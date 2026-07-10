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Celeb World 10.07.2026

Ποιος είναι ο συμβολισμός πίσω από το μοναδικό Matai Tourbillon του Dwayne Johnson;

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Η εντυπωσιακή δημιουργία της Jacob & Co. συνδέει τον κινηματογραφικό ήρωα Maui με τις προσωπικές ρίζες του ηθοποιού
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Το ρολόι Matai Tourbillon του Dwayne Johnson συνδέει την ταινία "Moana" με τις σαμοανικές του ρίζες.
  • Η ονομασία "Matai" προέρχεται από τη σαμοανική λέξη για τον "αρχηγό" ή "ηγέτη".
  • Η σχεδίαση του ρολογιού εμπνέεται από τα θέματα της ταινίας και το φυλετικό τατουάζ του ηθοποιού.
  • Ο Johnson χρησιμοποίησε το ρολόι για να συνδυάσει το Hollywood με την πολυνησιακή του κληρονομιά στην πρεμιέρα της ταινίας.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Dwayne Johnson γνωρίζει πολύ καλά πώς να τραβά τα βλέμματα, όμως αυτή τη φορά δεν ήταν μόνο η παρουσία του στο κόκκινο χαλί που συζητήθηκε. Στην παγκόσμια πρεμιέρα της live-action ταινίας «Moana» στο Hollywood Bowl του Λος Άντζελες, ο διάσημος ηθοποιός και πρώην σταρ του WWE εμφανίστηκε με ένα μοναδικό ρολόι που δεν αποτελούσε απλώς ένα εντυπωσιακό κομμάτι πολυτελείας, αλλά ένα προσωπικό σύμβολο της πολιτιστικής του κληρονομιάς.

https://www.instagram.com/therock/
https://www.instagram.com/therock/

Αν κοιτάξεις προσεκτικά τη δημιουργία που φορούσε ο Dwayne Johnson, θα καταλάβεις πως κάθε λεπτομέρεια έχει λόγο ύπαρξης. Το custom ρολόι Matai Tourbillon της Jacob & Co. δημιουργήθηκε ειδικά για εκείνον και συνδέει την κινηματογραφική του πορεία ως Maui στη «Moana» με τις σαμοανικές του ρίζες. Δεν ήταν απλώς ένα ακριβό αξεσουάρ για μια λαμπερή εμφάνιση. Ήταν ένας τρόπος να μεταφέρει στο κόκκινο χαλί ένα κομμάτι από την ιστορία, την παράδοση και την ταυτότητά του.

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Το εντυπωσιακό ρολόι ονομάζεται Matai Tourbillon, με την ονομασία να προέρχεται από τη σαμοανική λέξη «Matai», η οποία σημαίνει «αρχηγός» ή «ηγέτης». Η επιλογή του ονόματος δεν είναι τυχαία. Αντανακλά τη σύνδεση του Dwayne Johnson με την πολυνησιακή κουλτούρα, αλλά και τη σχέση του με τον χαρακτήρα Maui, τον ημίθεο που υποδύεται στις ταινίες «Moana». Η μοναδική αυτή δημιουργία διαθέτει περίτεχνα μοτίβα εμπνευσμένα από τα θέματα της ταινίας, αλλά και στοιχεία που παραπέμπουν στην προσωπική διαδρομή του ηθοποιού.

Ένα ρολόι εμπνευσμένο από τις ρίζες και το τατουάζ του

Η ιδιαίτερη σχεδίαση του Matai Tourbillon συνδέεται άμεσα και με το διάσημο φυλετικό τατουάζ του Dwayne Johnson, το οποίο αποτελεί φόρο τιμής στη σαμοανική καταγωγή του. Το τατουάζ του ηθοποιού έχει αποτελέσει για χρόνια ένα σημαντικό κομμάτι της δημόσιας εικόνας του και συμβολίζει την οικογένεια, την παράδοση, τη δύναμη και την προσωπική του ιστορία. Η Jacob & Co. ενσωμάτωσε στοιχεία αυτής της αισθητικής στο ρολόι, δημιουργώντας ένα αντικείμενο που μοιάζει περισσότερο με έργο τέχνης παρά με ένα απλό κομμάτι υψηλής ωρολογοποιίας.

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Η επιστροφή του Dwayne Johnson ως Maui στη «Moana»

Η εμφάνιση του Dwayne Johnson στην πρεμιέρα είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς επιστρέφει στον ρόλο του Maui από τις επιτυχημένες ταινίες κινουμένων σχεδίων «Moana». Η πρώτη ταινία κυκλοφόρησε το 2016 και γνώρισε μεγάλη παγκόσμια επιτυχία, ενώ ακολούθησε και δεύτερη animated ταινία το 2024. Η νέα live-action εκδοχή φέρνει ξανά τον ηθοποιό στον ρόλο που αγαπήθηκε από το κοινό, με την παραγωγή να αποτελεί ένα από τα σημαντικά κινηματογραφικά γεγονότα της χρονιάς.

Η εμφάνιση που συνδύασε Hollywood και παράδοση

Στο κόκκινο χαλί του Hollywood Bowl στο Λος Άντζελες, ο Dwayne Johnson κατάφερε να συνδυάσει δύο διαφορετικούς κόσμους: τη λάμψη του Hollywood και τη βαθιά σύνδεσή του με την πολυνησιακή κληρονομιά. Το Matai Tourbillon λειτούργησε σαν μια γέφυρα ανάμεσα στην ταινία «Moana», στον χαρακτήρα Maui και στην προσωπική ταυτότητα του ηθοποιού. Σε μια εποχή όπου οι εμφανίσεις των διάσημων συχνά περιορίζονται στη μόδα και την εικόνα, ο Dwayne Johnson επέλεξε κάτι διαφορετικό – ένα αντικείμενο με συμβολισμό και ιστορία.

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Dwayne Johnson Moana Ρολόι
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