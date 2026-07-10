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Celeb World 10.07.2026

Η Ελένη Φουρέιρα δήλωσε «off duty» και «έριξε» το instagram με τις καλοκαιρινές της πόζες

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Η Ελένη Φουρέιρα δημοσίευσε νέες φωτογραφίες με μπικίνι δίπλα στην πισίνα και έγραψε: «This is what “off duty” looks like
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Ελένη Φουρέιρα δημοσίευσε φωτογραφίες δίπλα στην πισίνα, δηλώνοντας «off duty».
  • Οι φωτογραφίες της συγκέντρωσαν χιλιάδες likes και σχόλια από τους fans της.
  • Η τραγουδίστρια επέλεξε εντυπωσιακά μαγιό, αναδεικνύοντας το καλοκαιρινό της στυλ.
  • Η ανάρτηση έγινε viral, δείχνοντας την απήχηση της Φουρέιρα ακόμα και εκτός σκηνής.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Πριν από την επόμενη στάση της επιτυχημένης «Hybrid Tour», η Ελένη Φουρέιρα βρήκε λίγο χρόνο για να αφήσει στην άκρη τις πρόβες, τις σκηνές και τα ταξίδια και να απολαύσει μερικές στιγμές απόλυτης χαλάρωσης. Η αγαπημένη pop star μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα μικρό φωτογραφικό άλμπουμ από την ημέρα της δίπλα στην πισίνα, δείχνοντας την πιο ανέμελη πλευρά της.

https://www.instagram.com/foureira/
https://www.instagram.com/foureira/

Η ανάρτησή της δεν άργησε να συγκεντρώσει χιλιάδες likes και αμέτρητα σχόλια, με τους fans να αποθεώνουν τόσο το καλοκαιρινό της look όσο και τη φυσική της ομορφιά. Η Ελένη Φουρέιρα απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι ξέρει να κλέβει τις εντυπώσεις, είτε βρίσκεται πάνω στη σκηνή είτε απολαμβάνει λίγες στιγμές ξεκούρασης.

Η Ελένη Φουρέιρα ξεσήκωσε το Θέατρο Γης με το «Hybrid Tour»

Το καλοκαιρινό mood κυριάρχησε στις νέες φωτογραφίες της, με την ίδια να ποζάρει χαμογελαστή και χαλαρή, αφήνοντας για λίγο πίσω τους απαιτητικούς ρυθμούς της περιοδείας της. Άλλωστε, μετά από συνεχόμενες εμφανίσεις, λίγες στιγμές ηρεμίας ήταν ό,τι ακριβώς χρειαζόταν.

https://www.instagram.com/foureira/
https://www.instagram.com/foureira/

Η Ελένη Φουρέιρα απολαμβάνει το καλοκαίρι μακριά από τη σκηνή

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες δίπλα στην πισίνα, αποκαλύπτοντας πώς περνά τον ελεύθερο χρόνο της ανάμεσα στις υποχρεώσεις της «Hybrid Tour». Στο πρώτο στιγμιότυπο εμφανίζεται με ένα εντυπωσιακό ολόσωμο ασημένιο μαγιό, ενώ στις υπόλοιπες φωτογραφίες επιλέγει ένα μαύρο μπικίνι με μεταλλικούς κρίκους, δημιουργώντας ένα κομψό αλλά και άκρως καλοκαιρινό look.

https://www.instagram.com/foureira/
https://www.instagram.com/foureira/

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Ελένη Φουρέιρα έγραψε χαρακτηριστικά: «This is what “off duty” looks like», δείχνοντας ότι εκμεταλλεύτηκε το μικρό διάλειμμα από τις εμφανίσεις της για να γεμίσει μπαταρίες πριν επιστρέψει ξανά στη σκηνή. Οι φωτογραφίες έγιναν αμέσως viral, με τους followers της να σχολιάζουν τόσο τη φυσική της λάμψη όσο και το καλοκαιρινό της στιλ, αποδεικνύοντας πως κάθε της ανάρτηση καταφέρνει να τραβά τα βλέμματα.

Η Ελένη Φουρέιρα συνεχίζει την επιτυχημένη περιοδεία της, όμως δεν χάνει την ευκαιρία να μοιράζεται μικρές προσωπικές στιγμές με το κοινό της. Και όπως φαίνεται, ακόμα και όταν είναι… «off duty», καταφέρνει να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

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ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΪΡΑ μπικινι
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