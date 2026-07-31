Celeb News 31.07.2026

Justin Bieber: Πούλησε τα παπούτσια του από τον τελικό του Μουντιάλ για 30.000 δολάρια

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Τα παπούτσια που φόρεσε ο τραγουδιστής στον τελικό του Μουντιάλ συγκέντρωσαν χιλιάδες δολάρια για παιδικό φιλανθρωπικό ίδρυμα
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Justin Bieber πούλησε τα custom sneakers του από τον τελικό του Μουντιάλ για σχεδόν 30.000 δολάρια.
  • Τα παπούτσια, μέρος της σειράς Matter Daddy, φορέθηκαν κατά την εμφάνισή του στο ημίχρονο του τελικού.
  • Τα έσοδα θα διατεθούν στο FIFA Global Citizen Education Fund για την εκπαίδευση παιδιών.
  • Το brand του Bieber θα διπλασιάσει τη δωρεά, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό πάνω από 52.000 δολάρια.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τα custom SKYLRK sneakers που φόρεσε ο Justin Bieber κατά τη διάρκεια της ιστορικής εμφάνισής του στο ημίχρονο του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026 συγκέντρωσαν ένα εντυπωσιακό ποσό για καλό σκοπό. Όπως ανακοίνωσε ο οίκος δημοπρασιών Christie’s, τα παπούτσια της σειράς Matter Daddy, την οποία λάνσαρε το brand ρουχισμού του τραγουδιστή και φορούσε καθώς ερμήνευε την ακουστική μπαλάντα «Everything Hallelujah» στον μεγάλο τελικό ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή στις 19 Ιουλίου, άλλαξαν χέρια έναντι σχεδόν 30.000 δολαρίων.

justin_bieber_mudial
https://www.instagram.com/lilbieber/?hl=el

Συγκεκριμένα, τα low-top παπούτσια σε απόχρωση «latte» με απαλές ροζ λεπτομέρειες κατοχυρώθηκαν στα 26.400 δολάρια, ποσό που ξεπερνάει κατά πολύ την αρχική εκτίμηση των 2.000-4.000 δολαρίων. Τα έσοδα θα διατεθούν στο FIFA Global Citizen Education Fund, στο πλαίσιο της φιλανθρωπικής πρωτοβουλίας One Goal, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της πρόσβασης στην εκπαίδευση και το ποδόσφαιρο για παιδιά σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα, εκπρόσωπος του PR agency του brand SKYLRK επιβεβαίωσε ότι το fashion line του Bieber θα διπλασιάσει το ποσό κάνοντας μια αντίστοιχη δωρεά «στο ακέραιο», ανεβάζοντας τη συνολική συνεισφορά στα περισσότερα από 52.000 δολάρια.

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Ο τραγουδιστής φόρεσε τα παπούτσια του στη μεγαλειώδη πρώτη εμφάνιση ημιχρόνου σε τελικό του Μουντιάλ στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ, μια βραδιά που τα είχε όλα: από τη Madonna, τους BTS, τη Shakira και τον Burna Boy, μέχρι τους Muppets, τον Gustavo Dudamel με τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης και τον Chris Martin των Coldplay, ο οποίος επιμελήθηκε το φινάλε.

justin_bieber_mudial
https://www.instagram.com/lilbieber/?hl=el
justin_bieber_mudial
https://www.instagram.com/lilbieber/?hl=el

Σύμφωνα με τον οίκο Christie’s, η δημοπρασία περιελάμβανε και άλλα συλλεκτικά κομμάτια από το σόου, συγκεντρώνοντας συνολικά τεράστια ποσά. Τα αντικείμενα που φόρεσαν οι BTS απέφεραν πάνω από 300.000 δολάρια, με ξεχωριστή στιγμή το λευκό και κόκκινο jersey του Jimin που έφτασε τα 110.000 δολάρια. Παράλληλα, τα λαμπερά ροζ, αστραφτερά γάντια χωρίς δάχτυλα της Madonna πουλήθηκαν για 41.800 δολάρια, το κίτρινο κοστούμι της Shakira από το βιντεοκλίπ του «Dai Dai» έπιασε 8.250 δολάρια, ενώ το χειρόγραφο δισέλιδο με τους στίχους και το setlist του Chris Martin για το «We Dance» κατοχυρώθηκε έναντι 15.400 δολαρίων.

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Justin Bieber Mudial SKYLRK
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