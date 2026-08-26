Screen News 26.08.2026

Ο Woody Allen επιστρέφει στα γυρίσματα – Νέα ταινία με φόντο την Ισπανία

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Ο διάσημος σκηνοθέτης ετοιμάζει τη νέα του κινηματογραφική δουλειά με ισπανική χρηματοδότηση και υψηλές προσδοκίες
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Woody Allen ξεκινά γυρίσματα νέας ταινίας στην Ισπανία τον Οκτώβριο.
  • Η ταινία έχει προϋπολογισμό 14 εκατομμυρίων δολαρίων και είναι κυρίως αγγλόφωνη.
  • Η Μαδρίτη παρέχει χρηματοδότηση 1,5 εκατομμυρίου ευρώ με τον όρο να συμπεριληφθεί στον τίτλο.
  • Αυτή είναι η τρίτη φορά που ο Allen σκηνοθετεί στην Ισπανία.
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Ο διάσημος σκηνοθέτης Woody Allen ετοιμάζεται να επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη, καθώς τον ερχόμενο Οκτώβριο ξεκινούν τα γυρίσματα της νέας του κινηματογραφικής παραγωγής στην Ισπανία. Η νέα αυτή ταινία αποτελεί το πρώτο του εγχείρημα μετά το γαλλόφωνο «Coup de Chance» του 2023, το οποίο είχε κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας.

Ο σκηνοθέτης και συγγραφέας Woody Allen, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του βιβλίου What’s with Baum?.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον της παραγωγής, το φιλμ θα έχει προϋπολογισμό γύρω στα 14 εκατομμύρια δολάρια, θα είναι κατά κύριο λόγο αγγλόφωνο και αναμένεται να πλαισιωθεί από ένα λαμπερό καστ ηθοποιών, τα ονόματα των οποίων δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά. Την παραγωγή υπογράφουν η ισπανική Wanda Vision και η εταιρεία Gravier Production του ίδιου του σκηνοθέτη, σε συνεργασία με την 3SIX9.

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Η χρηματοδότηση από τη Μαδρίτη και οι όροι

Τα γυρίσματα στη ισπανική πρωτεύουσα υποστηρίζονται οικονομικά και από την περιφερειακή κυβέρνηση της Μαδρίτης, η οποία έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ (περίπου 1,7 εκατομμύρια δολάρια). Σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφα, τα χρήματα εκταμιεύονται σταδιακά ανάλογα με τα στάδια υλοποίησης του πρότζεκτ, ενώ ένας από τους βασικούς όρους της συμφωνίας είναι η Μαδρίτη να συμπεριληφθεί στον τίτλο της ταινίας.

Ο σκηνοθέτης και συγγραφέας Woody Allen, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του βιβλίου What’s with Baum?.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Παρά το γεγονός ότι ο σκηνοθέτης συμπλήρωσε τα 90 του χρόνια, ο ίδιος είχε δηλώσει παλαιότερα πως η διαδικασία συγκέντρωσης κεφαλαίων για τις ταινίες του είναι πλέον ιδιαίτερα κουραστική. Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι, αν κάποιος επενδυτής εκδηλώσει ενδιαφέρον και του προσφέρει χρηματοδότηση, δύσκολα θα μπορούσε να αρνηθεί, καθώς διαθέτει πάντα πληθώρα νέων ιδεών.

Η αγάπη του Woody Allen για την Ισπανία

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο δημιουργός επιλέγει την Ισπανία ως τόπο δράσης για τις ιστορίες του. Η νέα του ταινία σηματοδοτεί την 3η φορά που σκηνοθετεί στη χώρα, μετά τις επιτυχίες Vicky Cristina Barcelona το 2008 και το Rifkin’s Festival το 2020, το οποίο είχε ως σκηνικό το Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν. Οι λεπτομέρειες για την πλοκή και τους πρωταγωνιστές παραμένουν επί του παρόντος επτασφράγιστο μυστικό, αυξάνοντας την προσμονή των σινεφίλ.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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Woody Allen Ισπανία ΤΑΙΝΙΑ
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