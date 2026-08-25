Ηλίας Βρεττός: Το εντυπωσιακό ταξίδι στα 38 μέτρα κάτω από τη θάλασσα

Ο Ηλίας Βρεττός βρέθηκε στην Κύμη μαζί με τον πατέρα του και έναν φίλο του και εξερεύνησε το ναυάγιο σε βάθος 38 μέτρων, καταγράφοντας σπάνια υποβρύχια πλάνα

Με μια ματιά Ο Ηλίας Βρεττός έκανε κατάδυση στο ναυάγιο «Δύστος» στην Κύμη, σε βάθος 38 μέτρων.

Η κατάδυση αυτή πραγματοποίησε ένα παιδικό του όνειρο, συνδέοντας ιστορίες με εικόνες.

Το ναυάγιο «Δύστος» βρίσκεται εκεί από το 1996 και στο δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους 20 άνθρωποι.

Ο τραγουδιστής χαρακτήρισε την εμπειρία ως «μια συνάντηση με την ιστορία της θάλασσας του τόπου μου». Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Ηλίας Βρεττός πραγματοποίησε ένα όνειρο που είχε από παιδί, κάνοντας κατάδυση στο ναυάγιο του «Δύστος» στην Κύμη. Ο τραγουδιστής βρέθηκε στο σημείο μαζί με τον πατέρα του και τον φίλο του Γιώργο, έχοντας την ευκαιρία να εξερευνήσει από κοντά ένα ναυάγιο με ιδιαίτερη ιστορική σημασία για την περιοχή. Η κατάδυση έγινε σε βάθος 38 μέτρων, ενώ η παρέα κατάφερε να καταγράψει σπάνια υποβρύχια πλάνα.

Ο ίδιος μοιράστηκε στιγμιότυπα από την εμπειρία του μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, περιγράφοντας την κατάδυση ως μία από τις πιο ξεχωριστές υποβρύχιες περιπέτειες της ζωής του. Για τον Ηλία Βρεττό, το «Δύστος» ήταν κάτι που γνώριζε από μικρός μέσα από τις ιστορίες ψαράδων και ναυτικών της Κύμης. Αυτή τη φορά, όμως, είχε την ευκαιρία να δει την ιστορία αυτή να ζωντανεύει μπροστά στα μάτια του.

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Στην ανάρτησή του έκανε αναφορά και στην ιστορία του ναυαγίου, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή από τον Δεκέμβριο του 1996. Όπως έγραψε, στο δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους 20 άνθρωποι, ενώ μόλις ένας άνθρωπος κατάφερε να επιζήσει. Η κατάδυση, λοιπόν, είχε για εκείνον έναν ιδιαίτερο συμβολισμό και δεν ήταν απλώς μια ακόμη περιπέτεια στη θάλασσα.

«30 χρόνια μετά βρήκα το “Δύστος”», έγραψε χαρακτηριστικά ο τραγουδιστής, περιγράφοντας λεπτομέρειες από την εξερεύνηση. Όπως αποκάλυψε, είχε μαζί του τον φίλο του Γιώργο, ενώ ο πατέρας του ανέλαβε τον ρόλο του βαρκάρη. Μαζί κατάφεραν να προσεγγίσουν το ναυάγιο και να αποτυπώσουν εικόνες από τον βυθό.

Ο Ηλίας Βρεττός δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για το γεγονός ότι κατάφερε να πραγματοποιήσει ένα όνειρο που κουβαλούσε από τα παιδικά του χρόνια. «Ένα όνειρο των παιδικών μου χρόνων έγινε πραγματικότητα», σημείωσε, εξηγώντας πως οι ιστορίες που άκουγε για το ναυάγιο έγιναν πλέον εικόνες που αντίκρισε ο ίδιος.

Κλείνοντας, ο τραγουδιστής χαρακτήρισε την εμπειρία ως «μια συνάντηση με την ιστορία της θάλασσας του τόπου μου». Για τον ίδιο, το «Δύστος» δεν ήταν πλέον απλώς μια ιστορία που είχε ακούσει ή ένας μακρινός προορισμός, αλλά ένα κομμάτι της Κύμης που κατάφερε να γνωρίσει από κοντά, 30 χρόνια μετά το ναυάγιο.

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