Tech News 26.08.2026

Αν μπορεί να γυαλίζει, κάνε το να γυαλίζει – Το viral trend που έχει λατρέψει η Gen Z

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Πώς η Gen Z και η Kylie Jenner αφήνουν πίσω τον μινιμαλισμό, επαναφέροντας τα στρας, το glitter και την παιδική νοσταλγία στην καθημερινότητα
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Kylie Jenner γιόρτασε τα 29α γενέθλιά της με ένα πάρτι εμπνευσμένο από τα 2000s, γεμάτο glitter και ροζ αποχρώσεις.
  • Η Gen Z υιοθετεί την τάση του "whimsical", διακοσμώντας αντικείμενα με στρας και κρύσταλλα για να φωτίσει την καθημερινότητα.
  • Η μόδα και η ομορφιά αγκαλιάζουν τα λαμπερά στοιχεία, με pop stars να υιοθετούν glamorous και πολύχρωμα looks.
  • Η τάση αυτή εκφράζει νοσταλγία για την παιδική ηλικία και την ανάγκη για προσωπική έκφραση, απομακρύνοντας από τον μινιμαλισμό.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Με αφορμή τα γενέθλιά της, η Kylie Jenner μοιράστηκε πρόσφατα φωτογραφίες από ένα παραμυθένιο πάρτι γενεθλίων που θύμιζε έντονα τα παιδικά της χρόνια, κλείνοντας τα 29 της χρόνια με μια εντυπωσιακή γιορτή γεμάτη glitter. Όλοι οι καλεσμένοι, συμπεριλαμβανομένων των αδελφών Kardashian και της Hailey Bieber, φορούσαν ροζ αποχρώσεις, φτερωτά κασκόλ και τιάρες, υιοθετώντας μια αισθητική άρρηκτα συνδεδεμένη με τα είδωλα των 2000s, όπως η Britney Spears και η Paris Hilton.

https://www.instagram.com/kyliejenner/
https://www.instagram.com/kyliejenner/

«Είχα ένα ονειρεμένο πάρτι γενεθλίων, σαν παραμυθένια πριγκίπισσα», έγραψε χαρακτηριστικά η Kylie Jenner στο Instagram. Δημιουργία του ζαχαροπλάστη Cory Pohlman Cakes από το Λος Άντζελες, μία από τις τρεις τούρτες ήταν εξ ολοκλήρου καλυμμένη με στρατρass και τράβηξε τα βλέμματα online.

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Από τότε, το φαινόμενο του whimsical έχει εκτοξευθεί, με τη Gen Z να κολλάει αυτοκόλλητα με glitter στα αξεσουάρ, τα προϊόντα ομορφιάς, ακόμη και στα to-go ποτήρια του καφέ. Ενώ αυτές οι διακοσμήσεις προορίζονταν αρχικά μόνο για πάρτι, τα στρας και τα κρύσταλλα περνούν πλέον στην καθημερινότητα, και εμείς λέμε ένα μεγάλο «ναι»!

https://www.instagram.com/kyliejenner/
https://www.instagram.com/kyliejenner/

Whimsical obsession: Όταν η μόδα διασκεδάζει ξανά

Τόσο στη μόδα όσο και στην ομορφιά, τα στρας, τα chrome looks και τα κρύσταλλα βρίσκονται παντού. Σε αντίθεση με την τάση του quiet luxury, οι νέες pop stars έχουν επηρεαστεί σημαντικά από αυτή την αναβίωση. Κατά τη διάρκεια της περιοδείας της Midnight Sun Tour, η Zara Larsson παρουσίασε μια σειρά από λαμπερά stage looks και πολύχρωμο μακιγιάζ, η Dua Lipa σχεδίασε σύνολα γεμάτα κρύσταλλα, ενώ η Sabrina Carpenter υιοθέτησε μια glamorous princess αισθητική.

zara_larsson
https://www.instagram.com/lucasstowebrand/

Η νέα γενιά φαίνεται πως στρέφεται προς ένα πιο χαρούμενο στυλ, απομακρυνόμενη από τον μινιμαλισμό και απλώς διασκεδάζοντας με την εμφάνισή της. Το whimsism ενσαρκώνει αυτή την παιχνιδιάρικη αίσθηση που γεννιέται από μια ξαφνική παρόρμηση να φωτίσεις την καθημερινότητά σου, κάνοντας το hashtag να μετράει πάνω από 600.000 βίντεο στο TikTok. Μια νοσταλγική, παιχνιδιάρικη και απεριόριστα προσαρμόσιμη εμμονή.

Gen Z: Ένας Peter Pan γενιά που αναζητά τη νοσταλγία

Τα στρας και το glitter έχουν συνδεθεί εδώ και χρόνια με τη γιορτή, το glam, τη φαντασία και, πάνω από όλα, με την παιδική ηλικία, θυμίζοντας την επιστροφή στα αυτοκόλλητα και το scrapbooking. Ενώ η Gen Z είναι γνωστή για την αναβίωση του Y2K στυλ, μια έντονη συναισθηματική νοσταλγία συνοδεύει αυτή τη νέα τάση της περίτεχνης διακόσμησης αντικειμένων με γυαλιστερά στοιχεία, αγγίζοντας τα όρια του kitsch.

Η Sabrina Carpenter στη σκηνή κατά τη διάρκεια συναυλίας της.
www.instagram.com/sabrinacarpenter

Ο κανόνας είναι απλός: αν μπορεί να γυαλίσει, κάνε το να γυαλίσει! Οι νέοι αποδεικνύουν περίτρανα ότι θέλουν να αναβιώσουν τα DIY projects της νιότης τους, κάνοντας τη whimsy τάση να αποτυπώνει ιδανικά αυτή την ανάγκη για προσωπική έκφραση και χρώμα στην καθημερινότητα.

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