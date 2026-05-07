Θέλεις να ξέρεις τι θα χορεύεις φέτος; Οι παραγωγοί του Mad Radio 106,2 προβλέπουν το καλοκαίρι

Το καλοκαίρι του 2026 είναι ήδη εδώ και ο ήχος του δεν μοιάζει με τίποτα από όσα έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα. Καθώς οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, η ανάγκη για το επόμενο μεγάλο soundtrack των διακοπών μας γίνεται επιτακτική, και ποιος άλλος θα μπορούσε να δώσει τον παλμό εκτός από την ομάδα που «ζει» πίσω από τα μικρόφωνα του Mad Radio 106,2; Οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί του σταθμού, οι άνθρωποι που αναπνέουν μουσική 24/7, αφήνουν για λίγο το studio, βάζουν τα ακουστικά τους και αναλαμβάνουν ρόλο «μάντη», αποκαλύπτοντας τις τάσεις που θα μετατρέψουν κάθε παραλία σε ένα ατελείωτο dancefloor.

Από τα house beats που θα δονήσουν τα πιο hot beach bars του Αιγαίου μέχρι τους φουτουριστικούς ήχους που θα ορίσουν την αισθητική της σεζόν, οι παραγωγοί μας χαρτογραφούν τον μουσικό χάρτη του φετινού καλοκαιριού. Ετοιμάσου για ένα exclusive preview με τα 5 tracks που θα γίνουν τα επόμενα anthems μας, αλλά και για μια δόση… σκληρής αλήθειας: εκείνο το ένα τραγούδι που, όσο κι αν προσπαθήσουμε να αποφύγουμε, θα στοιχειώσει κάθε μας έξοδο, από το πρώτο drink μέχρι το τελευταίο sunrise set.

Αντιγόνη Βιντιάδη

Σύμφωνα με την Αντιγόνη Βιντιάδη, το καλοκαιρινό soundtrack του 2026 θα είναι ένας εκρηκτικός συνδυασμός από sexy ρυθμούς και dance anthems που δεν αφήνουν περιθώριο για σταμάτημα. Στην κορυφή των επιλογών της για τα beach bars φιγουράρουν το «Illusion» της Dua Lipa και το «Water» της Tyla, δύο tracks που ορίζουν την pop αισθητική του σήμερα, ενώ το latin dominance του Bad Bunny με το «Where She Goes» και το ασταμάτητο «Ferrari» του James Hype αναμένεται να κρατήσουν τα dancefloors γεμάτα. Η ελληνική παρουσία είναι εξίσου δυναμική, με το «Toxic» της Marseaux να αποδεικνύει πως η εγχώρια pop μπορεί να σταθεί επάξια δίπλα σε παγκόσμιες επιτυχίες, φέρνοντας έναν φρέσκο και σύγχρονο αέρα στις παραλίες.

Οι ήχοι που θα διαμορφώσουν την ατμόσφαιρα της σεζόν κινούνται ανάμεσα στην εξωτική ενέργεια των Afrobeats και του Amapiano, αλλά και στη νοσταλγική επιστροφή του Eurodance revival που δανείζεται στοιχεία από τα 90s και τα 00s για να τα «ντύσει» με φουτουριστική παραγωγή. Η Αντιγόνη βλέπει μια στροφή προς το Chill House για τα sunset sets, όπου το vibe υπερισχύει της έντασης, αλλά προειδοποιεί για το track που θα ακουστεί μέχρι εξάντλησης. Το «Water της Tyla», με τον viral ρυθμό και το εθιστικό του chorus, είναι το τραγούδι που θα παίζει κυριολεκτικά παντού, μετατρέποντας το από το απόλυτο καλοκαιρινό anthem σε μια ηχητική εμπειρία που δεν θα μπορούμε να αποφύγουμε ούτε στιγμή.

Γιάννης Χατζηγεωργίου

Ο Γιάννης Χατζηγεωργίου ποντάρει φέτος στην pop με attitude και στα catchy hooks που γεννήθηκαν για να γίνουν viral. Στα beach bars προβλέπει την απόλυτη κυριαρχία του «Espresso» της Sabrina Carpenter και του «Houdini» της Dua Lipa, ενώ το «Greedy» της Tate McRae και το «Water» της Tyla συμπληρώνουν το soundtrack της σεζόν, επιβεβαιώνοντας πως η γυναικεία ενέργεια και τα TikTok trends θα δώσουν τον παλμό στην άμμο.

Για το 2026, ο Γιάννης βλέπει τους Pop ρυθμούς να μπλέκονται με Latin crossovers, δημιουργώντας πιο «ρέουσες» και groovy παραγωγές που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα. Όσο για το track που θα μας «στοιχειώσει», αυτό είναι το «Ferto» του Akyla, ένα από εκείνα τα κομμάτια που, παρόλο που θα φτάσουμε να λέμε «πάλι αυτό;», είναι αδύνατο να μην το σιγοτραγουδήσεις μόλις ξεκινήσει το πρώτο του beat.

Κατερίνα Πεφτίτση

Η Κατερίνα Πεφτίτση φέρνει το δικό της εκρηκτικό mix στο καλοκαίρι του 2026, επιλέγοντας tracks που ισορροπούν ανάμεσα στο παγκόσμιο hype και το απόλυτο cool. Στην κορυφή της λίστας της για τα beach bars βρίσκεται το «Espresso» της Sabrina Carpenter και το «Nuevayol» του Bad Bunny, ενώ το «Raindance» του Dave, το «I Just Might» του Bruno Mars και το «Chanel» της Tyla υπόσχονται να δώσουν έναν πιο εκλεπτυσμένο και ρυθμικό αέρα στις καλοκαιρινές μας εξορμήσεις.

Για τους ήχους που θα «ντύσουν» τη φετινή σεζόν, η Κατερίνα προβλέπει την κυριαρχία μιας εξελιγμένης μορφής των Afrobeats, σε συνδυασμό με Latin Reggaeton fusions που θα κρατήσουν την ενέργεια στα ύψη. Όσο για το track που θα παίζει κυριολεκτικά παντού μέχρι να μας γίνει εμμονή; Η Κατερίνα «δείχνει» το «Where Is My Husband» της RAYE, το οποίο αναμένεται να ακούγεται σε κάθε γωνιά του νησιού, κάνοντάς μας να το τραγουδάμε ακόμα κι όταν θα έχουμε πει πως δεν αντέχουμε άλλο ένα repeat.

Κατερίνα Ψύχα

Η Κατερίνα Ψύχα δίνει το δικό της στίγμα για το καλοκαίρι του 2026, ποντάροντας σε έναν συνδυασμό από Latin vibes και καθαρόαιμα club tracks που εγγυώνται τον απόλυτο χαμό. Στην κορυφή των επιλογών της για τα beach bars βρίσκονται οι νέες κυκλοφορίες του Bad Bunny, η Dua Lipa ως η ιδανική επιλογή για sunset sets, αλλά και ο Calvin Harris που αποτελεί σταθερή αξία κάθε καλοκαιριού. Η λίστα της συμπληρώνεται από τα house vibes της Peggy Gou και τη soulful αλλά πανταχού παρούσα RAYE, δημιουργώντας ένα soundtrack που καλύπτει κάθε στιγμή της ημέρας.

Όσον αφορά τις τάσεις, η Κατερίνα προβλέπει μια σεζόν όπου το Latin και το Reggaeton θα συναντήσουν την Afro και Organic House, ενώ το Eurodance revival και η Disco-Pop θα δώσουν έναν ρετρό αλλά αναβαθμισμένο αέρα. Η μεγάλη έκπληξη, όμως, έρχεται από τα Middle Eastern pop fusions που μπαίνουν δυναμικά στο mainstream. Ωστόσο, η ίδια προειδοποιεί για το track που θα παίζει παντού μέχρι τελικής πτώσης: το «Yala Habibi». Όπως λέει χαρακτηριστικά, φοβάται πως θα το ακούμε σε κάθε γωνιά, σε σημείο που ήδη νιώθει πως… δεν θα μπορεί άλλο να το ακούσει!

Πέτρος Τριανταφύλλου

Ο Πέτρος Τριανταφύλλου εστιάζει φέτος στην πιο ατμοσφαιρική και χορευτική πλευρά του καλοκαιριού, επιλέγοντας tracks που συνδυάζουν το groove με το συναίσθημα. Σύμφωνα με τον ίδιο, στα beach bars θα κυριαρχήσουν το «Jamaican (Bam Bam)» των HUGEL και Solto και το «Talk To You» από ANOTR και 54 Ultra, ενώ η αναπάντεχη συνεργασία «Bring Your Love» της Madonna με τη Sabrina Carpenter αναμένεται να γίνει το anthem της σεζόν. Τη λίστα του κλείνουν το «Just The Way You Are» σε remix του David Guetta και το «Satisfy» από τον Calvin Harris και τη Jazzy, προσφέροντας την απαραίτητη ενέργεια για τα κορυφαία party του 2026.

Αναλύοντας τους ήχους που θα ορίσουν τη φετινή αισθητική, ο Πέτρος βλέπει την Afro και τη Melodic House να παίρνουν τα ηνία, προσφέροντας έναν πιο «ταξιδιάρικο» ήχο στις παραλίες. Παράλληλα, τα γυναικεία φωνητικά παντρεύονται με τη Soulful House, δημιουργώντας παραγωγές που αποπνέουν ζεστασιά και κομψότητα. Όσο για το track που θα παίζει ασταμάτητα μέχρι να μας γίνει εμμονή, προειδοποιεί για το «Papaoutai (Afro Soul)» των Μikeeysmind, Chill77 και Unjaps, ένα κομμάτι που, παρόλο που θα παίζει παντού, ίσως φτάσει στο σημείο να δοκιμάσει τις αντοχές μας.

Φαίη Βώκου

Η Φαίη Βώκου φέρνει έναν πιο ηλεκτρονικό και underground αέρα στις προβλέψεις της, επιλέγοντας tracks που συνδυάζουν την ένταση της techno με το απόλυτο viral vibe. Στη λίστα της για τα beach bars ξεχωρίζουν το «Loco Loco» των Gordo και Reinier Zonneveld, το «Golden» των Huntrix και το «Turn The Lights Off» του Kato, ενώ δεν λείπουν οι μεγάλες επιτυχίες όπως το «Where The Hell Is My Husband?» της RAYE και το διαχρονικά αγαπημένο «Papaoutai» του Stromae, που επιστρέφει δυναμικά στα decks.

Για τη Φαίη, ο ήχος του 2026 είναι γεμάτος ενέργεια και beats που σε αναγκάζουν να χορέψεις, όμως υπάρχει ένα συγκεκριμένο κομμάτι που προβλέπει ότι θα ξεπεράσει κάθε όριο προβολής. Αν και το θεωρεί ένα από τα hits της σεζόν, η ίδια παραδέχεται πως το «Golden» του Huntrix θα παίζει τόσο πολύ και σε τόσα πολλά σημεία ταυτόχρονα, που θα έρθει η στιγμή που ακόμα και η ίδια θα κουραστεί να το ακούει, παρόλο που θα παραμένει το απόλυτο καλοκαιρινό trend.

