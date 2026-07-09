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Life 09.07.2026

Μην ξανακλάψεις για… ένα κρεμμύδι – Η λύση βρίσκεται ήδη στην κουζίνα σου

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Το μυστικό για να μην τσούζουν τα μάτια σου κάθε φορά που κόβεις κρεμμύδια κρύβεται στην κουζίνα σου και σίγουρα το έχεις
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το κόψιμο κρεμμυδιών προκαλεί δάκρυα λόγω απελευθέρωσης ερεθιστικών ουσιών.
  • Ένα απλό κόλπο είναι να λαδώσεις ελαφρά μια χαρτοπετσέτα και να περάσεις τη λεπίδα του μαχαιριού.
  • Το λάδι στη λεπίδα εμποδίζει τις ουσίες του κρεμμυδιού να φτάσουν στα μάτια.
  • Αυτό το κόλπο κάνει το κόψιμο κρεμμυδιών πιο άνετο και λιγότερο δακρύβρεχτο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχει κάτι που σχεδόν όλοι έχουμε πάθει στην κουζίνα: ξεκινάς να κόβεις κρεμμύδια και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα τα μάτια σου αρχίζουν να τσούζουν και τα δάκρυα κάνουν την εμφάνισή τους. Όσο κι αν προσπαθείς να συνεχίσεις, η διαδικασία γίνεται δύσκολη και πολλές φορές εκνευριστική. Τα κρεμμύδια είναι βασικό υλικό σε αμέτρητες συνταγές, όμως το «κλάμα» που προκαλούν έχει κάνει πολλούς να ψάχνουν λύσεις για να το αποφύγουν.

Pexels
Pexels

Το φαινόμενο αυτό συμβαίνει επειδή όταν κόβουμε το κρεμμύδι απελευθερώνονται ουσίες που φτάνουν μέχρι τα μάτια και προκαλούν ερεθισμό. Το αποτέλεσμα είναι το γνώριμο κάψιμο και τα δάκρυα που όλοι έχουμε αντιμετωπίσει. Υπάρχουν διάφορα tips που κυκλοφορούν, όμως ένα απλό κόλπο με υλικά που υπάρχουν σχεδόν σε κάθε κουζίνα υπόσχεται να κάνει τη διαδικασία πολύ πιο εύκολη.

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Το μόνο που χρειάζεσαι είναι μία χαρτοπετσέτα ή λίγο χαρτί κουζίνας και λίγο λάδι. Πρόκειται για ένα γρήγορο τρικ που μπορεί να δοκιμάσει ο καθένας και δεν απαιτεί ειδικά εργαλεία ή περίπλοκες τεχνικές. Με μία μικρή αλλαγή στον τρόπο που χρησιμοποιείς το μαχαίρι σου, μπορείς να περιορίσεις τις δυσάρεστες ενοχλήσεις και να συνεχίσεις το μαγείρεμα χωρίς δάκρυα.

Γυναίκα με ποδιά στην κουζίνα παίζει με φέτες πιπεριάς, εφαρμόζοντας ένα απλό kitchen hack.
Pexels

Η διαδικασία είναι πολύ απλή:

  1. Πάρε μία καθαρή χαρτοπετσέτα ή ένα κομμάτι χαρτί κουζίνας και ρίξε πάνω της λίγες σταγόνες λάδι.
  2. Στη συνέχεια πέρασε απαλά τη λαδωμένη χαρτοπετσέτα πάνω στη λεπίδα του μαχαιριού, ώστε να δημιουργηθεί ένα πολύ λεπτό στρώμα λαδιού.
@russel.audrey

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Αυτό βοηθά ώστε οι ουσίες που απελευθερώνονται από το κρεμμύδι κατά το κόψιμο να μην φτάνουν τόσο εύκολα προς τα μάτια. Έτσι, η εμπειρία στην κουζίνα γίνεται πιο άνετη και το κόψιμο του κρεμμυδιού πολύ πιο ευχάριστο.

Pexels
Pexels

Φυσικά, η αντίδραση στα κρεμμύδια μπορεί να διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο, όμως τέτοια μικρά tricks μπορούν να κάνουν την καθημερινή μαγειρική λιγότερο… δακρύβρεχτη. Άλλοι προτιμούν να κρυώνουν τα κρεμμύδια πριν τα κόψουν ή να χρησιμοποιούν κοφτερό μαχαίρι, όμως το κόλπο με το λάδι είναι από αυτά που αξίζει να δοκιμάσεις.

Pexels
Pexels

Την επόμενη φορά που θα ετοιμάσεις μια σάλτσα, μια σαλάτα ή οποιαδήποτε συνταγή χρειάζεται κρεμμύδι, θυμήσου τη χαρτοπετσέτα και το λίγο λάδι. Μπορεί να είναι το μικρό μυστικό που θα κάνει τη διαφορά.

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Hack κουζίνα κρεμμύδι
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