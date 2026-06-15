Η Ρία Ελληνίδου στο MAD VMA Vidcast 2026: «Το Safari γράφτηκε στο παρά πέντε και άλλαξε τον δίσκο μου»

Με μια ματιά Η Ρία Ελληνίδου μίλησε στο MAD VMA Vidcast για την περσινή της εμφάνιση με την Ελένη Φουρέιρα.

Από 2 χρονών ήξερε ότι θα γίνει τραγουδίστρια, με την ενθάρρυνση των γονιών της.

Το τραγούδι «Safari» γράφτηκε την τελευταία στιγμή και έγινε το single του δίσκου.

Η Ρία Ελληνίδου είναι ντροπαλή στην προσωπική της ζωή, αλλά νιώθει άνετα στη σκηνή. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σε ένα άκρως αποκαλυπτικό και γεμάτο ενέργεια επεισόδιο του Mad VMA Vidcast από την ΔΕΗ, η Αθηνά Κλήμη υποδέχθηκε τη Ρία Ελληνίδου. Η αγαπημένη καλλιτέχνιδα, που μονοπωλεί το ενδιαφέρον στις digital πλατφόρμες και ετοιμάζεται να «βάλει φωτιά» στη σκηνή των Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ, μίλησε για όλα: από τις αξέχαστες εμπειρίες της περσινής χρονιάς μέχρι τη δημιουργική διαδικασία πίσω από το viral hit «Safari».

Η Ρία Ελληνίδου, για 2η συνεχόμενη χρονιά στα Mad VMA, θυμήθηκε με νοσταλγία την πρώτη της εμφάνιση. Η περσινή σύμπραξη με την Ελένη Φουρέιρα στο «Κάτι ξέρεις» παραμένει ένα από τα highlights της καριέρας της, με το στάδιο να τραγουδά κάθε λέξη. Η ίδια εξομολογήθηκε πόσο ομαλά κύλησαν όλα, παρά τις απαιτητικές συνθήκες του live: «Είχαμε πάει τότε μαζί με την Ελένη στο στούντιο του Βασίλη του Κουμεντάκου, που έκανε και τη διασκευή αυτή και το κάναμε με έναν τρόπο που να μας ταιριάζει και τις δύο και μας άρεσε αυτό πάρα πολύ. Κάναμε τις πρόβες ωραία, αβίαστα βγήκαν, οργανωμένα, γρήγορα, μπαμ, μπαμ. Γιατί η Ελένη είναι πολύ έμπειρη και με βοήθησε λίγο, να με κατευθύνει, να γίνουν σωστά. Πώς θα σταθούμε, πώς θα κάνουμε».

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Τα όνειρα από την παιδική ηλικία και η διαδρομή προς την κορυφή

Η Ρία αποκάλυψε πως το όνειρο της μουσικής δεν ήταν μια απόφαση της στιγμής, αλλά κάτι που γνώριζε από πολύ μικρή ηλικία. Οι γονείς της, βλέποντας την έφεσή της, την ενθάρρυναν από νωρίς να ασχοληθεί με το ωδείο. Η ίδια θυμάται χαρακτηριστικά: «Φαντάσου ότι έλεγα στους γονείς μου από 2 χρονών ότι θα τραγουδάω. Το ήξερα. Έλεγα θα κάνω αυτό. Και η μαμά μου φυσικά περίμενε να μεγαλώσω λίγο, να γίνω ανθρωπάκι για να μπορώ να πιάσω ένα μουσικό όργανο. Δεν μπορούσα. Στα τέσσερα, πέντε, με έγραφε στο ωδείο».

Σήμερα, η υποψηφιότητά της σε πολλαπλές κατηγορίες των βραβείων, όπως «Τραγούδι της Χρονιάς Digital» και «Τραγούδι της Χρονιάς Viral» και «Καλύτερος Καλλιτέχνης Λαϊκό Modern», είναι η δικαίωση αυτής της διαδρομής. Αν και παραμένει ψύχραιμη, δηλώνει πως η συμμετοχή και οι συνεργασίες είναι για εκείνη το πολυτιμότερο κέρδος.

«Safari»: Το τελευταίο κομμάτι του παζλ που έγινε επιτυχία

Η ιστορία πίσω από το «Safari» είναι ένα μάθημα για το πώς η έμπνευση μπορεί να έρθει την τελευταία στιγμή. Ενώ ο δίσκος «Στο μυαλό σου» ήταν ουσιαστικά έτοιμος, το συγκεκριμένο τραγούδι ήρθε να αλλάξει τα δεδομένα: «Είχα ολοκληρώσει τα τραγούδια του δίσκου… Στέλνει το Safari ο συνθέτης στο WhatsApp και παθαίνω σοκ. Την άλλη μέρα το πρωί που ξυπνάω λέω ωραία. Κάθομαι, φτιάχνω τον καφέ μου, κάθομαι στον ήλιο και λέω δεν είμαι στιχουργός, αλλά θα σκεφτώ έναν στίχο… Το τραγουδάω, ολοκληρώνουμε τον στίχο μαζί με τον Βασίλη τον Κουμεντάκο και της το βάζω να το ακούσει. Οπότε όπως καταλαβαίνεις κοιταζόμαστε αφού έχει τελειώσει το τραγούδι και λέμε μμ, αυτό θα είναι το δέκατο τραγούδι και το single».

Μια καλλιτέχνης με πολυσχιδή ταυτότητα

Η Ρία Ελληνίδου τονίζει τη σημασία του να ακούει κανείς ολόκληρο το άλμπουμ για να κατανοήσει έναν καλλιτέχνη, καθώς ο δίσκος «Στο μυαλό σου» περιλαμβάνει από λαϊκά κομμάτια μέχρι πιο ιδιαίτερες ενορχηστρώσεις που θυμίζουν blues. Παρά την αυτοπεποίθηση που εκπέμπει στη σκηνή, η ίδια παραδέχεται πως παραμένει ένα ντροπαλό άτομο στην προσωπική της ζωή: «Είμαι πάρα πολύ ντροπαλή. Πάρα πολύ. Κάνω ό,τι είναι να κάνω. Δηλαδή στο στούντιο θα κάνω τα τραγούδια μου, αυτό, το δημιουργικό κομμάτι το δίνω, αλλά είμαι πάρα πολύ ντροπαλή. Ντρέπομαι να βγαίνω φωτογραφίες ή οτιδήποτε… Δε ντρέπομαι να τραγουδήσω στη σκηνή καθόλου. Νιώθω πολύ άνετα. Όσο άνετα νιώθω στο σπίτι μου, στον καναπέ, νιώθω και στη σκηνή».