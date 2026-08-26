Δέσποινα Βανδή: Ποιο τραγούδι αφιέρωσε στον Βασίλη Μπισμπίκη;

Μια ρομαντική στιγμή μοιράστηκαν η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης όταν η τραγουδίστρια του αφιέρωσε το «Δεν ξέρω πόσο σ’ αγαπώ»

Με μια ματιά Η Δέσποινα Βανδή αφιέρωσε το τραγούδι «Δεν ξέρω πόσο σ’ αγαπώ» στον Βασίλη Μπισμπίκη.

Η αφιέρωση έγινε κατά τη διάρκεια βραδινής εξόδου του ζευγαριού.

Η Δέσποινα Βανδή έδειξε τον σύντροφό της την ώρα που τραγουδούσε συγκεκριμένους στίχους.

Το στιγμιότυπο της αφιέρωσης έγινε γρήγορα viral στο TikTok. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης φαίνεται πως συνεχίζουν να απολαμβάνουν όμορφες και ξέγνοιαστες στιγμές μαζί, με ένα νέο βίντεο από βραδινή τους έξοδο να τραβά την προσοχή στα social media. Η τραγουδίστρια πήρε το μικρόφωνο και ερμήνευσε το διαχρονικό «Δεν ξέρω πόσο σ’ αγαπώ», το οποίο έχει συνδεθεί με τη μοναδική φωνή της Βίκυς Μοσχολιού.

Όμως, αυτή τη φορά το τραγούδι απέκτησε ακόμη πιο προσωπικό χαρακτήρα. Τη στιγμή που ακούστηκαν οι στίχοι «Ήταν μια σπίθα στην αρχή και μιας βροχής ψιχάλα», η Δέσποινα Βανδή γύρισε προς τον σύντροφό της και τον έδειξε, με το στιγμιότυπο να γίνεται γρήγορα viral στο TikTok.

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Στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, η Δέσποινα Βανδή φαίνεται να βρίσκεται ανάμεσα στον κόσμο, έχοντας πάρει το μικρόφωνο και τραγουδώντας μαζί με τη συνοδεία ορχήστρας. Όταν έφτασε στο συγκεκριμένο σημείο του τραγουδιού, η τραγουδίστρια έδειξε τον Βασίλη Μπισμπίκη, κάνοντας ουσιαστικά μια δημόσια και άκρως ρομαντική αφιέρωση στον σύντροφό της.

Το ζευγάρι απολάμβανε τη βραδιά, ενώ γύρω τους ο κόσμος διασκέδαζε και τραγουδούσε μαζί τους. Η συγκεκριμένη στιγμή, φυσικά, δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη από όσους βρίσκονταν εκεί.

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