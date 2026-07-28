Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 28.07.2026

Η Nicole Scherzinger αποκτά αστέρι στο Hollywood Walk of Fame και η αντίδρασή της γίνεται viral

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Nicole Scherzinger συγκινήθηκε όταν έμαθε πως θα αποκτήσει αστέρι στo Hollywood Walk of Fame και η αντίδρασή της έγινε viral
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Nicole Scherzinger θα αποκτήσει αστέρι στη Hollywood Walk of Fame.
  • Η αντίδρασή της στην είδηση, που έγινε viral, ήταν συγκινητική και δακρύβρεχτη.
  • Ο αρραβωνιαστικός της, Tom Evans, της αποκάλυψε την τιμή, η οποία αρχικά την εξέπληξε.
  • Η τραγουδίστρια χαρακτήρισε τη στιγμή «όνειρο που γίνεται πραγματικότητα» και ευχαρίστησε τους υποστηρικτές της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Nicole Scherzinger έζησε μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της καριέρας της, όταν έμαθε πως σύντομα θα αποκτήσει το δικό της αστέρι στη διάσημη Hollywood Walk of Fame. Η τραγουδίστρια δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της όταν ο αρραβωνιαστικός της, Tom Evans, της αποκάλυψε τη μεγάλη είδηση. Η αντίδρασή της καταγράφηκε σε βίντεο και μοιράστηκε με τους θαυμαστές της στα social media. Η ίδια δήλωσε πως δεν μπορούσε να πιστέψει ότι ένα τόσο σημαντικό όνειρο γίνεται πραγματικότητα.

Η Nicole Scherzinger στα National Television Awards 2013 στο Λονδίνο.
LONDON, UNITED KINGDOM – JANUARY 23: Nicole Scherzinger attends the National Television Awards at 02 Arena on January 23, 2013 in London, England. (Photo by Stuart Wilson/Getty Images)

Στο βίντεο που δημοσίευσε η Nicole Scherzinger, η έκπληξή της είναι εμφανής από την πρώτη στιγμή. Ο Tom Evans προσπάθησε να της αποκαλύψει την είδηση, όμως εκείνη αρχικά πίστεψε πως πρόκειται για αστείο. Όταν είδε την επίσημη ανακοίνωση με τα ονόματα των καλλιτεχνών που θα τιμηθούν, κατάλαβε πως η διάκριση ήταν πραγματική. Η τραγουδίστρια ξέσπασε σε δάκρυα χαράς, μη μπορώντας να κρύψει τη συγκίνησή της.

Διάβασε επίσης: Η Nicole Scherzinger μας έκανε να θέλουμε εισιτήριο για Χαβάη τώρα – Έτσι γιόρτασε τα γενέθλιά της

Η πρώην frontwoman των The Pussycat Dolls χαρακτήρισε τη στιγμή «όνειρο που γίνεται πραγματικότητα» και μοιράστηκε τη χαρά της με τους fans της. Στην ανάρτησή της ευχαρίστησε όσους στάθηκαν δίπλα της όλα αυτά τα χρόνια, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για τη νέα αυτή αναγνώριση. Η διάκριση έρχεται ως επιστέγασμα μιας πορείας γεμάτης μουσικές επιτυχίες, τηλεοπτικές εμφανίσεις και σημαντικές στιγμές στη showbiz.

Όταν άκουσε το όνομά της στην ανακοίνωση, η Nicole Scherzinger φάνηκε να μην μπορεί να συνειδητοποιήσει τι ακριβώς συνέβαινε. Με έκπληξη αναρωτήθηκε αν πρόκειται πράγματι για το δικό της αστέρι, ενώ ο Tom Evans τη διαβεβαίωσε πως αξίζει αυτή τη στιγμή.

Η Nicole Scherzinger γιορτάζει τα γενέθλιά της στη Χαβάη με τούρτα και όμορφο τοπίο.
https://www.instagram.com/nicolescherzinger

Η τραγουδίστρια, που έγινε παγκοσμίως γνωστή μέσα από τις The Pussycat Dolls, αλλά και από τη solo καριέρα της, αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες παρουσίες της pop μουσικής. Παράλληλα, έχει ξεχωρίσει και μέσα από τη συμμετοχή της σε τηλεοπτικά projects, αποδεικνύοντας το ταλέντο της σε πολλούς διαφορετικούς τομείς.

Η Nicole Scherzinger γιόρτασε τα γενέθλιά της στη Χαβάη με παραδοσιακό λουλουδένιο στεφάνι και γιρλάντα.
https://www.instagram.com/nicolescherzinger/

Η νέα αυτή τιμή στη Hollywood Walk of Fame έρχεται να προσθέσει ακόμη μία σημαντική σελίδα στην καριέρα της Nicole Scherzinger, η οποία συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα αγαπημένα πρόσωπα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Hollywood Hollywood Walk of Fame Nicole Scherzinger
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η κόρη του Tom Cruise και της Katie Holmes άλλαξε επίσημα το επίθετό της

Η κόρη του Tom Cruise και της Katie Holmes άλλαξε επίσημα το επίθετό της

28.07.2026
Επόμενο
«We Will Dance Again»: Διχάζει ο Boy George με το νέου του τραγούδι υπέρ του Ισραήλ

«We Will Dance Again»: Διχάζει ο Boy George με το νέου του τραγούδι υπέρ του Ισραήλ

28.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

«We Will Dance Again»: Διχάζει ο Boy George με το νέου του τραγούδι υπέρ του Ισραήλ
Μουσικά Νέα

«We Will Dance Again»: Διχάζει ο Boy George με το νέου του τραγούδι υπέρ του Ισραήλ

28.07.2026
Μανώλης Μητσιάς: Απήγγειλε τον «Γιάννη τον φονιά» αντί να τον τραγουδήσει στο Δίον
Μουσικά Νέα

Μανώλης Μητσιάς: Απήγγειλε τον «Γιάννη τον φονιά» αντί να τον τραγουδήσει στο Δίον

28.07.2026
Μίνως Μάτσας: Κυκλοφόρησε το live album «Τα ρεμπέτικα + fado, tango & blues»
Μουσικά Νέα

Μίνως Μάτσας: Κυκλοφόρησε το live album «Τα ρεμπέτικα + fado, tango & blues»

28.07.2026
Ο Γιώργος Μαζωνάκης έπιασε το μικρόφωνο σε πανηγύρι και το «Απορώ» έγινε το hit του καλοκαιριού
Μουσικά Νέα

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έπιασε το μικρόφωνο σε πανηγύρι και το «Απορώ» έγινε το hit του καλοκαιριού

28.07.2026
Ο Bruce Springsteen έκανε το απόλυτο rock surprise στους Bon Jovi
Μουσικά Νέα

Ο Bruce Springsteen έκανε το απόλυτο rock surprise στους Bon Jovi

28.07.2026
Τι ετοιμάζει η Tate McRae; Τα clues που άναψαν «φωτιές» για νέο album
Μουσικά Νέα

Τι ετοιμάζει η Tate McRae; Τα clues που άναψαν «φωτιές» για νέο album

28.07.2026
Η Ρένα Μόρφη στο τελευταίο μεγάλο ραντεβού του καλοκαιριού στο Κηποθέατρο Παπάγου
Μουσικά Νέα

Η Ρένα Μόρφη στο τελευταίο μεγάλο ραντεβού του καλοκαιριού στο Κηποθέατρο Παπάγου

28.07.2026
Ariana Grande: Μηνύει τους hackers που διέρρευσαν τα ακυκλοφόρητα τραγούδια της
Μουσικά Νέα

Ariana Grande: Μηνύει τους hackers που διέρρευσαν τα ακυκλοφόρητα τραγούδια της

28.07.2026
Το «Alleluia» της Ελένης Φουρέιρα ανοίγει φτερά για το OGAE Song Contest 2026
Μουσικά Νέα

Το «Alleluia» της Ελένης Φουρέιρα ανοίγει φτερά για το OGAE Song Contest 2026

28.07.2026
Οι 5 ασκήσεις του Σάκη Τανιμανίδη που θα σε κρατήσουν σε φόρμα όλο το καλοκαίρι

Οι 5 ασκήσεις του Σάκη Τανιμανίδη που θα σε κρατήσουν σε φόρμα όλο το καλοκαίρι

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου υπογράφει το απόλυτο beach look με το πιο chic φλοράλ μπικίνι

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου υπογράφει το απόλυτο beach look με το πιο chic φλοράλ μπικίνι

Αν έχεις ροδάκινα στο σπίτι, αυτή η κρέπα θα γίνει η νέα σου καλοκαιρινή εμμονή

Αν έχεις ροδάκινα στο σπίτι, αυτή η κρέπα θα γίνει η νέα σου καλοκαιρινή εμμονή

Κλείνεις έτσι το air condition; Μάλλον κάνεις το ίδιο λάθος με όλους

Κλείνεις έτσι το air condition; Μάλλον κάνεις το ίδιο λάθος με όλους

Μήπως βάζεις λάθος ποσότητα αντιηλιακού; Μάθε το κόλπο που χρησιμοποιούν όλοι οι experts

Μήπως βάζεις λάθος ποσότητα αντιηλιακού; Μάθε το κόλπο που χρησιμοποιούν όλοι οι experts

Σταμάτα να παλεύεις με την παγοθήκη – Το viral κόλπο που θα σου λύσει τα χέρια

Σταμάτα να παλεύεις με την παγοθήκη – Το viral κόλπο που θα σου λύσει τα χέρια

Καθοριστικές συζητήσεις Κυριακού – Κουτσαυτάκη για ΑΝΤ1

Καθοριστικές συζητήσεις Κυριακού – Κουτσαυτάκη για ΑΝΤ1

Συμφωνία ΕΣΗΕΑ – κυβέρνησης για «τροφεία» 121 ευρώ τον μήνα-Θα ισχύει μόνο για τους εργαζομένους στα κρατικά ΜΜΕ

Συμφωνία ΕΣΗΕΑ – κυβέρνησης για «τροφεία» 121 ευρώ τον μήνα-Θα ισχύει μόνο για τους εργαζομένους στα κρατικά ΜΜΕ

ΑΙΧΜΕΣ: H Εύη επιστρέφει;

ΑΙΧΜΕΣ: H Εύη επιστρέφει;

ΤΟ ΠΑΡΟΝ: Οι επτά πληγές του Μητσοτάκη

ΤΟ ΠΑΡΟΝ: Οι επτά πληγές του Μητσοτάκη

Στους πλοιάρχους πάνε να… φορτώσουν την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του θαλάσσιου τουρισμού

Στους πλοιάρχους πάνε να… φορτώσουν την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του θαλάσσιου τουρισμού

Τι τρώμε στον καύσωνα: Οι τροφές που «δροσίζουν» το σώμα στους 40 βαθμούς

Τι τρώμε στον καύσωνα: Οι τροφές που «δροσίζουν» το σώμα στους 40 βαθμούς