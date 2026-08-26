Celeb World 26.08.2026

«Θέλω τα φώτα σας!»: Η Κατερίνα Καινούργιου ταξιδεύει για πρώτη φορά στο εξωτερικό με την κόρη της

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Η Κατερίνα Καινούργιου ετοιμάζεται για το πρώτο ταξίδι στο εξωτερικό με την κόρη της και ζητά tips από τις μαμάδες που την ακολουθούν
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Κατερίνα Καινούργιου ταξιδεύει για πρώτη φορά στο εξωτερικό με την κόρη της, Ξένια.
  • Η παρουσιάστρια αποκάλυψε την είδηση μέσω Instagram, εκφράζοντας την αγωνία της.
  • Το ταξίδι θα γίνει στην Ευρώπη, χωρίς να είναι μακρινός προορισμός.
  • Ζήτησε συμβουλές από τις διαδικτυακές της φίλες για ταξίδι με μωρό.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Κατερίνα Καινούργιου ετοιμάζεται για ένα ιδιαίτερο ταξίδι, καθώς πρόκειται να ταξιδέψει για πρώτη φορά στο εξωτερικό μαζί με την κόρη της, Ξένια. Η παρουσιάστρια αποκάλυψε την είδηση μέσα από ένα story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, την Τρίτη 25 Αυγούστου, και δεν έκρυψε την αγωνία της για το νέο αυτό ταξιδιωτικό κεφάλαιο ως μαμά.

https://www.instagram.com/katken85/
https://www.instagram.com/katken85/

Η λίγων μηνών Ξένια θα συνοδεύσει τη μητέρα της στο πρώτο τους ταξίδι εκτός Ελλάδας και, όπως φαίνεται, η Κατερίνα Καινούργιου θέλει να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένη. Παρότι αποκάλυψε πως ο προορισμός βρίσκεται στην Ευρώπη και δεν πρόκειται για μακρινό ταξίδι, η ίδια παραδέχτηκε πως έχει αρκετή αγωνία, αφού είναι η πρώτη φορά που θα ταξιδέψει με το μωρό της.

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Για τον λόγο αυτό, αποφάσισε να απευθυνθεί στις διαδικτυακές της φίλες, ζητώντας τους να μοιραστούν μαζί της τις δικές τους εμπειρίες και χρήσιμα tips για ένα ταξίδι με μωράκι. Άλλωστε, από τη σωστή προετοιμασία μέχρι όσα μπορεί να χρειαστούν κατά τη διάρκεια της διαδρομής, η πρώτη φορά μπορεί να κρύβει αρκετές απορίες.

https://www.instagram.com/katken85
https://www.instagram.com/katken85

Στο story που δημοσίευσε στο Instagram, η παρουσιάστρια έγραψε χαρακτηριστικά: «Λοιπόν, φίλες μου, ετοιμαζόμαστε για το πρώτο μας ταξίδι στο εξωτερικό! Η αλήθεια είναι ότι έχω αρκετή αγωνία. Δεν θα πάμε μακριά… Ευρώπη αλλά επειδή είναι η πρώτη φορά που ταξιδεύουμε με το μωρό, θέλω τα φώτα σας! (Και ειδικά όσες έχετε ήδη ταξιδέψει με μωράκι). Τι θεωρείτε απαραίτητο να πάρω μαζί μου; Τι να μην ξεχάσω με τίποτα και τι πρέπει να προσέξω στο ταξίδι; Περιμένω όλα τα tips σας!».

https://www.instagram.com/katken85/
https://www.instagram.com/katken85/

Η Κατερίνα Καινούργιου φαίνεται πως βρίσκεται ήδη σε mood… packing, αναζητώντας τις καλύτερες συμβουλές από γυναίκες που έχουν κάνει το ίδιο ταξίδι με τα μωρά τους. Και μέχρι να αποκαλύψει τον προορισμό που επέλεξε μαζί με την Ξένια, οι followers της αναμένεται να έχουν αρκετά tips να της δώσουν για την πρώτη τους οικογενειακή απόδραση στο εξωτερικό.

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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
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