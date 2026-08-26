Celeb World 26.08.2026

Ευγενία Σαμαρά: Βρήκε τον «νέο της έρωτα» στο Μεξικό και δεν κρύβει τον ενθουσιασμό της

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Η Ευγενία Σαμαρά συνεχίζει το ταξίδι της στο Μεξικό και απολαμβάνει βουτιές στα εντυπωσιακά cenotes, τα οποία χαρακτήρισε «νέο της έρωτα»
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Ευγενία Σαμαρά απολαμβάνει τις διακοπές της στο Μεξικό, μοιράζοντας στιγμιότυπα με τους followers της.
  • Εντυπωσιάστηκε ιδιαίτερα από τα cenotes, φυσικά σπήλαια με κρυστάλλινα νερά, χαρακτηρίζοντάς τα «νέο της έρωτα στη φύση».
  • Η ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο από την επίσκεψή της, δείχνοντας τα καταγάλανα νερά και τους βραχώδεις σχηματισμούς.
  • Η επίσκεψη στα cenotes εντάσσεται στο ταξίδι της στο Μεξικό, όπου έχει ήδη μοιραστεί εικόνες από διάφορα τοπία και εμπειρίες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ευγενία Σαμαρά συνεχίζει να εξερευνά το Μεξικό και κάθε νέα της ανάρτηση μοιάζει με μικρή… καρτ ποστάλ από τον παράδεισο! Η ηθοποιός απολαμβάνει τις διακοπές της στη χώρα και μοιράζεται με τους followers της στιγμιότυπα από τα μέρη που επισκέπτεται, με τα cenotes να κλέβουν αυτή τη φορά την παράσταση.

https://www.instagram.com/eugeniasamara/
https://www.instagram.com/eugeniasamara/

Ανάμεσα στα εντυπωσιακά φυσικά τοπία που έχει συναντήσει στο ταξίδι της, τα συγκεκριμένα φυσικά σπήλαια με τα κρυστάλλινα νερά φαίνεται πως της άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις. Η ίδια δεν περιορίστηκε, μάλιστα, μόνο στο sightseeing, αλλά φόρεσε το μαγιό της και έκανε τις δικές της βουτιές, απολαμβάνοντας στο έπακρο την ξεχωριστή εμπειρία.

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Μέσα από το Instagram της, η Ευγενία Σαμαρά έδωσε στους διαδικτυακούς της φίλους μια γεύση από την επίσκεψή της, δημοσιεύοντας φωτογραφίες και videos από το εντυπωσιακό σκηνικό. Τα καταγάλανα νερά, οι βραχώδεις σχηματισμοί και η ιδιαίτερη ατμόσφαιρα των σπηλαίων δημιουργούν ένα τοπίο που δύσκολα ξεχνάς.

https://www.instagram.com/eugeniasamara/
https://www.instagram.com/eugeniasamara/

Η ίδια φαίνεται πως εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ, ώστε χαρακτήρισε τα cenotes «τον νέο μου έρωτα στη φύση». Και μάλλον δεν χρειάζεται ιδιαίτερη εξήγηση, αφού οι εικόνες που μοιράστηκε αποτυπώνουν ένα σκηνικό που μοιάζει βγαλμένο από ταινία.

«Απλώς τρελαίνομαι»

Η Ευγενία Σαμαρά δεν έκρυψε ούτε στιγμή τον ενθουσιασμό της. Στη λεζάντα της ανάρτησής της θέλησε να μοιραστεί και μερικές πληροφορίες για τα cenotes, πριν αφήσει την εικόνα να μιλήσει από μόνη της.

https://www.instagram.com/eugeniasamara/
https://www.instagram.com/eugeniasamara/

«Επιτέλους έφτασε η ώρα να μιλήσουμε για τα cenotes, τον νέο μου έρωτα στη φύση», έγραψε χαρακτηριστικά, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε και στα εντυπωσιακά σπήλαια που τα περιβάλλουν. «Δεν θα σχολιάσω τα σπήλαια. Σταλακτίτες, σταλαγμίτες και τα συναφή. Απλώς τρελαίνομαι», σημείωσε με χιουμοριστική διάθεση.

https://www.instagram.com/eugeniasamara/
https://www.instagram.com/eugeniasamara/

Η επίσκεψη στα cenotes έρχεται να προστεθεί σε ένα γεμάτο ταξιδιωτικό album που δημιουργεί η Ευγενία Σαμαρά από την απόδρασή της στο Μεξικό. Η ηθοποιός έχει ήδη μοιραστεί εικόνες από διάφορα σημεία του ταξιδιού της, δείχνοντας στους followers της μερικά από τα εντυπωσιακά τοπία και τις εμπειρίες που έχει ζήσει.

https://www.instagram.com/eugeniasamara/
https://www.instagram.com/eugeniasamara/

Αυτή τη φορά, ωστόσο, φαίνεται πως βρήκε ένα από τα spots που πραγματικά την κέρδισαν. Με τις βουτιές της στα γαλάζια νερά και τις εικόνες από το φυσικό τοπίο, η Ευγενία Σαμαρά μας έβαλε για τα καλά σε travel mood. Και αν το «νέος μου έρωτας στη φύση» είναι η δική της ετυμηγορία, τότε τα cenotes μόλις απέκτησαν μία ακόμη fan!

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διακοπές Ευγενία Σαμαρά
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