Celeb World 26.08.2026

Δέσποινα Βανδή: Ποιο τραγούδι αφιέρωσε στον Βασίλη Μπισμπίκη;

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Μια ρομαντική στιγμή μοιράστηκαν η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης όταν η τραγουδίστρια του αφιέρωσε το «Δεν ξέρω πόσο σ’ αγαπώ»
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Δέσποινα Βανδή αφιέρωσε το τραγούδι «Δεν ξέρω πόσο σ’ αγαπώ» στον Βασίλη Μπισμπίκη.
  • Η αφιέρωση έγινε κατά τη διάρκεια βραδινής εξόδου του ζευγαριού.
  • Η Δέσποινα Βανδή έδειξε τον σύντροφό της την ώρα που τραγουδούσε συγκεκριμένους στίχους.
  • Το στιγμιότυπο της αφιέρωσης έγινε γρήγορα viral στο TikTok.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης φαίνεται πως συνεχίζουν να απολαμβάνουν όμορφες και ξέγνοιαστες στιγμές μαζί, με ένα νέο βίντεο από βραδινή τους έξοδο να τραβά την προσοχή στα social media. Η τραγουδίστρια πήρε το μικρόφωνο και ερμήνευσε το διαχρονικό «Δεν ξέρω πόσο σ’ αγαπώ», το οποίο έχει συνδεθεί με τη μοναδική φωνή της Βίκυς Μοσχολιού.

https://www.instagram.com/desp1navandi/
https://www.instagram.com/desp1navandi/

Όμως, αυτή τη φορά το τραγούδι απέκτησε ακόμη πιο προσωπικό χαρακτήρα. Τη στιγμή που ακούστηκαν οι στίχοι «Ήταν μια σπίθα στην αρχή και μιας βροχής ψιχάλα», η Δέσποινα Βανδή γύρισε προς τον σύντροφό της και τον έδειξε, με το στιγμιότυπο να γίνεται γρήγορα viral στο TikTok.

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Στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, η Δέσποινα Βανδή φαίνεται να βρίσκεται ανάμεσα στον κόσμο, έχοντας πάρει το μικρόφωνο και τραγουδώντας μαζί με τη συνοδεία ορχήστρας. Όταν έφτασε στο συγκεκριμένο σημείο του τραγουδιού, η τραγουδίστρια έδειξε τον Βασίλη Μπισμπίκη, κάνοντας ουσιαστικά μια δημόσια και άκρως ρομαντική αφιέρωση στον σύντροφό της.

https://www.instagram.com/desp1navandi/
https://www.instagram.com/desp1navandi/

Το ζευγάρι απολάμβανε τη βραδιά, ενώ γύρω τους ο κόσμος διασκέδαζε και τραγουδούσε μαζί τους. Η συγκεκριμένη στιγμή, φυσικά, δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη από όσους βρίσκονταν εκεί.

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Βασίλης Μπισμπίκης ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ
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