Beauty 07.05.2026

Glitter tattoos: Το Y2K beauty trend που βλέπουμε παντού φέτος στις συναυλίες

Τα glitter tattoos επιστρέφουν ως το πιο λαμπερό beauty trend του καλοκαιριού 2026, φέρνοντας pop αισθητική, χρώμα και festival vibes
Μαρία Χατζηγιάννη

Το καλοκαίρι του 2026 φέρνει μαζί του μια beauty τάση που δεν περνά απαρατήρητη. Μετά από χρόνια που έμοιαζε να έχει μείνει στο παρελθόν, το glitter tattoo επιστρέφει δυναμικά, μετατρέποντας το σώμα σε έναν λαμπερό καμβά γεμάτο χρώμα, φως και καλοκαιρινή ενέργεια. Δεν είναι απλώς ένα ακόμα makeup trend, αλλά μια πιο playful προσέγγιση στη διακόσμηση του δέρματος που συνδυάζει μόδα, μουσική και festival κουλτούρα.

Η επιστροφή των glitter tattoos συνδέεται έντονα με την pop αισθητική που κυριαρχεί στη μουσική και το street style. Εμπνευσμένα από τη νέα, έντονα φωτεινή καλλιτεχνική εικόνα της Zara Larsson και την αισθητική του album της Midnight Sun, τα glitter σχέδια επανέρχονται ως σύμβολο χαράς και ανεμελιάς. Πίσω από αυτή την αισθητική, makeup artists και creative teams έχουν δώσει νέα πνοή σε ένα trend που θυμίζει κάτι από Y2K εποχή, αλλά με πιο σύγχρονη, polished διάθεση.

Σύντομα, το trend πέρασε από τις σκηνές των συναυλιών στα μεγαλύτερα φεστιβάλ, όπως το Coachella, όπου celebrities και influencers το υιοθέτησαν ως βασικό στοιχείο των εμφανίσεών τους. Από διακριτικά αστέρια μέχρι πιο έντονα, χρωματιστά μοτίβα, το glitter tattoo έγινε μέρος ενός συνολικού festival look που δεν φοβάται να τραβήξει την προσοχή.

Μικρά έργα τέχνης πάνω στο δέρμα

Τα glitter tattoos λειτουργούν σαν προσωρινά κοσμήματα για το σώμα. Συνδυάζουν μικρές λάμψεις, στρασάκια και σχέδια που παίζουν με το φως και αλλάζουν όψη με κάθε κίνηση. Πεταλούδες, αστέρια, λουλούδια και αφηρημένα μοτίβα δημιουργούν ένα οπτικό αποτέλεσμα που κινείται ανάμεσα στο playful και το νοσταλγικό.

Τα χρώματα είναι έντονα και καλοκαιρινά, από ροζ και τιρκουάζ μέχρι μοβ και χρυσές αποχρώσεις, θυμίζοντας εικόνες από ηλιοβασιλέματα και καλοκαιρινές νύχτες. Το αποτέλεσμα είναι ένα look που δεν περιορίζεται στο μακιγιάζ, αλλά επεκτείνεται στο ίδιο το σώμα.

Γιατί επιστρέφει τώρα

Η αναβίωση των glitter tattoos δεν είναι τυχαία. Συνδέεται με την ανάγκη για πιο χαρούμενη, ανεπιτήδευτη ομορφιά, που δεν παίρνει τον εαυτό της υπερβολικά σοβαρά. Είναι εύκολα στην εφαρμογή, προσωρινά και απόλυτα προσαρμόσιμα, κάτι που τα κάνει ιδανικά για την καλοκαιρινή περίοδο.

Είτε στο πρόσωπο, είτε στους ώμους ή στο ντεκολτέ, προσθέτουν άμεσα ένα playful στοιχείο σε κάθε εμφάνιση. Ταιριάζουν εξίσου σε μια μέρα στην παραλία όσο και σε μια νυχτερινή έξοδο, ενώ δίνουν εκείνη τη μικρή δόση λάμψης που μετατρέπει ένα απλό look σε statement.

Το beauty trend του καλοκαιριού

Περισσότερο από ένα makeup trend, τα glitter tattoos εκφράζουν μια διάθεση. Μια ανάγκη για ελευθερία, δημιουργικότητα και καλοκαιρινή ανεμελιά. Είναι η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά χωρίς προσπάθεια και δίνει σε κάθε εμφάνιση έναν πιο παιχνιδιάρικο χαρακτήρα.

Το καλοκαίρι του 2026 ανήκει ξεκάθαρα στη λάμψη, και αυτή τη φορά, η λάμψη δεν μένει μόνο στα ρούχα ή στο μακιγιάζ, αλλά «γράφει» απευθείας πάνω στο δέρμα.

