Life 25.08.2026

7 υγιεινά σνακ για κάθε λιγούρα μέσα στην ημέρα

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Εύκολα, γρήγορα και χορταστικά, τα συγκεκριμένα σνακ μπορούν να γίνουν οι μικροί σου σύμμαχοι στις ώρες που θέλεις κάτι νόστιμο ανάμεσα στα βασικά γεύματα
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ξηροί καρποί, γιαούρτι με φρούτα, μπανάνα με ταχίνι, αυγό με κράκερ ολικής, φρούτα με φυστικοβούτυρο, μπάρες βρώμης και μαύρη σοκολάτα είναι υγιεινές επιλογές.
  • Τα υγιεινά σνακ συνδυάζουν πρωτεΐνη, φυτικές ίνες και καλά λιπαρά για σταθερή ενέργεια.
  • Αποφεύγονται τα επεξεργασμένα γλυκά και μπισκότα, προτιμώντας θρεπτικές και χορταστικές επιλογές.
  • Τα σνακ βοηθούν στη διατήρηση της ενέργειας και στην αποφυγή υπερβολικής πείνας μεταξύ των γευμάτων.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μέσα στη μέρα υπάρχουν εκείνες οι ώρες που η ενέργειά σου πέφτει, η συγκέντρωσή σου μειώνεται και το στομάχι σου αρχίζει να ζητά κάτι μικρό, αλλά ουσιαστικό. Εκεί ακριβώς έρχεται το σωστό σνακ να κάνει τη διαφορά. Δεν χρειάζεται να καταφύγεις σε γλυκά, μπισκότα ή πρόχειρες επιλογές κάθε φορά που πεινάς, αλλά μπορείς να έχεις μαζί σου μικρά και εύκολα σνακ που συνδυάζουν πρωτεΐνη, φυτικές ίνες και καλά λιπαρά. Έτσι, μπορείς να διατηρείς πιο σταθερή την ενέργειά σου μέσα στην ημέρα και να αποφεύγεις εκείνη την έντονη πείνα που σε κάνει να τρως βιαστικά ό,τι βρεις μπροστά σου.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

1. Ξηροί καρποί για ένα γρήγορο σνακ

Τα αμύγδαλα, τα καρύδια, τα φιστίκια και οι ανάλατοι ξηροί καρποί γενικότερα είναι από τις πιο εύκολες επιλογές που μπορείς να έχεις στην τσάντα ή στο γραφείο σου. Περιέχουν πρωτεΐνη, φυτικές ίνες και καλά λιπαρά και μπορούν να σε βοηθήσουν να χορτάσεις με μια σχετικά μικρή ποσότητα. Μπορείς να τους συνδυάσεις με ένα φρούτο, όπως ένα μήλο ή μια μπανάνα, δημιουργώντας ένα πιο ολοκληρωμένο σνακ για τη μέση της ημέρας.

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2. Γιαούρτι με φρούτα όταν θέλεις κάτι δροσερό

Ένα γιαούρτι μπορεί να γίνει ιδανικό απογευματινό ή δεκατιανό, ειδικά όταν θέλεις κάτι δροσερό και χορταστικό. Πρόσθεσε φρέσκα φρούτα, λίγη βρώμη ή μερικούς ξηρούς καρπούς και έχεις έναν συνδυασμό που προσφέρει πρωτεΐνη, φυτικές ίνες και υδατάνθρακες. Αν επιλέγεις γιαούρτι με γεύση, αξίζει να κοιτάς την ετικέτα για την ποσότητα πρόσθετης ζάχαρης.

Ένα μπολ με δημητριακά, φρούτα και μέλι, ιδανικό για τα καλοκαιρινά γλυκά που θα τρως όλο το καλοκαίρι.
Πηγή: Unsplash

3. Μπανάνα με ταχίνι για τις δύσκολες ώρες

Η μπανάνα είναι ένα από τα πιο πρακτικά φρούτα για να έχεις μαζί σου και μπορεί να συνδυαστεί εύκολα με μια μικρή ποσότητα ταχινιού. Ο συνδυασμός της φυσικής γλυκύτητας της μπανάνας με τα λιπαρά και την πρωτεΐνη του ταχινιού δημιουργεί ένα σνακ που μπορεί να σε κρατήσει μέχρι το επόμενο γεύμα. Αν θέλεις, μπορείς να προσθέσεις και λίγη κανέλα για περισσότερη γεύση.

Πηγή: Pexels
Πηγή: Pexels

4. Αυγό και κράκερ ολικής άλεσης

Αν προτιμάς τα αλμυρά σνακ, ένα βραστό αυγό μαζί με μερικά κράκερ ολικής άλεσης είναι μια πρακτική επιλογή. Το αυγό προσφέρει πρωτεΐνη, ενώ τα προϊόντα ολικής άλεσης μπορούν να προσθέσουν φυτικές ίνες και υδατάνθρακες. Είναι ένα σνακ που μπορείς να προετοιμάσεις από πριν και να έχεις έτοιμο για μια πολυάσχολη ημέρα.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

5. Φρούτα και φυστικοβούτυρο για τη λιγούρα

Όταν θέλεις κάτι γλυκό, δεν είναι απαραίτητο να στραφείς κατευθείαν σε ένα γλυκό του εμπορίου. Ένα μήλο ή μια μπανάνα με μία μικρή ποσότητα φυστικοβούτυρου μπορεί να καλύψει τη λιγούρα και παράλληλα να σου προσφέρει ένα πιο χορταστικό σνακ. Προτίμησε, όπου μπορείς, φυστικοβούτυρο χωρίς μεγάλη ποσότητα πρόσθετης ζάχαρης.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

6. Σπιτικές μπάρες βρώμης για να έχεις πάντα μαζί σου

Αν θέλεις να οργανώσεις καλύτερα τα σνακ της εβδομάδας, μπορείς να φτιάξεις στο σπίτι μπάρες με βρώμη, ξηρούς καρπούς, σπόρους και αποξηραμένα ή φρέσκα φρούτα. Έτσι γνωρίζεις ακριβώς τι περιέχουν και μπορείς να προσαρμόσεις τα υλικά στις δικές σου προτιμήσεις. Μπορείς να τις κόψεις σε μικρές μερίδες και να τις έχεις έτοιμες για το γραφείο, το αυτοκίνητο ή μια βόλτα.

Ξύλινο μπολ με φρέσκα φρούτα, ροδάκινα και μύρτιλα, για να κρατήσεις τα φρούτα σου φρέσκα.
Πηγή: Unsplash

7. Μαύρη σοκολάτα όταν θέλεις κάτι γλυκό

Δεν χρειάζεται να αποκλείσεις εντελώς τη σοκολάτα από τη διατροφή σου. Μια μικρή ποσότητα μαύρης σοκολάτας μπορεί να αποτελέσει μέρος ενός ισορροπημένου σνακ, ιδιαίτερα αν τη συνδυάσεις με λίγους ξηρούς καρπούς ή ένα φρούτο. Το σημαντικό είναι η ποσότητα και η συνολική διατροφή σου μέσα στην ημέρα.

Μπάρες μαύρης σοκολάτας με ξηρούς καρπούς και φλιτζάνι τσάι, ιδανικά για την καρδιά.
Πηγή: Unsplash

Το βασικό είναι να μην αντιμετωπίζεις το σνακ ως κάτι που πρέπει απλώς να «κόψεις» για να προσέξεις τη διατροφή σου. Όταν επιλέγεις ένα μικρό γεύμα που περιέχει θρεπτικά συστατικά και σε χορταίνει, μπορεί να σε βοηθήσει να φτάσεις στο επόμενο γεύμα χωρίς υπερβολική πείνα και να έχεις μια πιο σταθερή διατροφική ρουτίνα μέσα στην ημέρα.

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διατροφή σνακ
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