Celeb News 25.08.2026

Dua Lipa: Οι τρυφερές φωτογραφίες αγκαλιά με τον Callum Turner για τα γενέθλιά της

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Η δημοφιλής τραγουδίστρια γιόρτασε τα γενέθλιά της με εξορμήσεις στη φύση και τρυφερές αγκαλιές στο πλευρό του συζύγου της, Callum Turner
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Dua Lipa γιόρτασε τα 31α γενέθλιά της με ρομαντικές στιγμές.
  • Η pop star δημοσίευσε φωτογραφίες αγκαλιά με τον σύζυγό της, Callum Turner.
  • Το ζευγάρι πέρασε ένα Σαββατοκύριακο στην εξοχή, μακριά από την πόλη.
  • Η Dua Lipa ευχαρίστησε για τις ευχές και εξέφρασε την αισιοδοξία της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σε κλίμα απόλυτης ευשרίας και ρομαντισμού γιόρτασε η Dua Lipa την είσοδό της σε μια νέα χρονιά ζωής. Η δημοφιλής pop star γιόρτασε τα γενέθλιά της στις 22 Αυγούστου, κλείνοντας τα 31 της χρόνια, και θέλησε να κοινωνήσει τη χαρά της με το κοινό της στα social media. Μέσα από μια ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram, μας έδωσε μια γεύση από τους εορτασμούς, οι οποίοι είχαν ως απόλυτο πρωταγωνιστή τον σύζυγό της, Callum Turner.

dua_lipa_genethlia
https://www.instagram.com/dualipa/

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Το ζευγάρι πέρασε ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο αγάπη, μακριά από τη φασαρία της πόλης. Στις εικόνες που δημοσίευσε η καλλιτέχνιδα, οι 2 τους απολαμβάνουν περιπάτους στο πράσινο και εξορμήσεις στην εξοχή, ενώ δεν λείπουν τα τρυφερά στιγμιότυπα, όπως αγκαλιές και γλυκιά φιλιά στο μάγουλο. Παράλληλα, η ίδια μοιράστηκε στιγμές από τη βραδινή τους έξοδο, καθώς και τις εντυπωσιακές τούρτες που ετοίμασαν για την περίσταση.

https://www.instagram.com/dualipa/
https://www.instagram.com/dualipa/
https://www.instagram.com/dualipa/
https://www.instagram.com/dualipa/
https://www.instagram.com/dualipa/
https://www.instagram.com/dualipa/
https://www.instagram.com/dualipa/
https://www.instagram.com/dualipa/
https://www.instagram.com/dualipa/
https://www.instagram.com/dualipa/
https://www.instagram.com/dualipa/
https://www.instagram.com/dualipa/
https://www.instagram.com/dualipa/
https://www.instagram.com/dualipa/
https://www.instagram.com/dualipa/
https://www.instagram.com/dualipa/
https://www.instagram.com/dualipa/
https://www.instagram.com/dualipa/
https://www.instagram.com/dualipa/
https://www.instagram.com/dualipa/

«Σαββατοκύριακο γενεθλίων. Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη και τις ευχές. Είμαι έτοιμη για την επόμενη περιστροφή γύρω από τον ήλιο», σημείωσε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της, αποτυπώνοντας την αισιοδοξία και την ευγνωμοσύνη της για τη νέα αυτή σεζόν.

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Callum Turner dua lipa ΓΕΝΕΘΛΙΑ
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