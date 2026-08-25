Μουσική 25.08.2026

Ο Ανδρέας Πολυζωγόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή του Φεστιβάλ στο Πάρκο 2026

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Το Φεστιβάλ στο Πάρκο 2026 συνεχίζει τις ξεχωριστές μουσικές του βραδιές με έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες τρομπετίστες
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Ο Ανδρέας Πολυζωγόπουλος, διεθνώς αναγνωρισμένος τρομπετίστας, θα εμφανιστεί στο Φεστιβάλ στο Πάρκο 2026.
  • Θα παρουσιάσει νέο πρόγραμμα με νέες συνθέσεις και παλαιότερα έργα σε νέες εκδοχές.
  • Η μουσική του συνδυάζει λυρισμό, αυτοσχεδιασμό, με επιρροές από Miles Davis και σύγχρονη ευρωπαϊκή τζαζ.
  • Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στο Θέατρο Πάρκου Άι-Γιάννης Δέτης στην Πάρο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Φεστιβάλ στο Πάρκο 2026 υποδέχεται την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026, στις 21:00, στο Θέατρο Πάρκου Άι-Γιάννης Δέτης, έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες τρομπετίστες της σύγχρονης ευρωπαϊκής τζαζ σκηνής. Ο διεθνώς αναγνωρισμένος Ανδρέας Πολυζωγόπουλος παρουσιάζει με το κουαρτέτο του ένα νέο μουσικό πρόγραμμα που συνδυάζει τον λυρισμό, τον αυτοσχεδιασμό και τη διαρκή αναζήτηση νέων ηχητικών οριζόντων.

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Με αφετηρία την προσωπική του μουσική γλώσσα και επιρροές από την πιο τολμηρή περίοδο του Miles Davis, αλλά και από τη σύγχρονη ευρωπαϊκή αισθητική δημιουργών όπως οι Nils Petter Molvær και Erik Truffaz, ο Πολυζωγόπουλος συνεχίζει να εξελίσσει τη δημιουργική του πορεία, εξερευνώντας νέες φόρμες και νέους ήχους.

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Στη συναυλία της Πάρου θα παρουσιάσει υλικό από τις ολοκαίνουργιες συνθέσεις του, οι οποίες πρόκειται να κυκλοφορήσουν το φθινόπωρο, καθώς και παλαιότερα έργα του σε νέες, πιο ελεύθερες και δυναμικές εκδοχές. Μέσα από grooves, ηλεκτρικές υφές και επιρροές που εκτείνονται από τη jazz και το drum’n’bass έως τη rock και τους ρυθμούς της Βόρειας Αφρικής, το κουαρτέτο δημιουργεί έναν ξεχωριστό ηχητικό κόσμο, βαθιά προσωπικό και ταυτόχρονα ανοιχτό στον πειραματισμό.

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Μαζί με τον Ανδρέα Πολυζωγόπουλο επί σκηνής θα βρεθούν τρεις εξαιρετικοί μουσικοί – ο Γιάννης Παπαδόπουλος στο πιάνο και τα πλήκτρα, ο Γιώργος Κωνσταντίνου στο ηλεκτρικό μπάσο και ο Παναγιώτης Κωστόπουλος στα τύμπανα – διαμορφώνοντας ένα σύνολο που ισορροπεί ανάμεσα στην εκφραστική ελευθερία και την απόλυτη μουσική συνοχή.

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Η συναυλία πραγματοποιείται στο μοναδικό φυσικό περιβάλλον του Περιβαλλοντικού & Πολιτιστικού Πάρκου Πάρου, στην προστατευόμενη χερσόνησο του Άι-Γιάννη Δέτη. Εκεί όπου η φύση συναντά τον πολιτισμό, το Φεστιβάλ στο Πάρκο συνεχίζει να φιλοξενεί καλλιτέχνες διεθνούς εμβέλειας και να προσφέρει στο κοινό ξεχωριστές μουσικές εμπειρίες κάτω από τον έναστρο ουρανό του Αιγαίου.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Ανδρέας Πολυζωγόπουλος – τρομπέτα, εφέ
Γιάννης Παπαδόπουλος – πιάνο, πλήκτρα
Γιώργος Κωνσταντίνου – ηλεκτρικό μπάσο
Παναγιώτης Κωστόπουλος – τύμπανα

ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

Γενική είσοδος 20€

Δωρεάν είσοδος σε παιδιά έως 6 ετών

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ

TICKET SERVICES (*)

– τηλεφωνικά: 2107234567
– online: www.ticketservices.gr

* Οι τηλεφωνικές και οι online αγορές περιλαμβάνουν χρέωση υπηρεσίας 5%

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Ανδρέας Πολυζωγόπουλος Φεστιβάλ στο Πάρκο 2026
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