Θεατρικό Φεστιβάλ Ιθάκης: Η Ιθάκη γίνεται η πιο hot θεατρική στάση του Σεπτεμβρίου για 5η χρονιά

Με μια ματιά Το Θεατρικό Φεστιβάλ Ιθάκης διεξάγεται για 5η χρονιά, από 18 έως 26 Σεπτεμβρίου.

Ο θεσμός, που αναβίωσε το 2022, συνδυάζει θέατρο, εκπαίδευση, έρευνα και διάλογο.

Η φετινή θεματική «Τοπίο - Σώμα» εξετάζει τη σχέση χώρου, ανθρώπινης παρουσίας και αφήγησης.

Θα τιμηθούν οι Θεόδωρος Τερζόπουλος και Άννα Βαγενά για την προσφορά τους στις τέχνες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η μαγευτική Ιθάκη ετοιμάζεται να υποδεχθεί ξανά έναν από τους σημαντικούς πολιτιστικούς θεσμούς της, καθώς το Θεατρικό Φεστιβάλ Ιθάκης επιστρέφει για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Από τις 18 έως τις 26 Σεπτεμβρίου, το νησί του Ιονίου θα μετατραπεί σε ένα μεγάλο σημείο συνάντησης για ανθρώπους του θεάτρου, καλλιτέχνες, ερευνητές, εκπαιδευτικούς και λάτρεις της τέχνης από όλη την Ελλάδα.

Το Φεστιβάλ αποτελεί έναν θεσμό με βαθιές ρίζες, καθώς η πρώτη του ιστορική διαδρομή ξεκίνησε το 1975 και συνεχίστηκε μέχρι το 1996, φιλοξενώντας σημαντικές προσωπικότητες του ελληνικού θεάτρου. Το 2022 ο θεσμός αναβίωσε, ενώ σήμερα επιστρέφει πιο σύγχρονος, συνδυάζοντας τη θεατρική δημιουργία με εκπαιδευτικές δράσεις, έρευνα και πολιτιστικό διάλογο.

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Η φετινή διοργάνωση φιλοδοξεί να ενώσει το παρελθόν με το μέλλον, δημιουργώντας έναν χώρο έκφρασης για καταξιωμένους καλλιτέχνες αλλά και νέες φωνές. Μέσα από παραστάσεις, εργαστήρια και καλλιτεχνικές συναντήσεις, η Ιθάκη γίνεται ξανά ένας τόπος όπου το θέατρο συναντά την ιστορία, τη φύση και τη σύγχρονη δημιουργικότητα.

Την καλλιτεχνική διεύθυνση του Θεατρικού Φεστιβάλ Ιθάκης έχουν ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Κώστας Γάκης και η θεατροπαιδαγωγός και σκηνοθέτις Αθηνά Αρσένη. Το πρόγραμμα που έχουν επιμεληθεί εστιάζει στη σύγχρονη ελληνική θεατρική δημιουργία, στην εξωστρέφεια και στη σύνδεση διαφορετικών καλλιτεχνικών προσεγγίσεων.

Η φετινή θεματική με τίτλο «Τοπίο – Σώμα» εξετάζει τη δυνατή σχέση ανάμεσα στον χώρο, την ανθρώπινη παρουσία και την αφήγηση. Το τοπίο δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως σκηνικό, αλλά ως ένας ζωντανός χώρος που κουβαλά μνήμες, ιστορίες και συναισθήματα.

Παράλληλα, το σώμα παρουσιάζεται ως ένα προσωπικό «τοπίο», ένας χώρος εμπειριών, αλλαγών και αναμνήσεων. Μέσα από τη θεατρική πράξη, οι performers και ο τόπος δημιουργούν μία δυναμική σχέση, όπου ο χώρος γίνεται αφήγηση και το σώμα μετατρέπεται σε φορέα ιστοριών και φαντασίας.

Για εννέα ημέρες, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με καθημερινά βιωματικά εργαστήρια και εκπαιδευτικές δράσεις. Κάθε βράδυ, επαγγελματικοί θίασοι από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας θα παρουσιάζουν τις παραστάσεις τους, δημιουργώντας ένα πολυσυλλεκτικό θεατρικό πρόγραμμα.

Ξεχωριστή θέση έχει το Διαγωνιστικό Τμήμα Θεατρικών Ντουέτων, όπου δέκα επιλεγμένες ομάδες θα παρουσιάσουν πρωτότυπες δημιουργίες εμπνευσμένες από την Οδύσσεια και τη θεματική «Τοπίο – Σώμα». Η νικήτρια ομάδα θα λάβει χρηματικό έπαθλο, προσφέροντας σημαντική στήριξη στη συνέχεια της καλλιτεχνικής της πορείας.

Στο φετινό Φεστιβάλ θα τιμηθούν δύο σπουδαίες προσωπικότητες για τη συνολική τους προσφορά στις τέχνες. Ο διεθνώς αναγνωρισμένος σκηνοθέτης Θεόδωρος Τερζόπουλος και η καταξιωμένη ηθοποιός Άννα Βαγενά θα λάβουν τιμητική διάκριση για το έργο και τη συμβολή τους στο ελληνικό θέατρο.

Το Θεατρικό Φεστιβάλ Ιθάκης 2026 υπόσχεται να αποτελέσει μία ξεχωριστή πολιτιστική εμπειρία, συνδυάζοντας την ομορφιά του νησιού με τη δύναμη της θεατρικής δημιουργίας. Με νέους καλλιτέχνες, σημαντικές παραστάσεις και ένα πρόγραμμα γεμάτο έμπνευση, η Ιθάκη ετοιμάζεται να γίνει για ακόμη μία φορά το σημείο όπου η τέχνη συναντά τον άνθρωπο.