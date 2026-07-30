Celeb News 30.07.2026

Σε δημοπρασία σπάνια sneakers του Eminem με τιμές που φτάνουν έως τα 35.000 δολάρια

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Ο οίκος Julien's Auctions βγάζει στο σφυρί τα πιο σπάνια και υπογεγραμμένα sneakers του ράπερ για καλό σκοπό
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Σπάνια sneakers του Eminem, υπογεγραμμένα, βγαίνουν σε δημοπρασία από τον οίκο Julien’s Auctions.
  • Η συλλογή περιλαμβάνει αποκλειστικές συνεργασίες του Eminem με κορυφαίες αθλητικές μάρκες.
  • Εκτιμώμενες τιμές για ορισμένα ζευγάρια φτάνουν έως και 35.000 δολάρια.
  • Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στο Ίδρυμα Marshall Mathers για τη στήριξη νέων.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια ανεπανάληπτη ευκαιρία για τους λάτρεις των sneakers και τους οπαδούς της χιπ-χοπ μουσικής ετοιμάζεται να προσφέρει ο οίκος Julien’s Auctions. Σε συνεργασία με το Ίδρυμα Marshall Mathers, ο διάσημος οίκος δημοπρασιών ετοιμάζεται να βγάλει στο σφυρί μια μοναδική συλλογή από συλλεκτικά αθλητικά παπούτσια, τα οποία φέρουν την προσωπική υπογραφή του Eminem.

Ο ράπερ Eminem ο οποίος κατέθεσε αγωγή κατά εταιρείας για το όνομα Slim Shady.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η συλλογή αυτή αποτελεί μια εντυπωσιακή αναδρομή σε πάνω από δύο δεκαετίες αποκλειστικών συνεργασιών του Eminem με κολοσσούς των αθλητικών ειδών. Περιλαμβάνει μερικά από τα πιο δυσεύρετα και ποθητά κομμάτια που κυκλοφόρησαν ποτέ στην παγκόσμια αγορά, τα οποία αποτελούν εδώ και χρόνια το «ιερό δισκοπότηρο» για τους συλλέκτες υψηλής αισθητικής και street culture.

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Τα βλέμματα των επενδυτών από όλο τον πλανήτη είναι στραμμένα σε εμβληματικά κομμάτια, όπως τα Eminem x Nike Air Jordan 3 Slim Shady PE, η τιμή των οποίων εκτιμάται ότι θα εκτοξευθεί μεταξύ 25.000 και 35.000 δολαρίων. Στην ίδια δημοπρασία πρωταγωνιστούν επίσης τα περιζήτητα Eminem x Carhartt x Nike Air Jordan 4s, καθώς και τα θρυλικά Eminem x Nike Air Jordan 4 Encores του 2017, με την εκτιμώμενη αξία τους να αγγίζει εξίσου τα 25.000 δολάρια για κάθε ζευγάρι.

Ο ράπερ Eminem σε φωτογραφία από το επίσημο προφίλ του στο Instagram, στο πλαίσιο της δικαστικής διαμάχης με τη Meta.
https://www.instagram.com/eminem/

Πέρα όμως από την τεράστια εμπορική και συλλεκτική τους αξία, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχει έντονα φιλανθρωπικό χαρακτήρα και δίνει ελπίδα σε όσους το έχουν ανάγκη. Όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις θα κατευθυνθούν απευθείας στο Ίδρυμα Marshall Mathers, έναν οργανισμό που ιδρύθηκε το 2002 και είναι αφοσιωμένος στη στήριξη νέων που μεγαλώνουν σε ευάλωτες κοινωνικές συνθήκες στο Ντιτρόιτ του Μίσιγκαν και στις γύρω περιοχές.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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Eminem Sneakers
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