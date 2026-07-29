Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Beauty 29.07.2026

Γύρισες από την παραλία; Τα 3 μοιραία λάθη που καταστρέφουν την επιδερμίδα σου

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Μάθε τα σωστά βήματα after-sun φροντίδας, πώς να καθαρίσεις αποτελεσματικά την επιδερμίδα και ποια συστατικά επανορθώνουν τον επιδερμικό φραγμό
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο ήλιος, η άμμος και το αλάτι καταπονούν την επιδερμίδα, απαιτώντας άμεση αποκατάσταση μετά την παραλία.
  • Απέφυγε επιθετικές μεθόδους καθαρισμού και προτίμησε ήπιο διπλό καθαρισμό για απομάκρυνση ρύπων.
  • Χρησιμοποίησε προϊόντα με νιασιναμίδη, βήτα-γλυκάνες, πανθενόλη και φυτικά εκχυλίσματα για αναπλήρωση.
  • Μην παραμελείς την ενυδάτωση του σώματος και την εσωτερική ενυδάτωση με άφθονο νερό.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια ολόκληρη μέρα δίπλα στο κύμα είναι ό,τι πιο χαλαρωτικό, όμως για την επιδερμίδα σου ισοδυναμεί με μια μικρή δοκιμασία. Η συνεχής έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία, η υψηλή θερμοκρασία, το αλάτι της θάλασσας, η άμμος, το αεράκι και οι αλλεπάλληλες στρώσεις αντηλιακού δημιουργούν ένα βαρύ «κοκτέιλ» καταπόνησης. Ακόμη κι αν αποφύγεις τα ορατά εγκαύματα και τις κοκκινίλες, ο επιδερμικός σου φραγμός έχει δουλέψει σκληρά και χρειάζεται άμεση υποστήριξη για να επανέλθει στην ισορροπία του.

Pexels
Pexels

Ενώ οι περισσότεροι γνωρίζουμε καλά τους κανόνες της προστασίας κατά τη διάρκεια της ημέρας, όπως η επάλειψη με υψηλό δείκτη και η συχνή ανανέωση, η αληθινή πρόκληση αρχίζει τη στιγμή που επιστρέφουμε στο σπίτι. Η πεποίθηση ότι η δουλειά μας τελειώνει μόλις καθίσουμε στον καναπέ είναι λανθασμένη, καθώς τότε ακριβώς ενεργοποιείται η κρίσιμη φάση της αποκατάστασης.

Διάβασε επίσης: Πώς η «Οδύσσεια» κατέληξε να γίνεται το αγαπημένο hack ομορφιάς των skincare addicts

Ξεπέρασε τους μύθους της καλοκαιρινής περιποίησης

Το μεγαλύτερο ολίσθημα είναι να θεωρούμε πως, εφόσον δεν καήκαμε, το δέρμα μας είναι απόλυτα ασφαλές. Η αόρατη φωτογήρανση και οι επιπτώσεις της ηλιακής ακτινοβολίας συσσωρεύονται αθόρυβα με το πέρασμα του χρόνου, αφήνοντας τα σημάδια τους μακροπρόθεσμα. Παράλληλα, η παλαιά αντίληψη ότι ένα απλό after sun αρκεί για να λύσει το πρόβλημα έχει ξεπεραστεί, καθώς οι σύγχρονες συνθέσεις απαιτούν μια πιο ολοκληρωμένη προστασία που συνδυάζει καταπραϋντικές, επανορθωτικές και αντιοξειδωτικές ιδιότητες.

thalassa_kopela
Pexels

Εξίσου σημαντικό είναι να αφήσεις στην άκρη τις επιθετικές μεθόδους. Απέφυγε τις έντονες απολεπίσεις, τα σκληρά σφουγγάρια, τις βούρτσες προσώπου και τα ισχυρά δραστικά οξέα αμέσως μετά την ηλιοθεραπεία. Εκείνη τη στιγμή, το δέρμα σου δεν ζητάει ανανέωση με το ζόρι, αλλά απόλυτη ηρεμία, ενυδάτωση και καταπράυνση.

1.Ο διπλός καθαρισμός ως τελετουργία ανακούφισης

Το θεμέλιο κάθε σωστής ρουτίνας μετά την παραλία είναι ο σχολαστικός αλλά ήπιος καθαρισμός. Σκοπός σου είναι να εξαφανίσεις αποτελεσματικά τα κατάλοιπα από τα αντηλιακά φίλτρα, τους κόκκους της άμμου, το αλάτι και τον ιδρώτα, χωρίς όμως να διαταράξεις τη φυσική λιπαρότητα και την ακεραιότητα του φραγμού.

Η ιδανική προσέγγιση είναι ο διπλός καθαρισμός. Ξεκινάς εφαρμόζοντας ένα έλαιο ή ένα πλούσιο balm καθαρισμού σε στεγνή επιδερμίδα, κάνοντας απαλό μασάζ για να διαλύσεις τη λιπαρότητα και τα αδιάλυτα αντηλιακά προϊόντα. Στη συνέχεια, ξεπλένεις και ολοκληρώνεις με ένα απαλό καθαριστικό σε μορφή gel ή κρέμας, το οποίο αφήνει το δέρμα απόλυτα καθαρτό, απαλό και χωρίς την παραμικρή αίσθηση τραβήγματος.

Γυναίκα με φρούτα στην παραλία, απολαμβάνοντας τις τροφές που αντέχουν στη ζέστη και την καλοκαιρινή ατμόσφαιρα.
Πηγή: Pexels

2. Τα συστατικά που αναζωογονούν το δέρμα

Αφού ολοκληρώσεις τον καθαρισμό, η επιδερμίδα σου είναι έτοιμη να δεχτεί τα ευεργετικά συστατικά που θα την αναπλάσουν. Στην καλοκαιρινή σου τσάντα καλλυντικών αξίζει να δώσεις προτεραιότητα σε ορούς και κρέμες που αξιοποιούν τη δύναμη στοχευμένων στοιχείων.

Η νιασιναμίδη, οι βήτα-γλυκάνες και η πανθενόλη λειτουργούν συνεργιστικά για να μειώσουν την ερυθρότητα και να επιταχύνουν την επούλωση. Παράλληλα, φυτικά εκχυλίσματα όπως η Centella Asiatica και μόρια όπως η εκτοΐνη θωρακίζουν το δέρμα απέναντι στο οξειδωτικό στρες που προκαλεί η ηλιακή ακτινοβολία. Αν στη ρουτίνα σου περιλαμβάνονται αντιγηραντικά προϊόντα, δεν χρειάζεται απαραίτητα να τα αποκλείσεις, αρκεί το δέρμα σου να τα ανέχεται χωρίς ερεθισμούς. Προηγμένες φόρμουλες με βιομιμητικά πεπτίδια ή αναπλαστικούς παράγοντες μπορούν επίσης να υποστηρίξουν ιδανικά τους φυσικούς μηχανισμούς άμυνας.

3. Μην παραμελείς την περιποίηση του σώματος

Το σώμα σου έχει περάσει ακριβώς την ίδια ταλαιπωρία με το πρόσωπο, όμως συχνά αντιμετωπίζεται με μεγαλύτερη αμέλεια. Κάνε την αρχή στο ντους χρησιμοποιώντας ένα έλαιο καθαρισμού σώματος, το οποίο καθαρίζει σε βάθος απομακρύνοντας τα αντηλιακαέλαια, ενώ ταυτόχρονα θρέφει την επιδερμίδα αποτρέποντας την ξηρότητα.

Πηγή: Pexels
Πηγή: Pexels

Αμέσως μετά, εφάρμοσε μια ανάλαφρη λοσιόν ή ένα καταπραϋντικό after sun χωρίς οινόπνευμα. Αναζήτησε συνθέσεις εμπλουτισμένες με ενυδατικούς παράγοντες και καταπραϋντικά εκχυλίσματα. Ένα μικρό μυστικό που απογειώνει την αποτελεσματικότητα είναι να απλώνεις το προϊόν όσο το δέρμα σου είναι ακόμη ελαφρώς νωπό από το ντους, βοηθώντας το να «κλειδώσει» την υγρασία στο εσωτερικό του.

4. Η εσωτερική ενυδάτωση ως βασικός σύμμαχος

Καμία κρέμα και κανένα εξειδικευμένο προϊόν δεν μπορούν να κάνουν θαύματα αν ο οργανισμός σου είναι αφυδατωμένος. Μετά από πολλές ώρες κάτω από τον ήλιο, το σώμα έχει χάσει σημαντικές ποσότητες υγρών μέσω της εφίδρωσης.

Η επαρκής κατανάλωση νερού κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ημέρας δεν είναι απλώς μια γενική συμβουλή ευεξίας, αλλά το κλειδί για να επαναφέρεις την ελαστικότητα και τη ζωντάνια της επιδερμίδας σου από μέσα προς τα έξω. Συνδύασε τη σωστή εξωτερική φροντίδα με την εσωτερική αναπλήρωση και δες το δέρμα σου να ακτινοβολεί υγεία όλο το καλοκαίρι.

Κεντρική Εικόνα: Unsplash 

Διάβασε επίσης: 

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

beauty skincare θάλασσα
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
5 παραδοσιακά χωριά της Κύπρου βγαλμένα από παραμύθι

5 παραδοσιακά χωριά της Κύπρου βγαλμένα από παραμύθι

29.07.2026
Επόμενο
Οι NCT 127 επιστρέφουν με το «BLINGY» -K-pop fans, σημειώστε την ημερομηνία

Οι NCT 127 επιστρέφουν με το «BLINGY» -K-pop fans, σημειώστε την ημερομηνία

29.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Η Φαίη Σκορδά φόρεσε το κοραλλί φόρεμα που πρέπει να προσθέσεις στη βαλίτσα σου
Fashion

Η Φαίη Σκορδά φόρεσε το κοραλλί φόρεμα που πρέπει να προσθέσεις στη βαλίτσα σου

29.07.2026
Αν είσαι ένα από αυτά τα 4 ζώδια, ο Αύγουστος φέρνει έρωτα
Life

Αν είσαι ένα από αυτά τα 4 ζώδια, ο Αύγουστος φέρνει έρωτα

29.07.2026
Viral για λάθος λόγο: Τα 4 cleaning hacks που πρέπει να ξεχάσεις
Life

Viral για λάθος λόγο: Τα 4 cleaning hacks που πρέπει να ξεχάσεις

28.07.2026
Το «μαγικό» καλοκαιρινό φρούτο που διώχνει το πρήξιμο και χαρίζει τέλειο μαύρισμα
Life

Το «μαγικό» καλοκαιρινό φρούτο που διώχνει το πρήξιμο και χαρίζει τέλειο μαύρισμα

28.07.2026
Lip contouring ή lip liner; Αυτή η στρατηγική είναι ιδανική για τα χείλη σου
Beauty

Lip contouring ή lip liner; Αυτή η στρατηγική είναι ιδανική για τα χείλη σου

28.07.2026
Shopping inspo: Το παστέλ ολόσωμο που λάτρεψε η Αναστασία Παντούση
Fashion

Shopping inspo: Το παστέλ ολόσωμο που λάτρεψε η Αναστασία Παντούση

28.07.2026
«MAD Έχεις Άστρο»: Οι εβδομαδιαίες προβλέψεις από τον AstroJason
Life

«MAD Έχεις Άστρο»: Οι εβδομαδιαίες προβλέψεις από τον AstroJason

28.07.2026
Φόρεσε το slip dress όπως η Κατερίνα Καινούργιου – Το καλοκαιρινό outfit που θα αγαπήσεις
Fashion

Φόρεσε το slip dress όπως η Κατερίνα Καινούργιου – Το καλοκαιρινό outfit που θα αγαπήσεις

28.07.2026
Πώς η «Οδύσσεια» κατέληξε να γίνεται το αγαπημένο hack ομορφιάς των skincare addicts
Beauty

Πώς η «Οδύσσεια» κατέληξε να γίνεται το αγαπημένο hack ομορφιάς των skincare addicts

28.07.2026
Καθοριστικές συζητήσεις Κυριακού – Κουτσαυτάκη για ΑΝΤ1

Καθοριστικές συζητήσεις Κυριακού – Κουτσαυτάκη για ΑΝΤ1

Συμφωνία ΕΣΗΕΑ – κυβέρνησης για «τροφεία» 121 ευρώ τον μήνα-Θα ισχύει μόνο για τους εργαζομένους στα κρατικά ΜΜΕ

Συμφωνία ΕΣΗΕΑ – κυβέρνησης για «τροφεία» 121 ευρώ τον μήνα-Θα ισχύει μόνο για τους εργαζομένους στα κρατικά ΜΜΕ

ΑΙΧΜΕΣ: H Εύη επιστρέφει;

ΑΙΧΜΕΣ: H Εύη επιστρέφει;

ΤΟ ΠΑΡΟΝ: Οι επτά πληγές του Μητσοτάκη

ΤΟ ΠΑΡΟΝ: Οι επτά πληγές του Μητσοτάκη

Στους πλοιάρχους πάνε να… φορτώσουν την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του θαλάσσιου τουρισμού

Στους πλοιάρχους πάνε να… φορτώσουν την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του θαλάσσιου τουρισμού

Τι τρώμε στον καύσωνα: Οι τροφές που «δροσίζουν» το σώμα στους 40 βαθμούς

Τι τρώμε στον καύσωνα: Οι τροφές που «δροσίζουν» το σώμα στους 40 βαθμούς