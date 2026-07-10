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Beauty 10.07.2026

Jennifer Lopez: Το retro glam μακιγιάζ της που θα θέλεις να αντιγράψεις αμέσως

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Η Jennifer Lopez αναβιώνει τη δεκαετία των 90s με ένα ονειρικό beauty look στο Παρίσι που θα γίνει η νέα σου εμμονή
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Jennifer Lopez επέλεξε ένα retro 90s glam μακιγιάζ για την εμφάνισή της στο Παρίσι.
  • Το μακιγιάζ περιλάμβανε lavender σκιά στο κινητό βλέφαρο και ροζ στο κάτω βλέφαρο.
  • Τα χείλη της είχαν "frosted" εφέ με σκούρο περίγραμμα, χαρακτηριστικό των 90s.
  • Η εμφάνισή της ολοκληρώθηκε με ροζ ζυγωματικά, σε αρμονία με το φόρεμα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Jennifer Lopez δεν βρέθηκε τυχαία στην πρώτη σειρά του show Fall-Winter 2026 της Σίλιας Κριθαριώτη στο Παρίσι. Η διεθνής super star, πιστή στο ραντεβού της με την υψηλή ραπτική, κατάφερε για άλλη μια φορά να γίνει το κεντρικό πρόσωπο της βραδιάς, αποδεικνύοντας ότι το στυλ της είναι αξεπέραστο. Επιλέγοντας μια εντυπωσιακή λευκή sheer δημιουργία της Ελληνίδας σχεδιάστριας, η J.Lo δεν φόρεσε απλώς ένα ρούχο, δημιούργησε μια ολόκληρη ατμόσφαιρα, συνδυάζοντας την απόλυτη κομψότητα με την πιο ανατρεπτική τάση της σεζόν: το retro 90s glam.

athina_oikonomakou_jennifer_lopez
https://www.instagram.com/athinao1konomakou/?hl=el

Το look που επιμελήθηκε η ομάδα της ήταν ένα αληθινό μάθημα νοσταλγίας που όμως έδειχνε ολόφρεσκο. Τα μαλλιά της, πιασμένα σε ένα επιμελώς ατημέλητο half-up, άφηναν τις curtain bangs να «κλειδώνουν» το πρόσωπό της, τονίζοντας τις γωνίες της. Τα χαρακτηριστικά caramel highlights, το signature χρώμα της, φώτιζαν όλο το πρόσωπο, επιβεβαιώνοντας πως η συγκεκριμένη τεχνική παραμένει ο «βασιλιάς» των trends για κάθε γυναίκα που θέλει φυσική λάμψη.

Θέλεις sunkissed λάμψη; Το μυστικό βρίσκεται σε αυτό το DIY scrub λεμονιού

Το μακιγιάζ-αναφορά που έγινε viral

Αν έπρεπε να ξεχωρίσουμε ένα στοιχείο, αυτό ήταν το μακιγιάζ της. Η Jennifer Lopez «ψήφισε» μια χρωματική παλέτα που μας γύρισε κατευθείαν στα 90s, χωρίς όμως να δείχνει παλιομοδίτικη. Το κινητό βλέφαρο «ντύθηκε» με μια ονειρική lavender σκιά, μια επιλογή που έκανε το βλέμμα της πιο βαθύ και μυστηριώδες. Στο κάτω βλέφαρο, η πινελιά του ροζ έδωσε μια παιχνιδιάρικη διάθεση, ενώ η λευκή shimmer σκιά στην εσωτερική γωνία του ματιού πρόσθεσε το απαραίτητο «φως» που χρειάζεται μια star κάτω από τα φώτα της πασαρέλας.

Frosted χείλη και η απόλυτη αρμονία

Η λεπτομέρεια που έκανε τη διαφορά; Τα χείλη της. Το «frosted» εφέ, μια τεχνική που κυριάρχησε τη δεκαετία του ’90, επανέρχεται δυναμικά χάρη στην Lopez, συνδυασμένο με ένα σκούρο περίγραμμα που έδινε σχήμα και ένταση. Τα ζυγωματικά της, σε απόλυτα δροσερούς ροζ τόνους, ισορροπούσαν τέλεια με την ένταση του μακιγιάζ των ματιών.

Κάθε στοιχείο της εμφάνισής της ήταν στρατηγικά επιλεγμένο ώστε να συνομιλεί αρμονικά με την αέρινη λευκή δημιουργία της Σίλιας Κριθαριώτη. Συντονίζοντας τις ψυχρές και θερμές αποχρώσεις του μακιγιάζ της με τα υφάσματα του φορέματος, η Jennifer Lopez απέδειξε για πολλοστή φορά γιατί το όνομά της είναι συνώνυμο του fashion icon. Δεν είναι μόνο το τι φοράει, αλλά ο τρόπος που το υποστηρίζει, θυμίζοντάς μας πως ο μόνος κανόνας στη μόδα είναι να τολμάς και να κάνεις το παρελθόν το πιο δυνατό σου «όπλο» στο σήμερα.

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beauty Celia Kritharioti Jennifer Lopez
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