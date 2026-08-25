Μουσικά Νέα 25.08.2026

Ο Anyma φέρνει το εντυπωσιακό live show «ÆDEN» στο ΟΑΚΑ

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Το φαινόμενο της ηλεκτρονικής μουσικής προσγειώνεται στην Αθήνα για μια μοναδική audiovisual εμπειρία υψηλών προδιαγραφών
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Anyma φέρνει το live show «ÆDEN» στο ΟΑΚΑ στις 31 Οκτωβρίου 2026.
  • Το «ÆDEN» είναι μια σύντηξη μουσικής, ψηφιακής τέχνης και τεχνολογίας αιχμής.
  • Το show έχει ήδη κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Coachella με μεγάλη επιτυχία.
  • Η προπώληση εισιτηρίων ξεκινά στις 14 Αυγούστου, με pre-registration για early access.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Αθήνα ετοιμάζεται να υποδεχτεί μία από τις πιο φαντασμαγορικές μουσικές εμπειρίες παγκοσμίως, καθώς ο Anyma ανακοίνωσε την άφιξή του στην ελληνική πρωτεύουσα. Ο κορυφαίος DJ, παραγωγός και πολυδιάστατος καλλιτέχνης θα παρουσιάσει το ολοκαίνουργιο, τιτάνιο live show του, ÆDEN, στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ), το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026.

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Μετά την εκκωφαντική παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella, η οποία κατέκλυσε τα social media και συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές παγκοσμίως, το ÆDEN World Tour προσγειώνεται στην Ελλάδα. Το show αποτελεί μια πρωτοποριακή σύντηξη μουσικής, ψηφιακής τέχνης, κινηματογραφικής αφήγησης και τεχνολογίας αιχμής, επαναπροσδιορίζοντας τα όρια της ζωντανής ηλεκτρονικής ψυχαγωγίας.

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Μια immersive εμπειρία στο ΟΑΚΑ

Πίσω από το καλλιτεχνικό όχημα του Anyma βρίσκεται ο Matteo Milleri, ο οποίος έχει καθιερωθεί ως μία από τις πιο επιδραστικές δημιουργικές δυνάμεις της γενιάς του. Οι εμφανίσεις του ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια ενός κλασικού DJ set, βυθίζοντας το κοινό σε τρισδιάστατα ψηφιακά περιβάλλοντα, με μνημειώδη visuals, απόλυτα συγχρονισμένα φώτα και έναν καθηλωτικό σχεδιασμό ήχου.

Για το μεγαλοπρεπές αυτό ντεμπούτο, το εμβληματικό ΟΑΚΑ, ένας χώρος συνυφασμένος με ιστορικές διοργανώσεις και μεγάλες συναυλίες, μεταμορφώνεται ιδανικά για να φιλοξενήσει την τεράστια κλίμακα και τις απαιτήσεις της παραγωγής. Πίσω από την έλευση του ÆDEN στην Αθήνα βρίσκονται οι P+US, το Primer Music Festival (το οποίο φιγουράρει στη θέση #19 του DJ Mag Top 100 Festivals παγκοσμίως) και η Dreamstar.

Πληροφορίες εισιτηρίων και προεγγραφή

Οι φίλοι της ηλεκτρονικής μουσικής που επιθυμούν να εξασφαλίσουν τη θέση τους μπορούν ήδη να πραγματοποιήσουν pre-registration στο επίσημο site anyma.com/athens.

  • Pre-registration: Ανοιχτή για περιορισμένο χρόνο, προσφέροντας αποκλειστικό Early Access 3 ωρών στην προπώληση.
  • Προπώληση: Παρασκευή 14 Αυγούστου (15:00 ώρα Ελλάδας) αποκλειστικά μέσω του more.com.
  • General On Sale: Παρασκευή 14 Αυγούστου (18:00 ώρα Ελλάδας).

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Anyma ÆDEN ΟΑΚΑ
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