβατήριο της κόρης της.

Το διαβατήριο της μικρής Ξένιας έχει στολιστεί με χαριτωμένα αυτοκόλλητα.

Ο προορισμός του πρώτου ταξιδιού της Ξένιας παραμένει άγνωστος. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Κατερίνα Καινούργιου φαίνεται πως ετοιμάζεται για ένα πολύ ξεχωριστό ταξίδι, αυτή τη φορά μαζί με τη μικρή Ξένια. Η παρουσιάστρια μοιράστηκε στα Instagram Stories της ένα μικρό στιγμιότυπο από την προετοιμασία, δείχνοντας το διαβατήριο της κόρης της. Και φυσικά, δεν ήταν ένα… συνηθισμένο παιδικό passport!

Η μικρή Ξένια έχει πλέον το δικό της διαβατήριο, το οποίο η Κατερίνα Καινούργιου έχει φροντίσει να γίνει πολύ πιο ξεχωριστό, στολίζοντάς το με χαριτωμένα αυτοκόλλητα. Το αποτέλεσμα είναι τόσο cute, που δύσκολα περνά απαρατήρητο.

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Όλα δείχνουν, λοιπόν, πως η οικογένεια ετοιμάζεται για το πρώτο ταξίδι της Ξένιας, με την ανυπομονησία να είναι μεγάλη. Η Κατερίνα Καινούργιου δεν αποκάλυψε ακόμη τον προορισμό, αφήνοντας ένα μικρό mystery στους followers της.

Μέσα από τα νέα της Instagram Stories, η Κατερίνα Καινούργιου έδωσε μια μικρή γεύση από όσα συμβαίνουν λίγο πριν από το ταξίδι. Στο επίκεντρο βρέθηκε το passport της κόρης της, το οποίο έχει αποκτήσει πιο παιχνιδιάρικη εμφάνιση χάρη στα αυτοκόλλητα.

Για ένα παιδί, άλλωστε, ένα πρώτο διαβατήριο μπορεί να μοιάζει σαν το πρώτο εισιτήριο για έναν ολόκληρο κόσμο. Και η μικρή Ξένια φαίνεται πως είναι έτοιμη να ξεκινήσει τις δικές της ταξιδιωτικές περιπέτειες.

Η Ξένια ετοιμάζεται για την πρώτη της απόδραση

Το πρώτο ταξίδι της Ξένιας αποτελεί αναμφίβολα μια ιδιαίτερη στιγμή για την Κατερίνα Καινούργιου. Η παρουσιάστρια έχει μοιραστεί κατά καιρούς στιγμές από την καθημερινότητά της με την κόρη της και αυτή τη φορά αποκάλυψε ένα ακόμη μικρό στιγμιότυπο από τη νέα τους φάση.

Προς το παρόν, ο προορισμός παραμένει άγνωστος, όμως ένα είναι σίγουρο: η μικρή Ξένια έχει ήδη το πιο cute passport και είναι έτοιμη για το πρώτο της ταξιδιωτικό adventure. Και τώρα όλοι περιμένουμε το επόμενο Story για να μάθουμε πού θα πραγματοποιηθεί η πρώτη της μεγάλη απόδραση!

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