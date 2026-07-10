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Celeb World 10.07.2026

Η Nicole Scherzinger μας έκανε να θέλουμε εισιτήριο για Χαβάη τώρα – Έτσι γιόρτασε τα γενέθλιά της

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Η Nicole Scherzinger γιόρτασε τα 48α γενέθλιά της στη Χαβάη μαζί με την οικογένειά της και μοιράστηκε μοναδικές φωτογραφίες
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Nicole Scherzinger γιόρτασε τα 48α γενέθλιά της στη Χαβάη, τον τόπο καταγωγής της.
  • Δημοσίευσε φωτογραφίες στο Instagram με την οικογένειά της, παραδοσιακά στοιχεία της Χαβάης και καλοκαιρινή διάθεση.
  • Φόρεσε lei και λουλουδένιο στεφάνι, ενώ γιόρτασε και στην παραλία με λευκό μπικίνι.
  • Θεώρησε το μεγαλύτερο δώρο την επιστροφή στο σπίτι και την οικογένειά της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Nicole Scherzinger επέλεξε να αφήσει για λίγο στην άκρη τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και να επιστρέψει στις ρίζες της για μια ιδιαίτερα ξεχωριστή περίσταση. Η διάσημη τραγουδίστρια ταξίδεψε στη Χαβάη, τον τόπο καταγωγής της, προκειμένου να γιορτάσει τα 48α γενέθλιά της έχοντας στο πλευρό της τους ανθρώπους που αγαπά περισσότερο.

https://www.instagram.com/nicolescherzinger/
https://www.instagram.com/nicolescherzinger/

Μέσα από μια σειρά φωτογραφιών που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Nicole Scherzinger έδωσε στους διαδικτυακούς της φίλους μια γεύση από τις όμορφες στιγμές που έζησε με την οικογένειά της. Το άλμπουμ συνδύαζε οικογενειακές στιγμές, παραδοσιακά στοιχεία της Χαβάης και εικόνες γεμάτες καλοκαιρινή διάθεση, συγκεντρώνοντας χιλιάδες likes και θετικά σχόλια.

Η Nicole Scherzinger κάνει διακοπές στην Ελλάδα!

Η τραγουδίστρια επέλεξε να γιορτάσει με έναν ιδιαίτερα συμβολικό τρόπο, τιμώντας την καταγωγή της. Η ατμόσφαιρα των γενεθλίων της ήταν γεμάτη χαμόγελα, λουλούδια και αγαπημένα πρόσωπα, ενώ δεν έλειψαν οι στιγμές συγκίνησης αλλά και οι χαλαρές βόλτες δίπλα στη θάλασσα.

https://www.instagram.com/nicolescherzinger/
https://www.instagram.com/nicolescherzinger/

Στις φωτογραφίες από το οικογενειακό τραπέζι, η Nicole Scherzinger εμφανίζεται φορώντας ένα lei, το παραδοσιακό χαβανέζικο κολιέ από λουλούδια, καθώς και ένα εντυπωσιακό λουλουδένιο στεφάνι στα μαλλιά της. Σε ορισμένα στιγμιότυπα ποζάρει χαμογελαστή δίπλα στους γονείς της, ενώ σε άλλα κρατά την εντυπωσιακή τούρτα των γενεθλίων της, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή της ξεχωριστής ημέρας.

https://www.instagram.com/nicolescherzinger/
https://www.instagram.com/nicolescherzinger/

Οι εορτασμοί συνεχίστηκαν και στην παραλία, όπου η τραγουδίστρια επέλεξε να περάσει χρόνο δίπλα στη θάλασσα. Φορώντας ένα λευκό μπικίνι, φωτογραφήθηκε μέσα στο νερό κρατώντας ακόμη μία τούρτα γενεθλίων, προσφέροντας μερικά από τα πιο εντυπωσιακά καρέ της δημοσίευσής της.

https://www.instagram.com/nicolescherzinger/
https://www.instagram.com/nicolescherzinger/

https://www.instagram.com/nicolescherzinger/

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Nicole Scherzinger μοιράστηκε και ένα προσωπικό μήνυμα για τη σημασία της επιστροφής στις ρίζες της, γράφοντας: «Άλλος ένας χρόνος γύρω από τον ήλιο. Και κάπως έτσι, το μεγαλύτερο δώρο είναι το πιο απλό: να επιστρέφεις στο σπίτι».

https://www.instagram.com/nicolescherzinger/
https://www.instagram.com/nicolescherzinger/

https://www.instagram.com/nicolescherzinger/

Οι φωτογραφίες της απέσπασαν αμέσως χιλιάδες αντιδράσεις από θαυμαστές και φίλους, με πολλούς να της εύχονται δημόσια για τα γενέθλιά της. Για την ίδια, όπως φαίνεται, το μεγαλύτερο δώρο δεν ήταν κάποια πολυτελής γιορτή, αλλά η ευκαιρία να βρεθεί ξανά κοντά στην οικογένειά της και στον τόπο που θεωρεί πάντα σπίτι της.

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Nicole Scherzinger χαβάη
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