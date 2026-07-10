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Fashion 10.07.2026

Η Άννα Βίσση δημιούργησε το beach look που θα θέλεις να αντιγράψεις για τις εμφανίσεις σου στην παραλία

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Η Άννα Βίσση «παραδίδει» μαθήματα στυλ στην παραλία, επιλέγοντας το κόκκινο μαγιό που φωτίζει το καλοκαίρι και το πιο fashion-forward παρεό
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Άννα Βίσση παρουσίασε ένα εντυπωσιακό beach look, συνδυάζοντας κόκκινο μαγιό με μαύρο παρεό.
  • Το κόκκινο μαγιό τονίζει την ηλιοκαμένη επιδερμίδα και εκπέμπει αυτοπεποίθηση και glamour.
  • Το μαύρο παρεό με το μήνυμα «Respect who you love» προσθέτει street-style αισθητική.
  • Το look ολοκληρώθηκε με μαύρο καπέλο και statement γυαλιά ηλίου, αναδεικνύοντας το fashion expertise της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η απόλυτη Ελληνίδα σταρ, Άννα Βίσση , δεν σταματά ποτέ να μας εκπλήσσει. Ενώ βρίσκεται σε έναν δημιουργικό «πυρετό», ετοιμάζοντας το επερχόμενο hit «Όλα πιο πάνω» σε συνεργασία με τον ARGY και τον Νίκο Καρβέλα, που υπόσχεται να μας μυήσει σε ηλεκτρονικούς ρυθμούς, αλλά και προετοιμάζοντας τη μεγαλοπρεπή συναυλία-σταθμό στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου, βρίσκει πάντα τον χρόνο να απολαμβάνει το ελληνικό καλοκαίρι με το δικό της, μοναδικό στυλ.

anna_vissi
https://www.instagram.com/annavissiofficial/

Αυτή τη φορά, η Άννα Βίσση έγινε η απόλυτη έμπνευση για το beach look που όλες θέλουμε να αντιγράψουμε. Σε ένα στιγμιότυπο που μοιράστηκε στα social media, η σταρ πόζαρε κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο, παραδίδοντας μαθήματα μόδας και αυτοπεποίθησης. Η επιλογή της για την παραλία ήταν ένας συνδυασμός που αποπνέει δυναμισμό και αβίαστο chic στυλ.

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Το κόκκινο μαγιό της Άννας Βίσση αποτελεί αναμφίβολα τον απόλυτο πρωταγωνιστή της εμφάνισης. Πρόκειται για ένα χρώμα που δεν περνά ποτέ απαρατήρητο, καθώς εκπέμπει αυτοπεποίθηση, δυναμισμό και μια αίσθηση διαχρονικού glamour που παραπέμπει στις πιο εμβληματικές κινηματογραφικές ηρωίδες. Η επιλογή του κόκκινου αναδεικνύει μοναδικά την ηλιοκαμένη επιδερμίδα, δημιουργώντας μια αντίθεση που φωτίζει ολόκληρο το πρόσωπο και προσθέτει μια δόση έντασης στο beach outfit. Είναι το κομμάτι που κάθε γυναίκα οφείλει να έχει στη συλλογή της, καθώς δεν ακολουθεί απλώς τις τάσεις, αλλά τις ορίζει, προσφέροντας μια αυτοπεποίθηση που ξεκινά από το χρώμα και καταλήγει στη στάση του σώματος.

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Το twist όμως ήρθε με το μαύρο παρεό, το οποίο δεν ήταν ένα απλό αξεσουάρ παραλίας. Με το σύνθημα «Respect who you love» γραμμένο με παιχνιδιάρικα, πολύχρωμα γράμματα, το παρεό της έδωσε αυτό το street-style vibe που χαρακτηρίζει κάθε της εμφάνιση. Το look ολοκληρώθηκε με απόλυτη ακρίβεια στις λεπτομέρειες, αναδεικνύοντας το fashion expertise της Άννας. Το μαύρο καπέλο της έδωσε αμέσως έναν αέρα μυστηρίου και αριστοκρατικότητας, προστατεύοντάς την παράλληλα από τον ήλιο, ενώ τα statement γυαλιά ηλίου με το εντυπωσιακό print «έσπασαν» τη μονοτονία του συνόλου και πρόσθεσαν την απαραίτητη δόση edgy αισθητικής.

Η Άννα Βίσση απέδειξε για άλλη μια φορά ότι η μόδα δεν είναι μόνο ρούχα, αλλά στάση ζωής. Το beach outfit της δεν είναι απλώς για τη θάλασσα, αλλά μια statement επιλογή για κάθε γυναίκα που θέλει να εκφράσει την προσωπικότητά της ακόμα και μέσα από ένα παρεό. Είτε ετοιμάζεσαι για ένα κυριακάτικο μπάνιο είτε για ένα beach bar party, το look της  είναι ο οδηγός που χρειαζόσουν. Πόνταρε σε ένα κόκκινο μαγιό, το απόλυτο must-have του καλοκαιριού,  και συνδύασέ το με ένα παρεό που φέρει ένα δυνατό μήνυμα. Άλλωστε, όπως μας διδάσκει πάντα η Άννα, το πιο σημαντικό αξεσουάρ είναι η διάθεση και η αγάπη για τον εαυτό μας.

5 κόκκινα bikini που θα λατρέψεις:

Sun of a beach 

kokkino_magio

Marks & Spencers

marks_spencers_kokkino_magio

Calzedonia 

kokkino_bikini_anna_vissi_calzedonia

kokkino_bikini_calzedonia

Tezenis

tezenis

bikini_bottom_tezenis

Oysho

kokkino_magio_top_oysho

kokkino_magio_oysho

Sugarfree

4 παρεό για να τα συνδυάσεις:

 

pareo_sugarfree

Celestino

celestino_pareo

Calzedonia

crochet_fousta_calzedonia

Minerva

minerva_pareo

 

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Fashion ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ κόκκινο μαγιό
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