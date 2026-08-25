Μουσική 25.08.2026

Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Κόκοτας σε ηλικία 57 ετών

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Από τις μεγάλες επιτυχίες της δεκαετίας του ’90 μέχρι τη δύσκολη περιπέτεια υγείας, η διαδρομή του τραγουδιστή που αγαπήθηκε από το κοινό
Πόπη Βασιλείου

Ο Δημήτρης Κόκοτας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών, έπειτα από τη μακρά περιπέτεια υγείας που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2024. Ο γνωστός τραγουδιστής, γιος του αξέχαστου Σταμάτη Κόκοτα, νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» για σχεδόν δυόμισι χρόνια. Ο Δημήτρης Κόκοτας είχε καταφέρει να δημιουργήσει τη δική του ξεχωριστή διαδρομή στο ελληνικό τραγούδι, ιδιαίτερα μέσα από τις μεγάλες επιτυχίες της δεκαετίας του ’90. Το 1994 κυκλοφόρησε τον πρώτο προσωπικό του δίσκο, «Διαδόσεις», σε συνεργασία με τον Φοίβο, ενώ ακολούθησαν οι «Συνείδηση» και «Αχαριστία», που γνώρισαν σημαντική εμπορική επιτυχία.

https://www.instagram.com/dimitris_kokotas/
https://www.instagram.com/dimitris_kokotas/

Στην πορεία του συνεργάστηκε με σημαντικούς δημιουργούς και τραγούδησε επιτυχίες που αγαπήθηκαν από το κοινό. Ανάμεσά τους ξεχώρισαν τα «Διαδόσεις», «Αυτά τα χείλια», «Γιατί με τυραννάς» και «Πολύ καλή για να ’σαι αληθινή». Αργότερα συνεργάστηκε και με τον Νίκο Καρβέλα, συνεχίζοντας τη δισκογραφική του πορεία.

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Παρότι γνώρισε μεγάλη δημοσιότητα, ο ίδιος προτιμούσε να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα. Είχε δημιουργήσει οικογένεια με τη σύζυγό του Κατερίνα και απέκτησαν μία κόρη, τη Ριάνα. Ο τραγουδιστής είχε μάλιστα εξηγήσει στο παρελθόν ότι δεν ήθελε να εκθέτει την οικογένειά του στη δημοσιότητα, ακολουθώντας και τη συμβουλή του πατέρα του.

https://www.instagram.com/dimitris_kokotas/
https://www.instagram.com/dimitris_kokotas/

Η ζωή του άλλαξε δραματικά στις 28 Μαρτίου 2024, όταν υπέστη οξύ έμφραγμα και καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια πρόβας για το «J2US». Από τότε παρέμεινε νοσηλευόμενος, με την οικογένεια και τους ανθρώπους του να βρίσκονται διαρκώς στο πλευρό του. Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο. Ο Δημήτρης Κόκοτας αφήνει πίσω του τα τραγούδια του, τις συνεργασίες του και μια πορεία που, παρά το γεγονός ότι είχε επιλέξει τα τελευταία χρόνια να ζει πιο διακριτικά, παραμένει χαραγμένη στη μνήμη του ελληνικού κοινού.

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Δημήτρης Κόκοτας
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