Celeb News 26.08.2026

H Charli XCX ετοιμάζει βαλίτσες για Σαντορίνη και το «brat summer» αποκτά ελληνικό άρωμα

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Η Βρετανίδα pop star και βασίλιστρα του «BRAT» Charli XCX ετοιμάζει βαλίτσες για τη Σαντορίνη και υπόσχεται viral content
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Charli XCX ετοιμάζεται για ταξίδι στη Σαντορίνη, ανακοινώνοντας το μέσω TikTok.
  • Η pop star θα μοιραστεί περιεχόμενο από το ταξίδι της, με τίτλο "brat summer" και ελληνικό άρωμα.
  • Το περιεχόμενο θα περιλαμβάνει outfits, εξόδους, πάρτι και βόλτες με σκάφος.
  • Οι ανακοινώσεις της προκάλεσαν ενθουσιασμό στους εκατομμύρια followers της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η απόλυτη βασίλισσα της παγκόσμιας pop σκηνής, η πολυβραβευμένη με τρία Grammy Charli XCX, φαίνεται πως ερωτεύτηκε την Ελλάδα και ετοιμάζεται να χαρίσει στους εκατομμύρια followers της το απόλυτο καλοκαιρινό content. Η Βρετανίδα τραγουδίστρια, που μονοπώλησε το ενδιαφέρον του πλανήτη με το viral φαινόμενο «BRAT», έβαλε πλώρη για ένα από τα πιο διάσημα νησιά του κόσμου, τη Σαντορίνη.

Η Charli XCX κάθεται σε κάμερα στο πλατό του «Music, Fashion, Film» με εντυπωσιακό σύνολο.
https://www.instagram.com/charli_xcx/

Την ευχάριστη είδηση αποκάλυψε η ίδια η pop star μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, ανεβάζοντας ένα βίντεο που μέσα σε λίγες ώρες έγινε ανάρπαστο. Με τη χαρακτηριστική της διάθεση και το coolness που την ακολουθεί παντού, προχώρησε σε μια σειρά από fun ανακοινώσεις για το τι ακριβώς θα δούμε από το ελληνικό της ταξίδι.

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Η ανακοίνωση αυτή εκτόξευσε αμέσως την ανυπομονησία των θαυμαστών της, οι οποίοι περιμένουν πώς και πώς να δουν την καλλιτέχνιδα να εξερευνά τις ομορφιές του Αιγαίου. Η Σαντορίνη, με την ηφαιστειακή της ομορφιά και τα μαγευτικά της ηλιοβασιλέματα, αποτελεί το ιδανικό σκηνικό για την αισθητική και τα μοναδικά βίντεο που μας έχει συνηθίσει η Βρετανίδα σταρ.

Η Charli XCX ποζάρει για selfie μπροστά από έναν δερμάτινο καναπέ, αποκαλύπτοντας το tracklist του «Music, Fashion, Film».
https://www.instagram.com/charli_xcx/

Το TikTok βίντεο που άναψε «φωτιές»

«Pack with me to go to Greece», «Travel with me to Santorini», «Get ready with me to party in Santorini», «Come with me on a boat in Santorini» ανέφερε χαρακτηριστικά στο βίντεο, δίνοντας μια γερή γεύση από όσα ετοιμάζεται να ζήσει. Από τα απαραίτητα outfits και τις εντυπωσιακές βραδινές εξόδους μέχρι ατελείωτα πάρτι και εξορμήσεις με σκάφη στα γαλαζοπράσινα νερά, η Σαντορίνη ετοιμάζεται να γίνει το απόλυτο σκηνικό για τα νέα της viral βίντεο που σίγουρα θα κατακλύσουν τα social media.

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