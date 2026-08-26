Η Φαίη Σκορδά επιστρέφει στον ΑΝΤ1 – Η επίσημη ανακοίνωση του καναλιού

Τηλεοπτική έκπληξη με τη Φαίη Σκορδά, η οποία επιστρέφει στον ΑΝΤ1, με την επίσημη ανακοίνωση του σταθμού να επιβεβαιώνει τη νέα συνεργασία

Η Φαίη Σκορδά επιστρέφει στον ΑΝΤ1, σε μια τηλεοπτική μεταγραφή που αναμένεται να συζητηθεί έντονα τη νέα σεζόν. Το κανάλι του Αμαρουσίου ανακοίνωσε επίσημα την επιστροφή της παρουσιάστριας στο δυναμικό του, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει ακόμη ποια εκπομπή θα αναλάβει ή σε ποια τηλεοπτική ζώνη θα τη δούμε. Έτσι, το μεγάλο comeback είναι πλέον γεγονός, όμως το τηλεοπτικό τοπίο γύρω από αυτό παραμένει… μυστήριο. Το μόνο σίγουρο είναι πως η Φαίη Σκορδά ετοιμάζεται για ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της.

Η παρουσιάστρια επιστρέφει σε ένα κανάλι με το οποίο έχει συνδέσει ένα σημαντικό κομμάτι της τηλεοπτικής της πορείας. Μετά το τέλος της συνεργασίας της με το Buongiorno, η επόμενη επαγγελματική της κίνηση είχε γίνει αντικείμενο συζήτησης και πλέον η απάντηση ήρθε από τον ΑΝΤ1. Παρότι δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το νέο της τηλεοπτικό project, η επιστροφή της από μόνη της δημιουργεί μεγάλο ενδιαφέρον. Και φυσικά, μένει να φανεί ποια θα είναι η θέση της στο πρόγραμμα του σταθμού.

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Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1

Στην ανακοίνωσή του, ο ΑΝΤ1 καλωσορίζει ξανά τη Φαίη Σκορδά, τονίζοντας τη σχέση που έχει χτίσει όλα αυτά τα χρόνια με το τηλεοπτικό κοινό.

«Ο ΑΝΤ1 καλωσορίζει με χαρά τη Φαίη Σκορδά, η οποία επιστρέφει στο δυναμικό του, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη συνεργασία τους». Το κανάλι αναφέρεται επίσης στην «αυθεντικότητα» και την «αμεσότητα» της παρουσιάστριας, υπογραμμίζοντας πως έχει δημιουργήσει μια ιδιαίτερη σχέση εμπιστοσύνης με τους τηλεθεατές. Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, ο ΑΝΤ1 και η Φαίη Σκορδά «συναντιούνται και πάλι, με δημιουργική διάθεση και στόχο να προσφέρουν στους τηλεθεατές ξεχωριστές τηλεοπτικές στιγμές».

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