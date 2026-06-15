Χρήστος Μάστορας σε Ντέμη Νικολαϊδη: «Έναν τέτοιο πολιτικό να είχαμε»

Ο Χρήστος Μάστορας μιλά στον Ντέμη Νικολαΐδη για το θρυλικό γκολ με το χέρι και την αξία της δικαιοσύνης που τον έκανε να τον θαυμάσει

Με μια ματιά Ο Χρήστος Μάστορας θαύμασε τον Ντέμη Νικολαΐδη για κίνηση fair play στον τελικό Κυπέλλου 2000.

Ο τραγουδιστής παραλληλίζει την ανάληψη ευθύνης του Νικολαΐδη με πολιτική συμπεριφορά.

Ο Μάστορας τόνισε το αίσθημα δικαιοσύνης και την αγάπη του Νικολαΐδη για τους οπαδούς.

Θεωρεί την ειλικρίνεια προς τους υποστηρικτές το μεγαλύτερο προσόν του Νικολαΐδη. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Χρήστος Μάστορας βρέθηκε καλεσμένος στο vlog του Ντέμη Νικολαΐδη, όπου μεταξύ άλλων έκανε κι έναν παραλληλισμό ανάμεσα στο fair play του ποδοσφαιριστή και την πολιτική.

Ο Χρήστος Μάστορας αναφέρθηκε στον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας του 2000 (ΑΕΚ – Ιωνικός) όπου ο Ντέμης Νικολαΐδης πέτυχε γκολ ενώ η μπάλα ακούμπησε στο χέρι του και αμέσως ζήτησε από τον διαιτητή να μην μετρήσει αναγνωρίζοντας την παράβαση, μια κίνηση fair play που έγραψε ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

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«Από εκεί νομίζω άρχισα να σε θαυμάζω. Εγώ είμαι Ολυμπιακός και μας είχες λιανίσει…», είπε ο τραγουδιστής και μιλώντας για την ανάληψη ευθύνης πρόσθεσε: «έναν τέτοιον πολιτικό να είχαμε ρε συ… Από αυτό το περιστατικό κατάλαβα το ποιον σου σαν άνθρωπο, το αίσθημα της δικαιοσύνης και το πόσο αγαπάς τους οπαδούς και αυτούς που σε στηρίζουνε και πόσο θες να τους λες την αλήθεια. Αυτό είναι το μεγαλύτερο προσόν».