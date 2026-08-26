Celeb World 26.08.2026

Karol G: Δώρισε $1,2 εκατ. στους σεισμόπληκτους της Κολομβίας

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Η Karol G δώρισε $1,2 εκατομμύρια στους σεισμόπληκτους της Κολομβίας μέσω του Con Cora Foundation και συγκίνησε με το μήνυμά της
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Karol G δώρισε 1,2 εκατομμύρια δολάρια στους σεισμόπληκτους της Κολομβίας μέσω του Con Cora Foundation.
  • Η δωρεά έγινε κατά τη διάρκεια φιλανθρωπικής συναυλίας "Colombia: Voces por la Vida" που πραγματοποιήθηκε στη Bogotá.
  • Στη συναυλία συμμετείχαν πάνω από 30 καλλιτέχνες, συγκεντρώνοντας συνολικά 3,6 εκατομμύρια δολάρια.
  • Η Karol G τόνισε τη σημασία της αλληλεγγύης και της αγάπης μεταξύ των Κολομβιανών.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Karol G έδειξε για ακόμη μία φορά την ευαίσθητη πλευρά της, στηρίζοντας έμπρακτα τους ανθρώπους που επλήγησαν από τον φονικό σεισμό που χτύπησε την Κολομβία στις 10 Αυγούστου. Η τραγουδίστρια συμμετείχε μέσω livestream στη φιλανθρωπική συναυλία «Colombia: Voces por la Vida», όπου ανακοινώθηκε πως το Con Cora Foundation προσέφερε 1,2 εκατομμύρια δολάρια για την ενίσχυση των πληγέντων.

https://www.instagram.com/karolg/
https://www.instagram.com/karolg/

Περισσότεροι από 30 καλλιτέχνες ένωσαν τις δυνάμεις τους στη Bogotá, ανάμεσά τους οι Maluma, Sebastián Yatra, Greeicy και Eladio Carrión. Η συναυλία κατάφερε να συγκεντρώσει συνολικά περισσότερα από 11 δισεκατομμύρια κολομβιανά πέσος, περίπου 3,6 εκατομμύρια δολάρια, για τις οικογένειες που επλήγησαν και την ανοικοδόμηση των περιοχών που υπέστησαν ζημιές.

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Η Karol G, που συνδέθηκε από την California, ερμήνευσε τα «Coleccionando Heridas» και «Milagros», ενώ μίλησε συγκινημένη για το πώς είναι να παρακολουθεί την καταστροφή από μακριά. «Νιώθουμε απογοήτευση· μοιάζει εγωιστικό να κοιμόμαστε, μοιάζει λάθος να είμαστε μακριά», είπε, αναφερόμενη στις δύσκολες στιγμές που περνούν οι συμπατριώτες της.

https://www.instagram.com/karolg/
https://www.instagram.com/karolg/

Παράλληλα, στάθηκε στη δύναμη της αλληλεγγύης, τονίζοντας πως η συγκεκριμένη κρίση έδειξε «τι είμαστε εμείς οι Κολομβιανοί»: άνθρωποι με αγάπη, ενσυναίσθηση και διάθεση να στηρίξουν ο ένας τον άλλον.

https://www.instagram.com/karolg/
https://www.instagram.com/karolg/

Η ίδια θέλησε, τέλος, να περάσει ένα μήνυμα που να ξεπερνά τη συγκεκριμένη καταστροφή: η φροντίδα, η αγάπη και η αλληλεγγύη πρέπει να συνεχιστούν και μετά το τέλος της έκτακτης ανάγκης.

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Karol G
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