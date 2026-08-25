Μουσική 25.08.2026

Zara Larsson x Winx Club: Το «Midnight sun» είναι το απόλυτο pop crossover που δεν ήξερες ότι χρειαζόσουν

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Το «Midnight sun» της Zara Larsson μπήκε στον κόσμο του Winx Club και το νέο video clip είναι γεμάτο χρώμα, fairy αισθητική και summer vibes
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Zara Larsson συνεργάστηκε με το Winx Club για το τραγούδι «Midnight sun».
  • Δημιουργήθηκε νέο μουσικό βίντεο που συνδυάζει την pop αισθητική της τραγουδίστριας με τον κόσμο των Winx.
  • Η συνεργασία ταιριάζει με το πολύχρωμο, fantasy και playful ύφος και των δύο.
  • Το «Midnight sun» αποκτά ένα νέο, διασκεδαστικό κεφάλαιο μέσω αυτής της συνεργασίας.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν μεγάλωσες με Winx Club και λατρεύεις τα pop bops, μάλλον αυτό το collaboration φτιάχτηκε ειδικά για σένα. Η Zara Larsson έφερε το «Midnight sun» στον πολύχρωμο και fantasy κόσμο των Winx, σε ένα νέο music video που μόλις κυκλοφόρησε. Το αποτέλεσμα συνδυάζει το summer pop aesthetic της τραγουδίστριας με τις νεράιδες, τη μόδα και τη μαγεία του αγαπημένου animated franchise. Και ναι, είναι τόσο fun όσο ακούγεται.

https://www.instagram.com/zaralarsson/
https://www.instagram.com/zaralarsson/

Η συνεργασία είχε ήδη προκαλέσει ενθουσιασμό στους fans πριν από την κυκλοφορία του video, με τα πρώτα promotional στιγμιότυπα να αποκαλύπτουν τη Zara μέσα στο χαρακτηριστικό colourful σύμπαν του Winx Club. Η αισθητική του «Midnight Sun» era της τραγουδίστριας ταιριάζει σχεδόν τέλεια με το fantasy mood των Winx. Πολύ χρώμα, fairy vibes και φυσικά αρκετό glitter συνθέτουν ένα crossover που μοιάζει βγαλμένο από το απόλυτο summer dream. Αν λοιπόν είσαι fan του Winx Club, αυτό το video είναι ένα μικρό nostalgic treat.

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Στο νέο visual, η Zara Larsson συναντά τον κόσμο του Winx Club, δημιουργώντας μια διαφορετική εκδοχή του «Midnight Sun». Η pop star μπαίνει στην αισθητική του franchise, ενώ οι χαρακτήρες και το colourful animation δίνουν στο τραγούδι μια εντελώς νέα διάσταση. Οι λεπτομέρειες της ιστορίας κρατούν το fantasy στοιχείο ζωντανό, ενώ το αποτέλεσμα παραμένει πιστό στο bright και playful ύφος που χαρακτηρίζει τόσο τη Zara όσο και τις Winx.

https://www.instagram.com/zaralarsson/
https://www.instagram.com/zaralarsson/

Η Zara έχει κινηθεί αρκετά μέσα σε colourful και playful visuals κατά τη διάρκεια του Midnight Sun era. Από την άλλη, το Winx Club έχει χτίσει ολόκληρη την ταυτότητά του γύρω από fairy magic, εντυπωσιακά outfits και έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Ο συνδυασμός τους, λοιπόν, μοιάζει σχεδόν αυτονόητος. Είναι pop, είναι girly, είναι λίγο nostalgic και έχει ακριβώς το σωστό amount of magic.

Το «Midnight sun» συνεχίζει δυναμικά

Το «Midnight sun» κυκλοφόρησε αρχικά το 2025 ως το title track του album της Zara Larsson και παραμένει ένα από τα χαρακτηριστικά τραγούδια της συγκεκριμένης era.

zara_larsson
https://www.instagram.com/zaralarsson/

Το track απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη προβολή το 2026, όταν η Zara το παρουσίασε στην τελετή πρεμιέρας των Grammy Awards, όπου ήταν υποψήφιο για Best Dance Pop Recording. Τώρα, με το Winx Club crossover, το «Midnight sun» αποκτά ένα ακόμη fun chapter.

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Winx Club Zara Larsson
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