Beauty 26.08.2026

Όσα πρέπει να γνωρίζεις για το viral φαινόμενο του «ferritin face»

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Ανακαλύψτε την αλήθεια πίσω από το viral trend των social media για τη φεριτίνη και ποιος είναι ο σωστός τρόπος διάγνωσης
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το «ferritin face» είναι όρος του TikTok για σημάδια όπως μαύροι κύκλοι, θαμπή όψη, ξηρότητα, σκασμένα χείλη, τριχόπτωση.
  • Η φεριτίνη είναι πρωτεΐνη που αποθηκεύει σίδηρο, ενώ η μέτρησή της δείχνει τα συνολικά αποθέματα σιδήρου.
  • Τα συμπτώματα που αποδίδονται στο «ferritin face» μπορεί να οφείλονται και σε άλλους παράγοντες, όχι μόνο σε έλλειψη σιδήρου.
  • Για επίμονα συμπτώματα, απαιτείται ιατρική εξέταση και αιματολογικός έλεγχος, όχι αυτοδιάγνωση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν κινείσαι συχνά στον κόσμο του TikTok και των social media, είναι πολύ πιθανό να έχεις πετύχει τον όρο «ferritin face». Στο μικροσκόπιο των βίντεο βρίσκονται σημάδια όπως οι επίμονοι μαύροι κύκλοι, η θαμπή όψη, η ξηρότητα, τα σκασμένα χείλη και η αυξημένη τριχόπτωση, τα οποία οι δημιουργοί συνδέουν άμεσα με χαμηλά επίπεδα σιδήρου στον οργανισμό.

lathos_skincare
pexels

Πριν όμως σπεύσεις να βγάλεις συμπεράσματα μπροστά στον καθρέφτη ή να γεμίσεις το καλάθι σου με τυχαία συμπληρώματα διατροφής, αξίζει να γνωρίζεις τι ακριβώς κρύβεται πίσω από αυτή τη διαδικτυακή μόδα. Πρόκειται για έναν καθαρά trend όρο και όχι για κάποια επίσημη ιατρική διάγνωση, υπενθυμίζοντάς μας ότι τα social media συχνά απλοποιούν περίπλοκα ζητήματα υγείας.

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Τι είναι στην πραγματικότητα η φεριτίνη;

Για να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί το σύστημα, πρέπει να κοιτάξουμε τη βιολογία του σώματος. Η φεριτίνη δεν είναι παρά μια πρωτεΐνη-«αποθήκη» που εξασφαλίζει ότι ο οργανισμός μας διαθέτει ασφαλή αποθέματα σιδήρου, έτοιμα να αξιοποιηθούν όποτε τα χρειαστεί.

Γυναίκα με φακίδες και μαλλιά πιασμένα πίσω, ιδανική για την ανοιξιάτικη skincare ρουτίνα.
Unsplash

Σε αντίθεση με τον απλό σίδηρο ορού, ο οποίος επηρεάζεται άμεσα από το τι φάγαμε πρόσφατα, η μέτρηση της φεριτίνης στο αίμα δίνει στους ειδικούς μια καθαρή και συνολική εικόνα για το πόσο σίδηρο έχει αποθηκεύσει συνολικά το σώμα μας σε βάθος χρόνου.

Υπάρχει τελικά «ferritin face»;

Ο όρος γεννήθηκε στα social media για να εξηγήσει οπτικά τις αλλαγές που παρατηρούνται σε μαλλιά, νύχια και δέρματα όταν τα αποθέματα σιδήρου πέφτουν. Όταν το σώμα ζορίζεται, λειτουργεί με κανόνες προτεραιότητας, φροντίζοντας αποκλειστικά τα ζωτικά όργανα. Έτσι, δομές όπως το δέρμα και οι τρίχες μένουν σε δεύτερη μοίρα, προκαλώντας χλωμάδα, ξηρότητα, τριχόπτωση ή σκασίματα στις άκρες των χειλιών.

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www.pexels.com

Ωστόσο, αυτά τα συμπτώματα δεν αποτελούν αυτόματη απόδειξη έλλειψης σιδήρου. Παρόμοιες αλλαγές στην όψη μπορεί εξίσου να οφείλονται σε ορμονικές διακυμάνσεις, σε θέματα θυρεοειδούς, σε άλλες διατροφικές ελλείψεις ή ακόμα και στη φυσιολογική πορεία της γήρανσης.

Πώς να προσεγγίσεις το πρόβλημα σωστά

Αν παρατηρείς επιμονή στα παραπάνω συμπτώματα και ανησυχείς για την εικόνα σου, η λύση δεν βρίσκεται ούτε σε κάποιο viral φίλτρο ούτε σε αυτοδιαγνώσεις. Ο μόνος ασφαλής δρόμος είναι η επίσκεψη σε έναν ειδικό και η διενέργεια ενός ολοκληρωμένου αιματολογικού ελέγχου, ο οποίος περιλαμβάνει φεριτίνη, σίδηρο ορού και άλλους σχετικούς δείκτες.

skincare
pexels

Το μεγαλύτερο δίδαγμα πίσω από το φαινόμενο «ferritin face» είναι τελικά πως το δέρμα και τα μαλλιά μας λειτουργούν πράγματι ως καθρέφτης της εσωτερικής μας υγείας, αλλά ο καθρέφτης στο σπίτι δεν μπορεί ποτέ να δώσει ιατρική απάντηση. Αν κάτι αλλάζει επίμονα στον οργανισμό σου, αναζήτησε την πραγματική του πηγή με τη βοήθεια της επιστήμης.

Κεντρική Εικόνα: Unsplash

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