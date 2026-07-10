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Celeb World 10.07.2026

Ποιος είναι ο «Jack Sparrow» του Θερμαϊκού; Η απίστευτη ομοιότητα με τον Johnny Depp

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Με φόντο τον Λευκό Πύργο και τον Θερμαϊκό, ο Παναγιώτης Καλίφης μετατρέπει κάθε του βόλτα σε ένα μικρό κινηματογραφικό σκηνικό
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Παναγιώτης Καλίφης, κάτοικος Θεσσαλονίκης, έχει εντυπωσιακή ομοιότητα με τον Jack Sparrow.
  • Η ομοιότητά του ενισχύεται από ντύσιμο, εκφράσεις, περπάτημα και κινήσεις.
  • Δημιουργεί μια ελληνική εκδοχή του χαρακτήρα, με φόντο την παραλία της Θεσσαλονίκης.
  • Η παρουσία του στα social media και η αλληλεπίδραση με τον κόσμο τον καθιστούν viral.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν περπατάς κάποια μέρα στην παραλία της Θεσσαλονίκης και δεις έναν άνδρα που μοιάζει εκπληκτικά με τον θρυλικό πειρατή Jack Sparrow από τις ταινίες «Pirates of the Caribbean», ίσως χρειαστεί να κοιτάξεις δεύτερη φορά για να καταλάβεις ότι δεν βρίσκεσαι σε κάποιο κινηματογραφικό γύρισμα. Ο Παναγιώτης Καλίφης, ο άνθρωπος που έχει εντυπωσιακή ομοιότητα με τον χαρακτήρα που έγινε παγκόσμιο φαινόμενο μέσα από την ερμηνεία του Johnny Depp, έχει καταφέρει να κερδίσει τα βλέμματα ντόπιων και επισκεπτών στη Θεσσαλονίκη.

https://www.instagram.com/kalifis_p/
https://www.instagram.com/kalifis_p/

Με το χαρακτηριστικό του ντύσιμο, τις κινήσεις που παραπέμπουν στον διάσημο πειρατή και έναν τρόπο παρουσίας που δύσκολα περνά απαρατήρητος, ο «Έλληνας Jack Sparrow» έχει μετατρέψει τις καθημερινές του βόλτες στον Θερμαϊκό σε ένα μικρό κινηματογραφικό στιγμιότυπο. Δεν χρειάζεται τροπικά νησιά, πειρατικά πλοία ή σκηνικά από ταινία για να τραβήξει την προσοχή. Το δικό του σκηνικό είναι η παραλία της πόλης, με φόντο τον Λευκό Πύργο και την καθημερινή ζωή της Θεσσαλονίκης.

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Ο άνθρωπος που έκανε τη Θεσσαλονίκη να θυμίζει σκηνή από ταινία

Η περίπτωση του Παναγιώτης Καλίφης έχει ξεχωρίσει επειδή δεν περιορίζεται μόνο στην εξωτερική εμφάνιση. Η ομοιότητά του με τον Jack Sparrow ενισχύεται από τις χαρακτηριστικές εκφράσεις του προσώπου του, το ιδιαίτερο περπάτημά του και τον τρόπο με τον οποίο κινείται στον χώρο, στοιχεία που θυμίζουν έντονα τον ήρωα που αγαπήθηκε από εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Όσοι τον συναντούν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης συχνά σταματούν για μια φωτογραφία, ενώ πολλοί σχολιάζουν πως η εικόνα του μοιάζει σαν να έχει ξεπηδήσει από τον κόσμο των «Pirates of the Caribbean».

Από την Καραϊβική στον Θερμαϊκό με ελληνικό χιούμορ

Μπορεί ο Jack Sparrow να είναι συνδεδεμένος με μακρινές θάλασσες, περιπέτειες και πειρατικά καράβια, όμως ο Παναγιώτης Καλίφης έχει δημιουργήσει τη δική του ελληνική εκδοχή του χαρακτήρα. Αντί για εξωτικά νησιά, έχει ως φόντο την παραλία της Θεσσαλονίκης. Αντί για βαρέλια ρούμι, κρατά έναν καφέ στο χέρι και αντί για πλήρωμα πειρατών, συναντά ανθρώπους που χαμογελούν και ζητούν μια αναμνηστική φωτογραφία. Αυτή ακριβώς η διαφορετική προσέγγιση είναι που κάνει την παρουσία του τόσο ξεχωριστή. Δεν αντιγράφει απλώς έναν διάσημο χαρακτήρα, αλλά τον προσαρμόζει στη δική του καθημερινότητα.

Δεν υποδύεται απλώς τον ρόλο, τον κάνει τρόπο ζωής

Ο Παναγιώτης Καλίφης δεν αντιμετωπίζει την εμφάνισή του ως μια απλή μεταμφίεση. Ο «Jack Sparrow» αποτελεί για εκείνον έναν τρόπο έκφρασης που του επιτρέπει να επικοινωνεί με τον κόσμο και να δημιουργεί όμορφες στιγμές. Οι περαστικοί που τον συναντούν συχνά χαμογελούν, τον πλησιάζουν και ζητούν μια φωτογραφία μαζί του, καθώς η παρουσία του προσφέρει μια ευχάριστη έκπληξη μέσα στην καθημερινότητα της πόλης. Μια απλή βόλτα στον Θερμαϊκό μπορεί έτσι να μετατραπεί σε μια σκηνή που θυμίζει κινηματογραφική παραγωγή.

Η viral φιγούρα που ταξίδεψε μέσα από τα social media

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο με τον «Jack Sparrow της Θεσσαλονίκης» έχουν προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον στο διαδίκτυο, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν την εντυπωσιακή ομοιότητά του με τον Johnny Depp. Σε μια εποχή όπου καθημερινά εμφανίζονται χιλιάδες νέες εικόνες στα social media, ξεχωρίζουν εκείνες που έχουν χαρακτήρα και μια ιστορία πίσω τους. Ο Παναγιώτης Καλίφης κατάφερε να δημιουργήσει ακριβώς αυτό: μια φιγούρα που συνδυάζει κινηματογραφική αισθητική, χιούμορ και ελληνική καθημερινότητα.

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Jack Sparrow Johnny Depp ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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