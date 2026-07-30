Kavinsky: Πέθανε στα 50 του ο δημιουργός του εμβληματικού «Nightcall»

Ο Γάλλος DJ και παραγωγός Kavinsky, κατά κόσμον Vincent Belorgey, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Παρίσι

Με μια ματιά Πέθανε ο Γάλλος DJ και παραγωγός Kavinsky (Vincent Belorgey) σε ηλικία 50 ετών.

Ο θάνατός του ερευνάται από τις γαλλικές Αρχές, χωρίς ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Έγινε παγκοσμίως γνωστός με το τραγούδι «Nightcall» από την ταινία «Drive».

Ο Kavinsky ήταν δημιουργός του synthwave ήχου και επηρέασε πολλούς καλλιτέχνες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Θλίψη έχει προκαλέσει στον κόσμο της ηλεκτρονικής μουσικής η είδηση του θανάτου του Kavinsky. Ο Γάλλος DJ και παραγωγός, κατά κόσμον Vincent Belorgey, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Παρίσι σε ηλικία 50 ετών, με τις γαλλικές Αρχές να διερευνούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν ενδείξεις που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.

Ο Kavinsky άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στη σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική, με τον χαρακτηριστικό synthwave ήχο του να επηρεάζει μια ολόκληρη γενιά καλλιτεχνών. Η παγκόσμια αναγνώριση ήρθε το 2011, όταν το «Nightcall» συμπεριλήφθηκε στο soundtrack της ταινίας «Drive», μετατρέποντας το τραγούδι σε ένα από τα πιο εμβληματικά κομμάτια της δεκαετίας.

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Τα τελευταία χρόνια παρέμενε ενεργός στη μουσική σκηνή, ενώ μία από τις πιο ξεχωριστές εμφανίσεις του ήταν στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού το 2024, όπου παρουσίασε το «Nightcall» μπροστά σε εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο.

Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στους θαυμαστές του και στην παγκόσμια μουσική κοινότητα, με δεκάδες καλλιτέχνες και προσωπικότητες να αποχαιρετούν τον δημιουργό που συνέδεσε το όνομά του με την αναβίωση της synthwave αισθητικής. Οι γαλλικές Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα η αιτία θανάτου.

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