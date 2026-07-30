Celeb World 30.07.2026

Νίνο και Josephine: Το unfollow στο Instagram που άναψε φωτιές

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Το νέο unfollow του Νίνο και της Josephine στα social media προκάλεσε ερωτήματα στους fans του ζευγαριού και έγινε viral θέμα συζήτησης
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Josephine και ο Νίνο δεν ακολουθούν πλέον ο ένας τον άλλον στο Instagram.
  • Η κίνηση αυτή προκάλεσε συζητήσεις στα social media, χωρίς επίσημη τοποθέτηση.
  • Κοινές φωτογραφίες τους παραμένουν αναρτημένες στα προφίλ τους.
  • Δεν είναι η πρώτη φορά που κάνουν unfollow, χωρίς να υπάρχουν οριστικές εξελίξεις.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια νέα κίνηση στα social media έφερε ξανά στο προσκήνιο τον Νίνο και τη Josephine, με τους fans να προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν τι μπορεί να σημαίνει. Οι δύο καλλιτέχνες φαίνεται πως δεν ακολουθούν πλέον ο ένας τον άλλον στο Instagram, γεγονός που προκάλεσε έντονη κινητικότητα στα social media και πλήθος σχολίων. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο που τίποτα δεν είχε δείξει δημόσια ότι οι ισορροπίες μεταξύ τους είχαν αλλάξει. Παρά το ενδιαφέρον που έχει προκαλέσει η συγκεκριμένη κίνηση, κανείς από τους δύο δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής το θέμα.

Ο Νίνο σχηματίζει καρδιά με τα χέρια του, μιλώντας για την Josephine και τον ενδεχόμενο γάμο.
https://www.instagram.com/ninoxypolitas/

Σύμφωνα με όσα διαπιστώνονται στους προσωπικούς τους λογαριασμούς, η Josephine δεν ακολουθεί πλέον τον Νίνο, ενώ ο τραγουδιστής εμφανίζεται να έχει μηδενίσει τη λίστα των λογαριασμών που ακολουθεί στο Instagram. Το στοιχείο αυτό αφήνει ανοιχτό κάθε ενδεχόμενο, καθώς δεν είναι σαφές αν η κίνηση αφορά αποκλειστικά τη σχέση τους ή αποτελεί μια γενικότερη επιλογή του ίδιου στη διαχείριση του λογαριασμού του. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχει κάποια δημόσια δήλωση που να εξηγεί την αλλαγή. Ως εκ τούτου, οποιοδήποτε συμπέρασμα για τους λόγους πίσω από το unfollow παραμένει εικασία.

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Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι, παρά το unfollow, οι κοινές φωτογραφίες τους εξακολουθούν να βρίσκονται κανονικά δημοσιευμένες στα προφίλ τους. Η λεπτομέρεια αυτή δεν πέρασε απαρατήρητη από τους followers τους, οι οποίοι παρακολουθούν στενά κάθε διαδικτυακή τους κίνηση. Παράλληλα, αρκετοί υπενθυμίζουν πως δεν είναι η πρώτη φορά που οι δύο τραγουδιστές προχωρούν σε αντίστοιχη κίνηση στο Instagram. Και στο παρελθόν είχαν σταματήσει να ακολουθούν ο ένας τον άλλον, χωρίς αυτό να οδηγήσει απαραίτητα σε οριστικές εξελίξεις.

josephine
https://www.instagram.com/josephinewendel/

Η νέα αυτή συζήτηση έρχεται λίγους μήνες μετά την επανασύνδεσή τους, αλλά και την κυκλοφορία του κοινού τους τραγουδιού «Τι κάνεις;», το οποίο σηματοδότησε και τη δισκογραφική τους συνεργασία μετά την επαναπροσέγγισή τους.

Η τραγουδίστρια Josephine σε φωτογραφία από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
www.instagram.com/josephinewendel

Για την ώρα, ούτε ο Νίνο ούτε η Josephine έχουν επιβεβαιώσει ή διαψεύσει οτιδήποτε αφορά την προσωπική τους ζωή. Έτσι, το μόνο δεδομένο είναι η αλλαγή που παρατηρήθηκε στο Instagram, ενώ όλα τα υπόλοιπα παραμένουν ανεπιβεβαίωτα.

https://www.instagram.com/ninoxypolitas/
https://www.instagram.com/ninoxypolitas/

Μέχρι να υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από τους ίδιους, το νέο unfollow συνεχίζει να τροφοδοτεί τη συζήτηση, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά ότι κάθε τους κίνηση στα social media βρίσκεται στο μικροσκόπιο των fans.

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Instagram Josephine ΝΙΝΟ
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