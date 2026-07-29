Οι NCT 127 επιστρέφουν με το «BLINGY» -K-pop fans, σημειώστε την ημερομηνία

Οι NCT 127 επιστρέφουν με το νέο album «BLINGY», το οποίο κυκλοφορεί στις 24 Αυγούστου, γιορτάζοντας τα 10 χρόνια του συγκροτήματος

Με μια ματιά Οι NCT 127 κυκλοφορούν το έβδομο album τους, «BLINGY», στις 24 Αυγούστου.

Το album σηματοδοτεί τη συμπλήρωση δέκα χρόνων από το ντεμπούτο του συγκροτήματος.

Το «BLINGY» περιλαμβάνει εννέα νέα τραγούδια και αναμένεται να δείξει εξέλιξη και αυτοπεποίθηση.

Το συγκρότημα ξεκινά την περιοδεία «Neo City – The Redline» στις 18 Σεπτεμβρίου, χωρίς τους Mark, Doyoung και Jungwoo. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι NCT 127 ετοιμάζονται να γιορτάσουν μια δεκαετία γεμάτη επιτυχίες με τον καλύτερο τρόπο: την κυκλοφορία ενός ολοκαίνουργιου album. Το K-pop συγκρότημα ανακοίνωσε επίσημα ότι το έβδομο full-length album του, με τίτλο «BLINGY», θα κυκλοφορήσει στις 24 Αυγούστου, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία του. Η ανακοίνωση προκάλεσε ενθουσιασμό στους fans, που περίμεναν εδώ και καιρό νέα μουσική από το αγαπημένο τους group. Το comeback συμπίπτει με τη συμπλήρωση δέκα χρόνων από το ντεμπούτο τους, κάνοντας την επιστροφή ακόμη πιο ξεχωριστή.

Το «BLINGY» θα περιλαμβάνει εννέα ολοκαίνουργια τραγούδια και, σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, αποτελεί μια μουσική αναδρομή στην πορεία των NCT 127, χωρίς όμως να μένει στο παρελθόν. Αντίθετα, το album φιλοδοξεί να ανοίξει έναν νέο δημιουργικό κύκλο, αναδεικνύοντας την αυτοπεποίθηση, την εξέλιξη και τον ισχυρό δεσμό που εξακολουθεί να ενώνει τα μέλη του συγκροτήματος. Οι fans μπορούν να περιμένουν έναν ήχο που τιμά την ταυτότητα των NCT 127, αλλά ταυτόχρονα κοιτάζει μπροστά.

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Από το ντεμπούτο τους το 2016, οι NCT 127 έχουν εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της K-pop παγκοσμίως. Επιτυχίες όπως τα «Fire Truck», «Cherry Bomb», «Kick It», «Sticker» και «Fact Check» τους χάρισαν τεράστια απήχηση, ενώ αρκετές από τις δισκογραφικές τους δουλειές βρέθηκαν στις κορυφαίες θέσεις του Billboard 200. Η συνεχής παρουσία τους στις διεθνείς μουσικές λίστες επιβεβαιώνει πως το συγκρότημα παραμένει μια από τις πιο δυνατές δυνάμεις της σύγχρονης K-pop σκηνής.

Το νέο tour ξεκινά τον Σεπτέμβριο

Λίγες εβδομάδες μετά την κυκλοφορία του album, οι NCT 127 θα ξεκινήσουν την πέμπτη μεγάλη περιοδεία τους, «Neo City – The Redline», με πρεμιέρα στη Σεούλ στις 18 Σεπτεμβρίου. Στη συνέχεια θα εμφανιστούν σε πόλεις όπως η Τζακάρτα, το Χονγκ Κονγκ, η Σιγκαπούρη, η Μπανγκόκ και η Ταϊπέι, συναντώντας τους fans τους σε όλη την Ασία.

Ωστόσο, η περιοδεία θα πραγματοποιηθεί χωρίς τον Mark, ο οποίος αποχώρησε από το group τον Απρίλιο, αλλά και χωρίς τους DOYOUNG και JUNGWOO, οι οποίοι βρίσκονται σε παύση δραστηριοτήτων λόγω της υποχρεωτικής στρατιωτικής τους θητείας στη Νότια Κορέα.

Πριν το comeback, έρχεται το KCON LA

Πριν από την έναρξη της περιοδείας, οι NCT 127 θα βρεθούν στη σκηνή του KCON LA, όπου θα είναι από τα μεγάλα ονόματα της διοργάνωσης στις 14 Αυγούστου. Εκεί θα εμφανιστούν μαζί με καλλιτέχνες όπως οι TOMORROW X TOGETHER, TREASURE, ILLIT, ZEROBASEONE, P1Harmony και πολλούς ακόμη, δίνοντας μια πρώτη δυνατή γεύση από τη νέα εποχή του συγκροτήματος.

Με νέο album, μεγάλες συναυλίες και τον εορτασμό των 10 χρόνων τους, οι NCT 127 δείχνουν έτοιμοι να γράψουν ακόμη ένα σημαντικό κεφάλαιο στην ήδη εντυπωσιακή πορεία τους.

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