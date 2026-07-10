Αθηνά Οικονομάκου: Ο ξέφρενος χορός στο Παρίσι μετά το λαμπερό show της Celia Kritharioti

Η Ελληνίδα ηθοποιός μετά το λαμπερό show της Celia Kritharioti απόλαυσε μια ξεχωριστή βραδιά στο Παρίσι με πολύ χορό

Με μια ματιά Η Αθηνά Οικονομάκου βρέθηκε στο Παρίσι για το fashion show της Celia Kritharioti.

Η ηθοποιός επέλεξε δημιουργίες της σχεδιάστριας για την επίδειξη και το πάρτι που ακολούθησε.

Η βραδινή της εμφάνιση με μεταλλιζέ μίνι φόρεμα συζητήθηκε έντονα.

Μετά το show, η Οικονομάκου διασκέδασε χορεύοντας σε νυχτερινό κέντρο του Παρισιού. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Αθηνά Οικονομάκου απέδειξε για ακόμη μία φορά πως η μόδα αποτελεί ένα από τα δυνατά της σημεία, πραγματοποιώντας ένα εντυπωσιακό ταξίδι στο Παρίσι, την πόλη που θεωρείται παγκόσμια πρωτεύουσα του στιλ και της υψηλής αισθητικής. Η γνωστή ηθοποιός βρέθηκε στη γαλλική πρωτεύουσα με αφορμή το φαντασμαγορικό fashion show της διεθνούς φήμης Ελληνίδας σχεδιάστριας Celia Kritharioti και κατάφερε να τραβήξει πάνω της όλα τα βλέμματα.

Από την πρώτη της εμφάνιση μέχρι τη λαμπερή βραδινή έξοδο που ακολούθησε, η Αθηνά Οικονομάκου επέλεξε δημιουργίες που ανέδειξαν την προσωπικότητά της και το ιδιαίτερο στιλ της. Οι φωτογραφίες από το Παρίσι γέμισαν τα social media, με τους διαδικτυακούς της φίλους να σχολιάζουν θετικά τις επιλογές της.

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Η Αθηνά Οικονομάκου τίμησε τη Celia Kritharioti φορώντας δημιουργίες της τόσο κατά τη διάρκεια της επίδειξης μόδας όσο και στο πάρτι που πραγματοποιήθηκε μετά το τέλος του show. Η βραδινή της εμφάνιση ήταν εκείνη που συζητήθηκε περισσότερο, καθώς επέλεξε ένα εντυπωσιακό μεταλλιζέ σούπερ μίνι φόρεμα που ανέδειξε τη σιλουέτα της και έδωσε μια ιδιαίτερα glamorous πινελιά στο συνολικό της look.

Το βαθύ ντεκολτέ και η λαμπερή υφή του φορέματος δημιούργησαν ένα αποτέλεσμα υψηλής μόδας, με την ηθοποιό να αποδεικνύει πως μπορεί να υποστηρίξει ακόμη και τις πιο τολμηρές fashion επιλογές.

Μετά την ολοκλήρωση της επίδειξης μόδας, η βραδιά συνεχίστηκε σε ένα από τα πιο δημοφιλή και ιδιωτικά νυχτερινά spots του Παρισιού. Η Αθηνά Οικονομάκου, μαζί με τη Celia Kritharioti και την υπόλοιπη παρέα των καλεσμένων, απόλαυσε τη βραδιά με πολύ κέφι και καλή διάθεση. Η ηθοποιός δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της, χορεύοντας και διασκεδάζοντας μέχρι αργά, απολαμβάνοντας μια ξεχωριστή εμπειρία στην καρδιά της γαλλικής πρωτεύουσας.

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